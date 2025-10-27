Αρναούτογλου για Μενεγάκη: «Δεν με ενδιαφέρει πια καθόλου αν θα έρθει καλεσμένη στην εκπομπή ή όχι»

Και για την Ελένη Μενεγάκη μίλησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στην αποκαλυπτική συνέντευξη που παραχώρησε στον Τάσο Τρύφωνος.

«Υπήρχε μία αίσθηση συμπάθειας, γι’ αυτό την καλούσα τόσα χρόνια να έρθει στην εκπομπή. Αυτή τη στιγμή, αν με ρωτήσεις, δεν με ενδιαφέρει πια καθόλου αν θα έρθει καλεσμένη στην εκπομπή ή όχι», δήλωσε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

«Δεν ξέρω αν έγινε μεγάλος ντόρος, όταν πήγα απέναντι από την Ελένη το πρωί. Εμένα μου έκαναν την πρόταση αμέσως μετά το Survivor. Με πήρε ο Πέτρος Μπούτος και μου είπε ότι θέλουν να αναλάβω την πρωινή ζώνη.

Του λέω, ρε Πέτρο, είμαι 29-30 χρονών και απέναντι είναι η Μενεγάκη σε ένα άκρως γυναικείο κοινό. Και εκείνη την πρώτη χρονιά ήρθαμε ισόπαλοι και τη δεύτερη χρονιά περάσαμε μπροστά», απάντησε ο παρουσιαστής, περιγράφοντας την ιστορία πίσω από την έναρξη του “Όμορφου Κόσμου το Πρωί”.

«Το 1997 μου πρότειναν και από το Star να κατέβω από τη Θεσσαλονίκη και να κάνω το πρωινό με την Κατερίνα Λάσπα. Τους είπα ότι δεν ένιωθα έτοιμος, ήθελα να “ψηθώ” λίγο ακόμα», παραδέχθηκε αμέσως μετά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

