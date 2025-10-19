Θεοφανία Παπαθωμά: «Έμαθα να εξαφανίζεται το εγώ μου από τη στιγμή που έγινα μαμά» (Video)

Το πρωί της Κυριακής 19 Οκτωβρίου, η Θεοφανία Παπαθωμά βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του MEGA, Χαμογέλα και Πάλι, και παραχώρησε μια συνέντευξη στην οποία μίλησε με ειλικρίνεια για τη σχέση της με τα παιδιά της, το μεγάλωμά τους, αλλά και για τις δηλώσεις της που στο παρελθόν μπορεί να έχουν προκαλέσει συζήτηση.

Αφορμή για τη συνέντευξη στάθηκε το παιδικό βιβλίο που έγραψε η ίδια, με την ηθοποιό να παραδέχεται:

«Τα παιδιά μαθαίνουν να λένε ψέματα από εμάς. Δεν χρειάζεται να λες ψέματα στα παιδιά. Πρέπει να λες πάντα την αλήθεια, με έναν τρόπο που να μην τα πληγώσει. Τέτοια μικροψέματα που λέμε εμείς οι μαμάδες συνέχεια, δεν υπάρχει κανένας λόγος».

Στη συνέχεια, η Θεοφανία Παπαθωμά μίλησε με νοσταλγία για τα δικά της παιδικά χρόνια και την αυστηρή ανατροφή που είχε: «Δεν μπορούσα να δεχθώ το “όχι” και τους περιορισμούς που μου έβαζαν οι γονείς μου, κυρίως ο πατέρας μου που ήταν πολύ αυστηρός. Είχαμε αυτή την κόντρα και έκανα τις επαναστάσεις μου σε αυτή την ηλικία. Και η υποκριτική ήταν μία επανάσταση γιατί σπούδαζα νομική και πλήρωνε 4 χρόνια ο μπαμπάς μου για να γίνω δικηγόρος και έφυγα στην Αθήνα και σπούδασα υποκριτική. Τώρα είναι ευχαριστημένοι νομίζω».

Η ηθοποιός δεν δίστασε να μιλήσει και για τη μητρότητα, εκφράζοντας τη βαθιά αγάπη της για τα παιδιά της: «Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι ο εαυτός μας. Η μεγαλύτερη ευλογία είναι τα παιδιά μου. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς αυτά, από μικρή ηλικία ήτανε επιθυμία μου. Μαθαίνεις να εξαφανίζεται το εγώ σου, σιγά σιγά σε εγκαταλείπει όταν γίνεσαι μαμά. Τα παιδιά μας αγαπάνε περισσότερο απ’ ότι εμείς», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως όποια ένταση κι αν υπάρχει, τα παιδιά πάντα επιστρέφουν στην αγκαλιά των γονιών τους.

Με ωριμότητα και τρυφερότητα, πρόσθεσε: «Οι γονείς δεν πρέπει να έχουμε εγωισμό απέναντι στα παιδιά μας. Πρέπει να τα ακούμε με αγάπη και κατανόηση, δεν πρέπει να τα κοντράρεις γιατί έχουν τις δυσκολίες τους. Τα φέρνουμε σε έναν κόσμο δύσκολο. Πρέπει να τα βοηθάμε να προσαρμόζονται. Πρέπει να είμαστε ήρεμοι και να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας όμορφα. Αυτό δεν το κατακτάς από τη μία στιγμή στην άλλη».

Όταν ρωτήθηκε ποιος είναι ο μεγαλύτερός της φόβος ως μητέρα, απάντησε με σιγουριά: «Δεν έχω φόβο. Έχω έννοια να τους δώσω εφόδια να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες. Να μπορέσουν να τις διώξουν από πάνω τους».

Η συζήτηση δεν θα μπορούσε να μην αγγίξει και τα γεγονότα που συγκλόνισαν τη χώρα, όπως τα Τέμπη. Η Θεοφανία Παπαθωμά αποκάλυψε πώς προσεγγίζει τέτοια θέματα με τα παιδιά της: «Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος από το να χάσεις το παιδί σου. Παθαίνω σοκ όταν βρίσκομαι αντιμέτωπη με τέτοια γεγονότα. Αλλά τα παιδιά πρέπει να τα προστατεύσουμε. Δεν πρέπει να μιλάς στα παιδιά και να λες ό,τι σκέφτεσαι. Όταν ακούνε κάτι πρέπει να το εξηγήσεις με έναν τρόπο πολύ προσεκτικό».

Προς το τέλος της συνέντευξης, ο Νίκος Συρίγος τη ρώτησε αν έχει μετανιώσει για δηλώσεις που στο παρελθόν έχουν προκαλέσει αντιδράσεις. Η ηθοποιός ξεκαθάρισε: «Δεν έχω κάνει αδιανόητες δηλώσεις ούτε ξέσπασα ποτέ. Είπα πράγματα γνωστά σε όλους. Δεν ήταν προκλητικά. Αν θέλει κάποιος να προκληθεί το κάνει πολύ εύκολα και νομίζει έτσι ότι πουλάει σε μία εκπομπή. Αλλά δεν θέλουμε αρνητικά, να ζήσουμε όμορφα και θετικά. Πιστεύω ότι δεν πουλάει ο αρνητισμός».

