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Και ο τελευταίος να… μην κλείσει την πόρτα

Σχεδόν παγιωμένη κατάσταση περιγράφεται ότι είναι εκείνη που επικρατεί στην εκπομπή «10 παντού» του Open με αφορμή την απομάκρυνση, με παραίτηση κατά την ίδια- με απόλυση κατά μια άλλη εκδοχή-, της Βάσως Μητρομάρα από την αρχισυνταξία της εκπομπής.

Σε λιγότερο από ενάμιση χρόνο έχουν «περάσει» από την αρχισυνταξία της εκπομπής περί τους τέσσερις δημοσιογράφους, υποστηρίζεται από ανθρώπους που είναι σε θέση να γνωρίζουν. Νωρίτερα, τον Σεπτέμβριο, είχε αποχωρήσει ο έτερος αρχισυντάκτης Κώστας Κόκκολας, λίγες εβδομάδες αφότου είχε αναλάβει καθήκοντα μαζί με τη Μητρομάρα.

Πριν από εκείνους ήταν ο Γιώργος Κρατημένος, για λίγο είχε αναλάβει η Μαρία Ζούγρα και πριν από όλους ήταν Θανάσης Μυλωνάς. Για τον Μυλωνά, τον προηγούμενο Νοέμβριο, είχε κληθεί μονάδα του ΕΚΑΒ εξαιτίας αδιαθεσίας την ώρα που βρισκόταν στο κοντρολ της εκπομπής την οποία παρουσίαζαν τότε οι Νίκος Στραβελάκης και Μίνα Καραμήτρου. Παρεμπιπτόντως η Καραμήτρου τα βρόντηξε κι έφυγε το καλοκαίρι επικαλούμενη προσωπικούς λόγους και από τη νέα σεζόν ως γνωστόν παρουσιάζει στον ΣΚΑΪ την εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10» με τον Γιώργο Γρηγοριάδη κάθε Σαββατοκύριακο. Μένει να φανεί ποιος/ ποιοι θα καθίσουν στην «ηλεκτρική καρέκλα» του αρχισυντάκτη της εκπομπής και θα φτιάχνει σκαλέτα (αναλυτικό πρόγραμμα ροής θεμάτων) 40 σελίδων σε καθημερινή βάση.

Almiri καμπάνια για το PosoKanei

Πρώτα ήταν η πλατφόρμα e-katanalotis για να ενημερώνεται ο κόσμος τις τιμές στα προϊόντα και να συγκρίνει, σε μια απόπειρα να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια στα ράφια των σουπερ μάρκετ. Το Μαρτιο του 2025 εγκρίθηκε η εκταμίευση της πρώτης δόσης από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ύψους 3,7 εκατ. ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ) για τη διαφημιστική προβολή της πλατφόρμας στα ΜΜΕ.

Και ύστερα ήρθε το… Posokanei. Η αναβαθμισμένη μετεξέλιξη του e-katanalotis με αυτοματοποιημένη συλλογή τιμών και ευρύτερη κάλυψη καταστημάτων και δυνατότητας συγκρίσεων με τιμές του εξωτερικού.

Για να εμπεδώσουν οι καταναλωτές την αλλαγή, θα διατεθούν άλλα 4,5εκατ. ευρώ στην επικοινωνιακή προβολή του PosoKanei τηνς Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

«Σκυταλοδρομία» προκλήσεων στο ΕΡΤNews…

Πριν από περίπου τρείς εβδομάδες προκλήθηκε σάλος από την φιλοξενία του καταδικασμένου πρώην βουλευτή της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, Παναγιώτη Ηλιόπουλου, στην εκπομπή «Newsroom» του κρατικού ΕΡΤNews, ως ιδρυτή λέσχης- θύμα της ΜΚΟ Παιδική Χαρά, αν και ο παρουσιαστής Γιώργος Σιαδήμας θεωρείται έμπειρος πολιτικός ρεπόρτερ. Αναγνωρίστηκε το λάθος, ζητήθηκε «συγγνώμη» και η εκπομπή συνεχίζεται…

Εκεί που πήγαιναν να ηρεμήσουν τα πνεύματα στο Ραδιομέγαρο νέο «σκηνικό», αυτή τη φορά στην εκπομπή «Συνδέσεις» με «πρωταγωνιστή» τον Κώστα Παπαχλιμίντζο να προκαλεί νέες αντιδράσεις.

Αιτία η επιθετική και προσβλητική αντιμετώπιση που επεφύλαξε στον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, Κώστα Λεχουρίτη, αμφισβητώντας την έρευνα του Ινστιτούτου για τις τιμές προϊόντων που κάνουν φέτος πιο ακριβό το «χριστουγεννιάτικο τραπέζι».

Ο Παπαχλιμίντζος αμφισβήτησε την έρευνα με τον προέδρο του ΙΝΚΑ σε απευθείας σύνδεση, απορώντας αν εκείνοι που έκαναν την έρευνα είναι «γιαλαντζί», ενώ την χαρακτήρισε και «μπακάλικη».

…«στα κάγκελα» ο κόσμος στο Ραδιομέγαρο

Οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ δια των εκπροσώπων τους στο ΔΣ της εταιρείας, Γιάννη Δάρρα– Μανώλη Παπανικήτα έθεσαν στα ίσα – σε ανακοίνωση τους- το ερώτημα αν ο Παπαχλιμίντζος «πήρε τη σκυτάλη για να ενισχύσει την κυβερνητική επιχειρηματολογία» με αφορμή μία παρόμοια στάση που είχε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Βασίλης Σπανάκης την προηγούμενη ημέρα, ως καλεσμένος σε εκπομπή της ΕΡΤ.

«Όποιος αναλαμβάνει την παρουσίαση εκπομπής στην ΕΡΤ οφείλει να έχει επίγνωση της ευθύνης που συνεπάγεται ο δημόσιος ρόλος της. Η προσβλητική αντιμετώπιση ενός καλεσμένου δεν εκθέτει μόνο τον ίδιο αλλά πλήττει και το κύρος της δημόσιας τηλεόρασης» αναφέρουν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ και αναμένουν από την διοικηση της «να αποδοκιμάσει τη συγκεκριμένη συμπεριφορά και να εξηγήσει πώς διασφαλίζει ότι οι κυβερνητικοί ισχυρισμοί ελέγχονται με την ίδια επιμονή».

«Αυτή τη φορά ο κ. Παπαχλιμίντζος, παρουσιαστής και δημοσιογράφος όπως ισχυρίζεται, αν και απόφοιτος νομικής στο ΕΚΠΑ, με μεταπτυχιακές σπουδές στο UCL στην πολιτική επιστήμη / ευρωπαϊκή δημόσια πολιτική και δημόσια διοίκηση, τιμώντας τις νομικές του σπουδές με ύφος αδέκαστου δικαστή και με περίσσιο θράσος, προκαλεί, αμφισβητεί και αποκαλεί τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ κ. Λεχουρίτη και τα στελέχη αυτού μπακάληδες, καθώς, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, το ποσοστό αύξησης του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού του καταναλωτή, έχει υπολογιστεί μπακαλίστικα και όχι επιστημονικά!!!

Προφανώς και αν έκανε δημοσιογραφία, έστω και μπακαλίστικη, θα έβλεπε την ακρίβεια που βιώνει ο Έλληνας καταναλωτής, κάτι που το βλέπει και η ίδια η κυβέρνηση όπου για την καταπολέμησή της έχει θεσπίσει επιδόματα, τα λεγόμενα PASS», αναφέρει η ΠΟΣΠΕΡΤ και καταλήγει: «Αναρωτιόμαστε αν η διοίκηση της ΕΡΤ υιοθετεί τις απόψεις και τον τρόπο τον οποίο αντιμετώπισε τον καλεσμένο της η εκπομπή ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ και την καλούμε να προβεί στις ενέργειες εκείνες που θα αποκαταστήσει τη δημόσια εικόνα της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ δεν είναι μαγαζάκι κανενός μετεωρίτη…».

Οι νέοι «ψηφίζουν» υπαίθρια διαφήμιση

Το νεανικό και πιο δυναμικό κοινό (18-34 ετών) υπερεκπροσωπείται σταθερά στην Υπαίθρια Διαφήμιση (Out Of Home), καταγράφοντας εντυπωσιακή απήχηση που ξεπερνά το ποσοστό συμμετοχής του στον γενικό πληθυσμό της Αττικής.

Το 34,5% του συνολικού κοινού που προσεγγίζουν οι καμπάνιες OOH ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 18-34 ετών, σύμφωνα το Location Intelligence Study (LIS) της Politis Group, που ανέλυσε ετήσια δεδομένα κινητικότητας. Το αποτέλεσμα αυτό αποδεικνύει σημαντική υπερεκπροσώπηση +12 ποσοστιαίων μονάδων, καθώς η συγκεκριμένη ομάδα αποτελεί το 22% του συνολικού πληθυσμού της Αττικής.

Η αυξημένη αυτή αλληλεπίδραση οφείλεται στον δραστήριο τρόπο ζωής των νέων. Η χρήση των ΜΜΜ, η παρουσία σε εμπορικά κέντρα, χώρους εργασίας και διασκέδασης, αλλά και η άνοδος της βιωματικής οικονομίας («experience economy») φέρνουν τις ηλικίες 18–34 συνεχώς στο επίκεντρο της πόλης.

Σε ένα ψηφιακό τοπίο κορεσμένο από ad-blockers και ειδοποιήσεις, η υπαίθρια διαφήμιση προσφέρει αναπόφεκτα, φυσική παρουσία στον δημόσιο χώρο, ενισχύοντας την αξιοπιστία των brands και αυθεντική επικοινωνία εκεί όπου οι νέοι κινούνται στην καθημερινότητά τους.

Γιατί ο Ρίτσαρντ Χάμοντ είπε όχι στο BBC για το «TOP GEAR»

Ο πρώην συμπαρουσιαστής του «Top Gear» Ρίτσαρντ Χάμοντ αποκάλυψε ότι του έγινε πρόταση να επιστρέψει στην ανανεωμένη εκδοχή της εκπομπής αυτοκινήτου του BBC , αλλά αρνήθηκε επειδή είναι «πολύ μεγάλος».

Ο Χάμοντ εμφανίστηκε στο Times Radio την Τετάρτη που μας πέρασε με αφορμή την είδηση ότι ο Γκόρντον Ράμσεϊ θα αναλάβει το« τιμόνι» ως ο κύριος παρουσιαστής. Ο Χάμοντ ήταν συμπαρουσιαστής του «Top Gear» μαζί με τον Τζέρεμι Κλάρκσον και τον Τζέιμς Μέι από το 2002 έως το 2015.

Ο Σκουντούλφης από τα «Στρουμφάκια» και η Θεοφανία Παπαθωμά στην «Αγκαλιά του Φάνη» το βράδυ

Ο Αντίνοος Αλμπάνης παίρνει θέση στην σημερινή «Αγκαλιά του Φάνη» (00.10, ΣΚΑΪ) και συζητά με τον Φάνη Λαμπρόπουλο για τη συνεργασία του με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη και την Χαρούλα Αλεξίου. Παράλληλα, αναφέρεται στις εκφωνήσεις και τις μεταγλωττίσεις που έχει κάνει στην πολυετή καριέρα του, αποκαλύπτοντας, μεταξύ άλλων, πως ήταν η φωνή του Σκουντούφλη στα «Στρουμφάκια».

Η Παπαθωμά θυμάται σημαντικές στιγμές της τηλεοπτικής και θεατρικής πορείας της, αποκαλύπτοντας άγνωστο παρασκήνιο από τις συνεργασίες της. Πώς πήρε τον ρόλο στο «Άγγιγμα Ψυχής» που την έκανε γνωστή στο πανελλήνιο; Η Θεοφανία Παπαθωμά μιλάει για τις σπουδές της στη νομική και αποκαλύπτει πως, ως δικηγόρος, έβγαλε η ίδια το διαζύγιο με τον πρώην άντρα της.

Ο Τίτος Πατρίκιος στο «Βιβλιοβούλιο» του Σαββάτου

Με αφορμή την πρόσφατη έκδοση του βιβλίου του «Άνθρωποι που γνώρισα» (εκδ. Κίχλη 2026) ο Τίτος Πατρίκιος συζητά με τον Μανώλη Πιμπλή στο Σαββατιάτικο «Βιβλιοβούλιο» (17.00, ΒΟΥΛΗ TV) για το πώς έγραψε το βιβλίο για 23 ανθρώπους των γραμμάτων που γνώρισε και μιλά γι’ αυτούς και τη σχέση του μαζί τους, για την περίοδο της εξορίας, για τα σχολικά του χρόνια και την Κατοχή, για τις πρώτες αντιστασιακές ενέργειες, για τη σχέση που ανέπτυξε με τον Γιάννη Ρίτσο και τη διαδρομή του στην ποίηση.

Ο Τίτος Πατρίκιος τιμήθηκε το 1994 με το Ειδικό Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας για το σύνολο του έργου του. Επίσης από την Ακαδημία Αθηνών το 2008 και το 2022. Έχει τιμηθεί επίσης με σημαντικά βραβεία της Ιταλίας, της Γαλλίας και του Μεξικού ενώ ολόκληρα ποιητικά του βιβλία, και όχι μόνο μεμονωμένα ποιήματα, έχουν κυκλοφορήσει σε πολλές γλώσσες.

Ξαναρχίζουν οι εκπομπές της σειράς «Μέλλον Ένα» της ΔΕΗ με Καλτσή- Καπουτζίδη στον ΣΚΑΪ

Πρεμιέρα την Κυριακή (29/11) στις 13.05 κάνει ο νέος κύκλος εκπομπών «Μέλλον Ένα» των Γεωργίας Καλτσή- Γιώργου Καπουτζίδη. Μαζί συναντούν τον Παραολυμπιονίκη Γιάννη Σεβδικαλή, ο οποίος το 2012 έχασε και τα δύο του πόδια. Μετά τον ακρωτηριασμό του ασχολήθηκε με τον στίβο. Ξεκίνησε με τη δισκοβολία και τον ακοντισμό και στη συνέχεια στράφηκε στους αγώνες δρόμου. Οι διακρίσεις δεν άργησαν να έρθουν. Το 2016 συμμετείχε στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, όπου κατέκτησε την πέμπτη θέση με την ελληνική ομάδα σκυταλοδρομίας.

Οι παρουσιαστές παρακολουθούν τον αθλητή στην προπόνησή του και γνωρίζουν τη σύζυγό του, τραγουδίστρια Σοφία Κουρτίδου, η οποία έχει αναλάβει και ρόλο βοηθού προπονητή και καταγράφουν την καθημερινότητά τους.

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