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Οι μισές από τις διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης της Τετάρτης ήταν κατειλημμένες από προτάσεις του Alpha, σύμφωνα με τη Nielsen. Πρώτη σε προτιμήσεις η σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ».

Κορυφαία τριάδα της ημέρας όλο το prime time του σταθμού. Το σερί «έσπασε» το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» του ΑΝΤ1 και στην επόμενη θέση βρέθηκε το «Deal» του Alpha κι αυτό.

Την ώρα που ο Αlpha είχε τα σίριαλ του στο Mega ήταν στον «αέρα» το ευρωπαϊκό Παρί Σεν Ζερμέν-Ρόμα του Champions League το οποίο πλασαρίστηκε στην 10η θέση του τηλεβαρόμετρου. Που σημαίνει πως ελληνική μυθοπλασία– μπάλα σημειώσατε 1.

Την Πέμπτη όμως και λόγω ελληνικού ενδιαφέροντος άλλωστε, το επίσης ευρωπαϊκό Ολυμπιακός- Μίλαν στον ΑΝΤ1 ήταν η μετάδοση με την καλύτερη τηλεθέαση της ημέρας. Αμέσως μετά ήταν το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» και στην επόμενη θέση του Top 10 της Πέμπτης, η σειρά «Μια γυναίκα», του Alpha και οι δύο.

Σε γενικές γραμμές μια στις δύο θέσεις του χθεσινού τηλεβαρόμετρου ήταν ρεζερβέ από εκπομπές του Alpha και πάλι.

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