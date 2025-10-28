Θεοφανία Παπαθωμά: «Τα βρίσκω πολύ καλύτερα με τα παιδιά απ’ ότι με τους μεγάλους»

Για την παράσταση «Σοφία Βέμπο – Η μεγάλη Ελληνίδα» και το βιβλίο της «Η αλήθεια και το ψέμα» μίλησε η Θεοφανία Παπαθωμά στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς» της ΕΡΤ.

«Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο για να μάθουν τα παιδιά τι είναι η αλήθεια και τι το ψέμα», εξήγησε η ηθοποιός και εξήγησε πως το μήνυμα που θέλει να περάσει με βιβλίο της είναι πως «η αλήθεια και το ψέμα καθορίζει όλη μας τη ζωή».

«Το έχω γράψει αρκετό καιρό πριν, αλλά τώρα εκδόθηκε», εξήγησε.

«Το μητρικό το είχα από πολύ μικρή»

Η Θεοφανία Παπαθωμά αποκάλυψε πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή της με το γράψιμο παιδικών βιβλίων.

«Όλα ξεκίνησαν από το πρώτο παραμύθι που έγραψα, όταν ο Αχιλλέας ήταν δύο ετών», ανέφερε και εξήγησε πως η αγάπη της για τη μητρότητα υπήρχε από μικρή ηλικία.

«Εγώ το μητρικό το είχα από πολύ μικρή ηλικία», είπε με χαμόγελο.

Η ηθοποιός αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, πόσο κοντά νιώθει στα παιδιά.

«Μου άρεσε πολύ, φανταζόμουν τον εαυτό μου με πολλά παιδιά και έχω αυτό το παιδικό στοιχείο μέσα μου», είπε η Θεοφανία Παπαθωμά.

«Αρνούμαι να ενηλικιωθώ. Τα βρίσκω πολύ καλύτερα με τα παιδιά απ’ ότι με τους μεγάλους», κατέληξε.

