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Δεν πρόλαβε καλά καλά το Μέγαρο Μαξίμου να διαχειριστεί την πολιτική αναταραχή από τις τελευταίες κυβερνητικές περιπέτειες και βρίσκεται αντιμέτωπο με έναν ακόμη, εξαιρετικά σοβαρό πονοκέφαλο. Μόνο που αυτή τη φορά η υπόθεση δεν περιορίζεται σε έναν υπουργό ή σε κάποιο κυβερνητικό στέλεχος. Απλώνεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα επιχειρηματικών, αυτοδιοικητικών και πολιτικών σχέσεων, με προεκτάσεις που προκαλούν ιδιαίτερη αμηχανία στο κυβερνών κόμμα.

Τα περιβόητα «σπιτάκια ανακύκλωσης» εξελίσσονται σε μια νέα, δυνητικά ιδιαίτερα επιβαρυντική πολιτική κρίση για την κυβέρνηση, η οποία βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με τη συσσωρευμένη φθορά από διαδοχικές υποθέσεις, αποπομπές κυβερνητικών στελεχών και δικαστικές εκκρεμότητες.

Και το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι μόνο όσα έχουν αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα. Είναι ότι κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει πού θα σταματήσουν οι αποκαλύψεις και ποια άλλα πρόσωπα ενδέχεται να βρεθούν στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Μία κρίση με πολλές πολιτικές διακλαδώσεις

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τα πολυκέντρα ανακύκλωσης, τις καταγγελλόμενες υπερκοστολογήσεις και τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων έχει ήδη αποκτήσει χαρακτηριστικά μείζονος πολιτικού ζητήματος.

Στην υπόθεση εμφανίζονται επιχειρηματικοί παράγοντες, ενώ ανακύπτουν σοβαρά ερωτήματα για τις ευθύνες των αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών, τις αποφάσεις της αυτοδιοίκησης και τον ρόλο προσώπων με πολιτικές διασυνδέσεις.

Η πολιτική δυσκολία για τη ΝΔ είναι ότι η υπόθεση αγγίζει ένα περιβάλλον με ισχυρές σχέσεις με τον κυβερνητικό χώρο, χωρίς αυτό να συνεπάγεται αυτομάτως ποινικές ευθύνες για πολιτικά πρόσωπα ή αιρετούς.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η εμπλοκή στην ποινική διαδικασία του εκδότη Γιάννη Κουρτάκη, επικεφαλής ενός εκδοτικού συγκροτήματος που έχει διαχρονικά εμφανή πολιτική εγγύτητα με την κυβέρνηση. Ο ίδιος έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε παράνομη πράξη, χαρακτηρίζοντας αβάσιμες τις κατηγορίες.

Ωστόσο, σε πολιτικό επίπεδο, το γεγονός ότι ένα τόσο φιλικό προς την κυβέρνηση εκδοτικό περιβάλλον βρίσκεται στο επίκεντρο μιας έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δημιουργεί μια εξαιρετικά δύσκολη συνθήκη για το Μαξίμου.

Ο αιφνιδιασμός με τον Γεραπετρίτη

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η υπόθεση απέκτησε νέα διάσταση με την αναφορά στη δικηγορική εταιρεία «Αθανασίου – Γεραπετρίτης και Συνεργάτες», στην οποία υπήρξε εταίρος ο σημερινός υπουργός Εξωτερικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το ΠΑΣΟΚ από τη δικογραφία, μέλος της εταιρείας ανέλαβε γνωμοδότηση για τη σχέση των εταιρειών TEXAN και ENVIPCO, ενώ η ίδια δικηγορική εταιρεία φέρεται να είχε τιμολογήσει υπηρεσίες προς την TEXAN ύψους περίπου 260.000 ευρώ την περίοδο 2024-2025.

Η εξέλιξη αυτή προσθέτει έναν ακόμη ευαίσθητο παράγοντα στην πολιτική διαχείριση της υπόθεσης, καθώς ο Γιώργος Γεραπετρίτης είναι από τους στενότερους και πλέον έμπιστους συνεργάτες του πρωθυπουργού.

Ο υπουργός Εξωτερικών διαψεύδει οποιαδήποτε προσωπική εμπλοκή, υπογραμμίζοντας ότι από το 2019 τελεί σε αναστολή δικηγορικού λειτουργήματος, δεν συμμετέχει στην εταιρεία και δεν έχει εισπράξει αμοιβές ή μερίσματα.

Η διάψευση είναι σαφής και δεν υπάρχει στοιχείο που να θεμελιώνει ποινική εμπλοκή του υπουργού. Το πολιτικό ζήτημα, όμως, παραμένει, καθώς η αντιπολίτευση ζητά εξηγήσεις για τις συνθήκες ανάθεσης της γνωμοδότησης και ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων.

Για το Μαξίμου, το άνοιγμα ενός ακόμη μετώπου που αφορά κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος συνιστά πρόσθετη επιβάρυνση σε μια ήδη δύσκολη συγκυρία.

Από τον Λιάκο στα «σπιτάκια»: Η φθορά συσσωρεύεται

Το πρόβλημα είναι ότι η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει ένα μεμονωμένο περιστατικό. Προηγήθηκαν οι κυβερνητικές αναταράξεις και οι απομακρύνσεις στελεχών, με πιο πρόσφατη την υπόθεση Βαγγέλη Λιάκου, η οποία εξακολουθεί να προκαλεί εσωκομματική δυσφορία, καθώς και εκείνη του Λάζαρου Τσαβδαρίδη.

Παράλληλα, παραμένουν ανοιχτά μεγάλα πολιτικά και θεσμικά μέτωπα: τα Τέμπη, οι υποκλοπές, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι δικαστικές ή κοινοβουλευτικές διαδικασίες που συνδέονται με αυτές τις υποθέσεις.

Πρόκειται για διαφορετικές υποθέσεις, με διαφορετικό περιεχόμενο και διαφορετικό επίπεδο ευθυνών. Το κοινό πολιτικό τους χαρακτηριστικό, ωστόσο, είναι ότι επαναφέρουν διαρκώς στο προσκήνιο τα ζητήματα διαφάνειας, λογοδοσίας και διαχείρισης της εξουσίας.

Και αυτή η συσσώρευση δυσκολεύει την προσπάθεια της κυβέρνησης να μεταφέρει τη δημόσια συζήτηση στην οικονομία, στις μεταρρυθμίσεις και στις εξαγγελίες της.

Ο Πέτσας ζητά εκλογές, το Μαξίμου δεν συζητά τέτοιο σενάριο

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά η δημόσια παρέμβαση του Στέλιου Πέτσα, ο οποίος κάλεσε ευθέως τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προχωρήσει σε πρόωρες εκλογές.

«Πρόεδρε, πάτα το να κάνουμε εκλογές να τελειώνουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά στον ΣΚΑΪ, εκφράζοντας την ενόχλησή του για τη συνεχή ενασχόληση της πολιτικής επικαιρότητας με υποθέσεις που απομακρύνουν την κυβέρνηση από τη συζήτηση για την καθημερινότητα των πολιτών.

Η παρέμβασή του έχει σημασία επειδή αποτυπώνει τον προβληματισμό που αναπτύσσεται σε τμήμα της κυβερνητικής παράταξης για τη συνεχιζόμενη πολιτική φθορά.

Αυτό, πάντως, δεν σημαίνει ότι το Μέγαρο Μαξίμου εξετάζει πρόωρες κάλπες. Τέτοιος σχεδιασμός δεν προκύπτει από τη μέχρι τώρα κυβερνητική στάση, ενώ η κεντρική επιλογή παραμένει η εξάντληση του εκλογικού χρονοδιαγράμματος.

Το ερώτημα είναι εάν η κυβέρνηση θα μπορέσει να ανακτήσει την πολιτική πρωτοβουλία ή θα συνεχίσει να κινείται σε καθεστώς διαρκούς διαχείρισης κρίσεων.

Ο φόβος για τη συνέχεια

Το δυσκολότερο για τη ΝΔ είναι ότι η υπόθεση των «σπιτιών ανακύκλωσης» δεν φαίνεται να προσφέρεται για εύκολη επικοινωνιακή διαχείριση.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι οικονομικές διαστάσεις της έρευνας, οι πολιτικές διασυνδέσεις και τα ερωτήματα για τη διαχείριση δημόσιου χρήματος δημιουργούν ένα σύνθετο πρόβλημα, που δεν μπορεί να κλείσει με μια κυβερνητική ανακοίνωση.

Ασφαλώς, η ποινική αξιολόγηση ανήκει αποκλειστικά στη Δικαιοσύνη και το τεκμήριο αθωότητας ισχύει για όλους. Η πολιτική ευθύνη, όμως, κρίνεται.

Και εκεί βρίσκεται πλέον η μεγαλύτερη δυσκολία για το Μέγαρο Μαξίμου: δεν έχει απέναντί του μόνο μία ακόμη υπόθεση, αλλά τη συσσωρευμένη δυσπιστία που μπορούν να προκαλέσουν πολλές διαδοχικές κρίσεις.

Για μια κυβέρνηση που επιχειρεί να εμφανιστεί ως εγγυητής σταθερότητας, η συνεχής επιστροφή της πολιτικής συζήτησης σε ζητήματα διαφάνειας αποτελεί σοβαρό πρόβλημα.

Τα «σπιτάκια» μπορεί να είναι μικρά ως κατασκευές. Ο πολιτικός λογαριασμός που ανοίγουν, όμως, μόνο μικρός δεν είναι.

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