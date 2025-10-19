search
19.10.2025 13:30

Φασουλής για Ματσούκα: «Εγώ την έχω βγάλει στο θέατρο, εγώ την έχω κάνει αυτή την αμαρτία»

19.10.2025 13:30
fasoulis_matsouka

Για το θέατρο, τη Δήμητρα Ματσούκα αλλά και για το J2US μίλησε ο Σταμάτης Φασουλής στην πρεμιέρα της παράστασης «η Κόμισσα της Φάμπρικας» στο Embassy Theater.

«Οι μεγάλοι σταρ ξεκινούσαν από το θέατρο και μετά στο σινεμά. Δεν είναι όπως τώρα που γίνεσαι γνωστός από σειρές.Τη Δήμητρα Ματσούκα εγώ την έχω βγάλει στο θέατρο, εγώ την έχω κάνει αυτή την αμαρτία. Στο θέατρο Αλίκη το 2001 ή 2002. Είναι συνεργάτιδα μου, είναι οικογένεια», είπε.

«Θα το ξαναέκανα το J2US, αλλά δεν ξέρω αν θα ξαναγίνει, αν ξαναγίνει βεβαίως, γιατί να μην το ξανακάνω. Ήταν η σαββατιάτικη μου έξοδος, γιατί εγώ δεν πηγαίνω σε μαγαζιά το βράδυ, αυτό ήταν με την “άδεια της αστυνομίας”, ότι θα παω και σε ένα σαν μαγαζί…», είπε ο ηθοποιός για το J2US.

