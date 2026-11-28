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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα Σάββατο.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Νέο λύκειο, Εθνικό Απολυτήριο και αλλαγές στις εισαγωγικές”
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “19 εκατ. ευρώ στους λογαριασμούς (για τα …σκουπίδια) του Κουρτάκη”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Τα 10 SOS για εκπτώσεις και απαλλαγές στον ΕΝΦΙΑ”
ΕΣΤΙΑ: “Οι διώξεις “ανακυκλώνουν” το δίλημμα των πρόωρων εκλογών”
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “Πολιτικο-επιχειρηματική θύελλα”
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Οι μυστικές έρευνες, οι ροές του χρήματος και οι μαρτυρίες”
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Νέοι αγωνιστικοί σταθμοί με την ορμή της μεγάλης απεργίας”
ΤA NEA: “Πρόεδρε, μπορούν να σε εκβιάσουν;”
ΚONTRA: “Οι αγροτικές επιδοτήσεις πάνε στην Ουκρανία”
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “ΦΠΑ Χ Φόρων = 1,7 δισ. έξτρα επιβαρύνσεις για το 2027”
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