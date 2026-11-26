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Όχι ένα τη βδομάδα αλλά και τα οκτώ επεισόδια της σειράς που νοηματοδοτεί την επιστροφή του σύμπαντος του «Blade Runner» είναι διαθέσιμα από το Amazon Prime Video από χθες μάλιστα.

Η ιστορία διαδραματίζεται στο Λος Άντζελες το έτος 2099, δηλαδή 50 χρόνια μετά τα γεγονότα της ταινίας «Blade Runner 2049». Σε αυτό το μέλλον, οι Ρέπλικαντς (Replicants) έχουν εξεγερθεί, έχουν επικρατήσει παγκοσμίως και αποτελούν πλέον το κυρίαρχο είδος, ενώ οι άνθρωποι έχουν υποβιβαστεί σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας.

Η πλοκή έχει κεντρικούς χαρακτήρες την Κόρα και την Όλγουεν. Η Κόρα, μια φυγάς (άνθρωπος) αλλάζει συνεχώς ταυτότητες για να εξασφαλίσει ένα μέλλον για τον αδερφό της και αναγκάζεται να αναλάβει έναν τελευταίο ρόλο, υποδυόμενη μια Blade Runner. Η Όλγουεν είναι Ρέπλικαντ, κοντά στο τέλος της προγραμματισμένης διάρκειας ζωής της.

Οι δύο γυναίκες αναγκάζονται σε μια απρόθυμη συνεργασία για να εντοπίσουν έναν φυγά Ρέπλικαντ, ο οποίος κατέχει μυστικά ικανά να καταστρέψουν την εύθραυστη ισορροπία της πόλης.

Πρωταγωνιστούν οι Μισέλ Γιεό, στον ρόλο της Όλγουεν και Χάντερ Σέιφερ στον ρόλο της Κόρα. Συμμετέχουν επίσης οι Τομ Μπερκ, Ντιμίτρι Άμπολντ και Λιούις Γκρίμπεν.

Έτσι για να έχουμε να συζητάμε, η σειρά η οποία μάλλον δεν θα έχει συνέχεια- είναι δηλαδή limited series- έχει λάβει θετικές κριτικές (περίπου 72% στο Rotten Tomatoes) για την ατμόσφαιρα, το world-building και τις ερμηνείες των πρωταγωνιστριών, ωστόσο ι ορισμένοι κριτικοί παρατήρησαν αργό ρυθμό σε σημεία της πλοκής.

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