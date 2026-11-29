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1,548 δισ. ευρώ επιπλέον από τον ΦΠΑ. Το κράτος κερδίζει από τις ανατιμήσεις και τα νοικοκυριά πληρώνουν τον λογαριασμό.

Υπάρχει μια μεγάλη πολιτική υποκρισία πίσω από τους κυβερνητικούς θριάμβους για τα δημοσιονομικά έσοδα. Όταν οι τιμές ανεβαίνουν, το κράτος εισπράττει περισσότερα. Όταν οι πολίτες δυσκολεύονται να αγοράσουν ακόμη και τα βασικά αγαθά, η κυβέρνηση επικαλείται τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες για να εξηγήσει γιατί δεν μπορεί να τους επιστρέψει αυτά που εισέπραξε.

Τα στοιχεία του προϋπολογισμού είναι αυτά που το λένε. Το 2026 τα έσοδα από τον ΦΠΑ αναμένεται να υπερβούν τις αρχικές προβλέψεις κατά 1,548 δισ. ευρώ, φτάνοντας συνολικά τα 30,777 δισ. ευρώ. Δεν πρόκειται για κάποια εντυπωσιακή παραγωγική επιτυχία ούτε για ξαφνική αύξηση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών. Ένα σημαντικό μέρος της υπέρβασης συνδέεται με τις υψηλές τιμές, αφού ο ΦΠΑ υπολογίζεται πάνω στην αξία των συναλλαγών.

Δηλαδή, όσο ακριβότερα αγοράζει ο καταναλωτής, τόσο περισσότερα εισπράττει το Δημόσιο. Η ακρίβεια δεν εξαντλείται στις τσέπες των πολιτών αλλά τροφοδοτεί και τα φορολογικά έσοδα. Η κυβέρνηση παρουσιάζει την αύξηση των φορολογικών εισπράξεων ως επιτυχία της οικονομικής πολιτικής της, ενώ ένα σημαντικό μέρος αυτής της επιτυχίας πληρώνεται από τα νοικοκυριά που βλέπουν το διαθέσιμο εισόδημά τους να συρρικνώνεται.

Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η πορεία των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στα καύσιμα. Τα σχετικά έσοδα αναμένεται να μειωθούν κατά 283 εκατ. ευρώ. Ο λόγος; Οι υψηλές τιμές περιορίζουν την κατανάλωση. Ο πολίτης βάζει λιγότερα καύσιμα στο αυτοκίνητό του, περιορίζει τις μετακινήσεις του και αναγκάζεται να προσαρμόσει τη ζωή του στις αντοχές του πορτοφολιού του.

Αυτό είναι το πραγματικό αποτύπωμα της ακρίβειας: περισσότεροι φόροι από τις ακριβότερες αγορές, λιγότερη κατανάλωση, μεγαλύτερη οικονομική ασφυξία. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η κυβέρνηση εμφανίζεται να αναζητά ευρωπαϊκή ευελιξία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε με επιστολή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας τη δυνατότητα επιστροφής μέρους των έκτακτων εσόδων από τον ΦΠΑ στους καταναλωτές, επικαλούμενος τους περιορισμούς των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων.

Γιατί χρειάστηκε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο; Γιατί η κυβέρνηση δεν έχει διαμορφώσει μια σταθερή πολιτική ουσιαστικής ελάφρυνσης των έμμεσων φόρων, αντί να περιμένει ευρωπαϊκή άδεια για να επιστρέψει ένα μέρος της φορολογικής επιβάρυνσης;

Οι παρεμβάσεις ύψους 1 δισ. ευρώ για την ακρίβεια, που χρηματοδοτήθηκαν από την υποεκτέλεση δαπανών του 2025 και πρόσθετα έσοδα από την ψηφιακή κάρτα εργασίας, δεν αναιρούν το πρόβλημα. Αποτελούν αποσπασματικές παρεμβάσεις απέναντι σε μια διαρκή αιμορραγία του οικογενειακού εισοδήματος.

Η λύση δεν είναι να μοιράζονται περιστασιακά επιδόματα, την ώρα που η φορολογική επιβάρυνση παραμένει δυσβάστακτη. Είναι η ουσιαστική μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, η επανεξέταση της φορολογίας στα καύσιμα και η πραγματική προστασία του διαθέσιμου εισοδήματος.

Η ακρίβεια δεν μπορεί να αποτελεί μηχανισμό αύξησης των κρατικών εσόδων. Μια κυβέρνηση δεν μπορεί να πανηγυρίζει επειδή εισπράττει περισσότερους φόρους από ανθρώπους που αγοράζουν ακριβότερο ψωμί, γάλα, τρόφιμα και καύσιμα. Δεν μπορεί να εμφανίζει δημοσιονομική επιτυχία εκεί όπου υπάρχει κοινωνική αποτυχία.

Η οικονομία δεν κρίνεται μόνο από το πόσα χρήματα συγκεντρώνει το κράτος. Κρίνεται από το πόσα χρήματα μένουν στον πολίτη για να ζήσει. Και σήμερα, για εκατομμύρια νοικοκυριά, η απάντηση είναι απογοητευτική.

Το κράτος εισπράττει την ακρίβεια. Ο πολίτης όμως πληρώνει την πολιτική της.