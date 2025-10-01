“Σοφία Βέμπο – Η Μεγάλη Ελληνίδα” με τη Θεοφανία Παπαθωμά – Έναρξη 26 Οκτωβρίου, Θέατρο Coronet

Μια μουσικοθεατρική παράσταση που αναβιώνει τη ζωή της Σοφίας Βέμπο και τα τραγούδια της με την Θεοφανία Παπαθωμά να υποδύεται αυτή τη μεγάλη Ελληνίδα, τη Γυναίκα Σύμβολο, που ύψωσε το ανάστημά της απέναντι στον κατακτητή και η φωνή της έγινε η κραυγή της Λευτεριάς! «Θα με θυμούνται;», αναρωτιέται…Όλοι! Έχουμε χρέος να θυμόμαστε τους Ήρωες!

“Σοφία Βέμπο – H Mεγάλη Ελληνίδα”

Το κείμενο και τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει με ιδιαίτερη ευαισθησία η Θεοφανία Παπαθωμά.

Η παράσταση διατρέχει τα σημαντικότερα γεγονότα της ζωής της και τα ωραιότερα τραγούδια της, με ζωντανή ορχήστρα επί σκηνής και αρχειακές εικόνες και βίντεοπου μας θυμίζουν τις ιστορικές στιγμές που σημάδεψαν τη χώρα μας. Ζωντανεύει όχι μόνο τη μουσική κληρονομιά της μεγάλης Ελληνίδας, αλλά και το πάθος, την τόλμη και την αφοσίωσή της στην Πατρίδα και την Τέχνη. Είναι ένα ταξίδι στη ζωή και στο έργο της, μια θεατρική και μουσική εμπειρία που ξυπνά μνήμες και τιμά την αξεπέραστη μορφή της.

Ο Βασίλης Τραϊφόρος, υποδύεται τον θείο του και σύζυγο της Βέμπο, Μίμη Τραϊφόρο, που της έγραψε τα ωραιότερα τραγούδια, φωτίζοντας πτυχές της προσωπικής τους διαδρομής.

Ο Τάσος Χρυσόπουλος δίνει ζωή στον αδελφό της, Τζώρτζη Μπέμπο, που την συντρόφεψε μια ζωή ολόκληρη, αδερφός και μάνατζερ.

Η καταξιωμένη αοιδός Χρυσούλα Στεφανάκη ερμηνεύει με τη μοναδική φωνή της τα αθάνατα τραγούδια της Σοφίας Βέμπο, που παραμένουν ζωντανά στις καρδιές όλων μας όπως: «Τσιγγάνα μαυρομάτα μου», «Πόσο λυπάμαι», «Στη Λάρισα βγαίνει ο Αυγερινός», τα τραγούδια του έπους του ‘40, «Παιδιά της Ελλάδος Παιδιά», «Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του», «Κάνε κουράγιο Ελλάδα μου» αλλά και όλες τις μεγάλες επιτυχίες που ακολούθησαν, όπως: «Η Ταμπακιέρα», «Ας ερχόσουν για λίγο», «Να με παίρνανε τα σύννεφα»

Την παράσταση συνοδεύει επί σκηνής σύνολο εγχόρδων, προσδίδοντας μεγαλοπρέπεια και ατμόσφαιρα στις μελωδίες που αγάπησε και τραγούδησε ολόκληρος ο ελληνικός λαός.

Τους φωτισμούς έχει αναλάβει η διεθνώς βραβευμένη διευθύντρια φωτογραφίας, Κατερίνα Μαραγκουδάκη. Με την τέχνη της δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα που μας μεταφέρει στην εποχή του ’40 – ’50.

Τα σκηνικά του καταξιωμένου σκηνογράφου David Negrin, προσφέρουν σημαντικά στην ατμόσφαιρα του έργου.

Η Θεοφανία Παπαθωμά είπε:

«Αγαπώ και σέβομαι τη Σοφία Βέμπο βαθιά! Ήθελα λοιπόν να κάνω μια παράσταση για να την τιμήσω, να τιμήσω τη μεγάλη Ελληνίδα, τη μεγάλη Γυναίκα, για τη γενναιοδωρία της και την προσφορά της στην Ελλάδα και στους Έλληνες, για όλη της την αγάπη. Για να τη θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Γιατί τα Σύμβολα πρέπει να ζουν αιώνια και να μας καθοδηγούν. Ήθελα να κάνω μια παράσταση που να της αξίζει, να είναι ισάξια της προσφοράς της. Να ζήσουμε κάποιες στιγμές από τη ζωή της και το μεγαλείο της. Να κλάψουμε, να γελάσουμε και να θυμηθούμε τα ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν τη χώρα μας. Να κάνουμε ένα ταξίδι στην ιστορία μας, στον πολιτισμό και στην τέχνη μέσα από τα μάτια της μεγάλης αυτής καλλιτέχνιδος.»

Σκηνοθεσία-Κείμενο: Θεοφανία Παπαθωμά

Σκηνικά: David Negrin

Κοστούμια: Θεοφανία Παπαθωμά

Φωτισμοί: Κατερίνα Μαραγκουδάκη

Βοηθός Σκηνοθέτης:Αχιλλέας Παπατσαρούχας

Φωτογραφίες: Δημήτρης Ευλαμπίδης RedBox Studio

Κομμώσεις: Νίκος Σλιάγκας Hairexperts Αγία Παρασκευή

Προβολή & Επικοινωνία: Βάσω Σωτηρίου – We Will

Ερμηνεία: Θεοφανία Παπαθωμά -στο ρόλο της Σοφίας Βέμπο

Βασίλης Τραϊφόρος, στο ρόλο του Μίμη Τραιφόρου

Τάσος Χρυσόπουλος, στο ρόλο του Γιώργου Μπέμπου.

Τραγουδάει η Χρυσούλα Στεφανάκη

Πού: Θέατρο Coronet, Φρύνης 11 Παγκράτι Τηλ: 210 7012123

Εισιτήρια: 25, 20, 17, 15 ευρώ.

Κρατήσεις εισιτηρίωνστο More.com και στο ταμείο του θεάτρου στο: 210 7012123

Διάρκεια:. 120’

*Το κείμενο είναι βασισμένο στο βιβλίο του Βασίλη Τραιφόρου: «ΜΙΜΗΣ ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ – ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ της Ελλάδος παιδιά».