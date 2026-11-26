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Η θρυλική και πολυσυζητημένη εκπομπή αυτοκινήτου «Top Gear» όχι μόνον επιστρέφει στις τηλεοπτικές οθόνες- και στις έξυπνες συσκευές- έπειτα από περίπου τέσσερα χρόνια απουσίας, αλλά το BBC το κάνει ακόμα πιο εντυπωσιακό το restart.

Ο αθυρόστομος σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ με το εκρηκτικό ταπεραμέντο θα ηγηθεί ενός νέου καστ συμπαρουσιαστών, ενώ ο μυστηριώδης οδηγός The Stig επιστρέφει κανονικά στην πίστα. Το BBC δημιουργεί ίντριγκα καθώς τα ονόματα των νέων συμπαρουσιαστών αναμένεται να γίνουν γνωστά πιο κοντά στην έναρξη των γυρισμάτων.

Ο Ράμσεϊ είναι γνωστός συλλέκτης πολυτελών και σπορ αυτοκινήτων —διαθέτοντας μεταξύ άλλων μοντέλα των Ferrari, Aston Martin, Porsche και μια McLaren Senna— και έχει βρεθεί ξανά στο παρελθόν ως καλεσμένος στην εκπομπή.

Σύμφωνα με τον ίδιο τον Ράμσεϊ, στόχος είναι να φέρουν μια νέα δυναμική και φιλοδοξία που θα απευθύνεται σε μια «ολόκληρη νέα γενιά θεατών», κρατώντας το στοιχείο του απρόβλεπτου και του «ελεγχόμενου χάους».

Εννοείται πως παραμένει και το πέπλο μυστηρίου για τον νέο The Stig, ο οποίος εμφανίστηκε ήδη στο σχετικό βίντεο δίπλα στον Γκόρντον Ράμσεϊ στην πίστα του Dunsfold Aerodrome, χωρίς να δοθεί κανένα στοιχείο για το ποιος οδηγός τον ενσαρκώνει.

Στο παρελθόν, την πάλλευκη στολή φόρεσαν επαγγελματίες οδηγοί αγώνων —όπως ο Πέρι Μακάρθι (ο αυθεντικός «Μαύρος» Stig), ο Μπεν Κόλινς (αποκαλύφθηκε το 2010) και ο Φιλ Κίν (τον οποίο αποκάλυψε ο Τζέρεμι Κλάρκσον το 2024).

Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν το 2027 και θα πραγματοποιηθούν στη Μεγάλη Βρετανία αλλά και σε διεθνείς προορισμούς, με την πρεμιέρα στο BBC One και το BBC iPlayer να έχει προγραμματιστεί για το 2028.

Η παραγωγή των BBC Studios υπόσχεται «επικές περιπέτειες, τολμηρές δοκιμές και εντυπωσιακά ακροβατικά».

Η εκπομπή «πάγωσε» το 2022. Στις 13 Δεκεμβρίου 2022, ο παρουσιαστής του «Top Gear» Άντριου «Φρέντι» Φλίντοφ τραυματίστηκε σοβαρά )όταν το τρίτροχο αυτοκίνητο που οδηγούσε αναποδογύρισε σε γυρίσματα στην πίστα Dunsfold Aerodrome.

Τα γυρίσματα του 34ου κύκλου σταμάτησαν αμέσως και το BBC ανακοίνωσε το 2023 ότι «αποσύρει» το «Top Gear» επ’ αόριστον, κρίνοντας ότι δεν ήταν σωστό να συνεχιστεί υπό εκείνες τις συνθήκες.

Τον Οκτώβριο του 2023, το BBC ζήτησε επίσημα συγγνώμη από τον Φλίντοφ και κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό ύψους 9 εκατ. λιρών (μέσω του εμπορικού βραχίονα BBC Studios) για τα διαφυγόντα κέρδη και τις συνέπειες της υγείας του.

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