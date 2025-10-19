search
19.10.2025 13:12

Κωστόπουλος για Κωνσταντοπούλου: «Στην ουσία διαφήμισε το βιβλίο του Τσίπρα»

19.10.2025 13:12
kwstopoulos_kwnstantopoulou

Την αποχώρηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου από την εκπομπή της Φαίης Μαυραγάννη στον ΣΚΑΪ σχολίασε, το πρωί της Κυριακής, ο Πέτρος Κωστόπουλος, εκφράζοντας ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του για τη στάση της.

«Η κυρία Κωνσταντοπούλου υποστηρίζει την ελευθερία του λόγου; […] Μια ζωή έτσι μιλάει, μια ζωή έτσι είναι, μια ζωή είναι εκρηκτική, μέσα στη Βουλή δημιουργεί καταστάσεις, παίρνει το μικρόφωνο και δεν το αφήνει ποτέ. Έχει κάνει πολύ χειρότερα», σχολίασε αρχικά.

«Αυτό δεν κάνει συνέχεια; Και η απάντησή της είναι ο ίδιος λαϊκισμός που κάνει πάντα. Αυτά είναι τα παραμύθια της Ζωής που μονίμως προσπαθεί να δημιουργεί ένταση, είναι το παιχνίδι της. Αυτά που κάνει είναι για να γελάνε οι κότες, ένας μόνιμος μονόλογος. Πες ότι δεν θέλεις να απαντήσεις και τελείωσε», πρόσθεσε ο Πέτρος Κωστόπουλος.

«Θέλει να γίνει η βασική αντίπαλος του Τσίπρα, τώρα που αυτός έρχεται. Στην ουσία έκανε το ανάποδο, διαφήμισε το βιβλίο του Τσίπρα, που δεν νομίζω να πάει να το αγοράσει και πολύς κόσμος αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση», κατέληξε.

