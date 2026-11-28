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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα Σάββατο.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Νέο λύκειο, Εθνικό Απολυτήριο και αλλαγές στις εισαγωγικές”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “19 εκατ. ευρώ στους λογαριασμούς (για τα …σκουπίδια) του Κουρτάκη”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Τα 10 SOS για εκπτώσεις και απαλλαγές στον ΕΝΦΙΑ”

ΕΣΤΙΑ: “Οι διώξεις “ανακυκλώνουν” το δίλημμα των πρόωρων εκλογών”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “Πολιτικο-επιχειρηματική θύελλα”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Οι μυστικές έρευνες, οι ροές του χρήματος και οι μαρτυρίες”

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Νέοι αγωνιστικοί σταθμοί με την ορμή της μεγάλης απεργίας”

ΤA NEA: “Πρόεδρε, μπορούν να σε εκβιάσουν;”

ΚONTRA: “Οι αγροτικές επιδοτήσεις πάνε στην Ουκρανία”

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “ΦΠΑ Χ Φόρων = 1,7 δισ. έξτρα επιβαρύνσεις για το 2027”

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