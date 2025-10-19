search
19.10.2025 15:45

Δανάη Παππά για Μπισμπίκη: «Με τρόμαξε το κυνηγητό έξω από το θέατρο»

19.10.2025 15:45
danai_pappa

Για τη συσχέτισή της με το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη στη Φιλοθέη μίλησε η Δανάη Παπά στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται».

«Με τρόμαξε, πολλές φορές θέλεις να πάρεις την είδηση αλλά δεν σκέφτεσαι σε τι κατάσταση μπορεί να βρίσκεται ο άνθρωπος. Το καταλαβαίνω από τη μια γιατί είναι η δουλειά τους, από την άλλη όμως θα πρέπει να έχει και ο κάθε ηθοποιός το δικαίωμα να πει, “δεν μπορώ τώρα, χίλια συγνώμη, κάποια άλλη στιγμή”. Δεν υπήρξε κάποιος ή κάτι να εξαργυρώσει, προτιμώ να μιλώ σε άτομα που νιώθω ασφάλεια», εξήγησε.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στα συγκινητικά λόγια που της είπε μια ηλικιωμένη.

«Έχει έρθει μια φορά μια γιαγιά και μου είχε πει, “σε βλέπω κάθε βράδυ, τρώμε βραδινό μαζί” και μου είπε ότι έχω την ίδια ηλικία με τον εγγονή της», περιέγραψε.

