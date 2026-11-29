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Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα, Κυριακή 29 Νοεμβρίου, περισσότεροι από 38,7 εκατομμύρια Ισπανοί ψηφοφόροι, σε μια εκλογική αναμέτρηση που μπορεί να μεταβάλει ουσιαστικά τους πολιτικούς συσχετισμούς όχι μόνο στην Ισπανία, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, που κυβερνά από το 2018, διεκδικεί ακόμη μία θητεία, έχοντας απέναντί του τον ηγέτη του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP), Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, και τον επικεφαλής του ακροδεξιού Vox, Σαντιάγο Αμπασκάλ.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις καταγράφουν προβάδισμα του συντηρητικού κόμματος, αλλά το πραγματικό διακύβευμα είναι η δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης. Εάν το PP και το Vox συγκεντρώσουν από κοινού την απαιτούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, θα ανοίξει ο δρόμος για τη συμμετοχή της Ακροδεξιάς στην κεντρική κυβέρνηση, για πρώτη φορά μετά τη μετάβαση της χώρας στη δημοκρατία.

Γιατί ο Σάντσεθ προκήρυξε πρόωρες εκλογές

Η σημερινή αναμέτρηση επρόκειτο κανονικά να πραγματοποιηθεί το 2027. Ωστόσο, στις 5 Οκτωβρίου ο Σάντσεθ ανακοίνωσε την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, μετά την καταψήφιση δύο κυβερνητικών διαταγμάτων για τη στεγαστική κρίση.

Η απόφαση ελήφθη σε ένα περιβάλλον έντονης κοινωνικής δυσαρέσκειας για τα ενοίκια, τις εξώσεις και τη δυσκολία πρόσβασης σε προσιτή κατοικία.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός επιχείρησε να μετατρέψει το κυβερνητικό αδιέξοδο σε πολιτικό δίλημμα, παρουσιάζοντας την αναμέτρηση ως επιλογή ανάμεσα στη συνέχιση της προοδευτικής διακυβέρνησης και στη στροφή προς τη Δεξιά και την Ακροδεξιά.

Τι δείχνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις

Οι μετρήσεις που δημοσιεύθηκαν πριν από την απαγόρευση δημοσιοποίησης νέων δημοσκοπήσεων διαμορφώνουν μια εικόνα σχετικά μικρής απόστασης ανάμεσα στα δύο μεγαλύτερα κόμματα, αλλά σημαντικής διαφοράς στη συνολική δύναμη των πολιτικών μπλοκ.

Το Λαϊκό Κόμμα κινείται περίπου στο 31%-33%, ενώ οι Σοσιαλιστές προσεγγίζουν το 29%-30%. Το Vox καταγράφει ποσοστά γύρω στο 18%, αισθητά υψηλότερα από την επίδοσή του το 2023.

Στη δημοσκόπηση της DYM για την εφημερίδα 20minutos, που δημοσιεύθηκε στις 23 Νοεμβρίου, το PP συγκέντρωνε 33% και 132-139 έδρες.

Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι η ανάλυση της El País, η οποία, αξιοποιώντας δημοσκοπήσεις έως τις 23 Νοεμβρίου, τοποθετεί τη συνδυασμένη δύναμη PP και Vox περίπου στο 49% και την κεντρική εκτίμηση εδρών του δεξιού μπλοκ κοντά στις 190.

Το όριο της απόλυτης πλειοψηφίας βρίσκεται στις 176 έδρες, σε σύνολο 350.

Η ίδια ανάλυση, πάντως, επισημαίνει ότι η αβεβαιότητα των δημοσκοπήσεων αφήνει περιθώρια για διαφορετικές κοινοβουλευτικές ισορροπίες.

Το μεγάλο στοίχημα του Σάντσεθ

Ο Σάντσεθ στηρίζει την εκστρατεία του σε δύο βασικούς άξονες: την οικονομική ανάπτυξη και την κινητοποίηση των προοδευτικών ψηφοφόρων.

Η ισπανική οικονομία εμφανίζει ισχυρότερες επιδόσεις από πολλές μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ανάπτυξη 2,6% για το 2026, έναντι 1,2% στην Ευρωζώνη.

Ωστόσο, η οικονομική μεγέθυνση δεν έχει εξαλείψει τις κοινωνικές πιέσεις. Το υψηλό κόστος στέγασης, η αγοραστική δύναμη και οι πιέσεις στις δημόσιες υπηρεσίες βρίσκονται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης.

Παράλληλα, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την πολιτική φθορά από έρευνες για υποθέσεις διαφθοράς που αφορούν πρώην κυβερνητικά και κομματικά στελέχη, καθώς και πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος του πρωθυπουργού. Οι εμπλεκόμενοι αμφισβητούν τις εις βάρος τους κατηγορίες.

Ο Σάντσεθ, πάντως, απορρίπτει την εικόνα που δημιουργούν οι δημοσκοπήσεις. Την Παρασκευή δήλωσε ότι διαθέτει εσωτερικά στοιχεία που εμφανίζουν τους Σοσιαλιστές μπροστά, επιμένοντας στην προοπτική εκλογικής ανατροπής.

Υπάρχει, άλλωστε, το προηγούμενο του 2023, όταν το PP κατέκτησε την πρώτη θέση, αλλά ο Σάντσεθ παρέμεινε πρωθυπουργός εξασφαλίζοντας κοινοβουλευτική στήριξη από κόμματα της Αριστεράς και περιφερειακούς σχηματισμούς.

Ο παράγοντας Vox και η διάσπαση της Αριστεράς

Το Vox αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες της αναμέτρησης. Το κόμμα του Αμπασκάλ προβάλλει σκληρές θέσεις για τη μετανάστευση, την εθνική ταυτότητα και την κοινωνική πολιτική, ενώ αντιτίθεται σε σημαντικές προοδευτικές μεταρρυθμίσεις.

Η ενίσχυσή του μπορεί να αυξήσει τη διαπραγματευτική του ισχύ απέναντι στον Φεϊχόο, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θα προτιμούσε κυβέρνηση του PP με κοινοβουλευτική υποστήριξη του Vox, αντί για έναν επίσημο κυβερνητικό συνασπισμό.

Στον αντίποδα, το βασικό πρόβλημα των Σοσιαλιστών δεν περιορίζεται στις δικές τους επιδόσεις.

Η διάσπαση των δυνάμεων στα αριστερά του PSOE, με το Frente Amplio και το Podemos να κατέρχονται ανταγωνιστικά, δυσκολεύει τη συγκέντρωση των εδρών που θα απαιτούνταν για μια νέα προοδευτική κυβέρνηση.

Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στο ισπανικό εκλογικό σύστημα, όπου η κατανομή των εδρών ανά εκλογική περιφέρεια μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά το τελικό αποτέλεσμα.

Τα σενάρια της επόμενης ημέρας

Η εκλογική ανάλυση της El País εξετάζει διαφορετικά ενδεχόμενα: κοινοβουλευτική πλειοψηφία PP-Vox, ανατροπή των δημοσκοπικών συσχετισμών υπέρ της Αριστεράς ή πολιτικό αδιέξοδο, στο οποίο κανένα μπλοκ δεν θα διαθέτει επαρκή στήριξη για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Στη δεύτερη περίπτωση, καθοριστικό ρόλο μπορούν να αποκτήσουν τα καταλανικά και βασκικά κόμματα, όπως συνέβη και μετά τις εκλογές του 2023.

Το ενδιαφέρον, επομένως, δεν εξαντλείται στην πρώτη θέση. Η εκλογική επίδοση του Σάντσεθ, η δύναμη του Vox και η κατανομή των εδρών ανάμεσα στα μικρότερα κόμματα θα καθορίσουν τις δυνατότητες κυβερνητικών συνεργασιών.

Οι κάλπες ανοίγουν στις 09.00 τοπική ώρα (10.00 Ελλάδας) και κλείνουν στις 20.00 (21.00 Ελλάδας).

Η Ισπανία εισέρχεται έτσι σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερη ευρωπαϊκή σημασία, καθώς το αποτέλεσμα θα επηρεάσει τη θέση μιας από τις μεγαλύτερες χώρες της ΕΕ στις συζητήσεις για τη μετανάστευση, την οικονομία, τα κοινωνικά δικαιώματα και τη διεθνή πολιτική.

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