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Οι Ελβετοί ψηφοφόροι καλούνται σήμερα να αποφασίσουν για το ενδεχόμενο χαλάρωσης των περιορισμών στις εξαγωγές όπλων, ένα ζήτημα που επηρεάζει άμεσα την παραδοσιακή ουδετερότητα της χώρας και το μέλλον της ελβετικής αμυντικής βιομηχανίας.

Η Ελβετία ακολουθεί τις Συμβάσεις της Χάγης του 1907, οι οποίες ορίζουν την ουδετερότητα της χώρας και περιορίζουν τη συμμετοχή της σε ένοπλες συγκρούσεις, εκτός αν απειλείται άμεσα. Παράλληλα, απαγορεύεται η στρατιωτική υποστήριξη προς εμπλεκόμενα μέρη σε διεθνείς συγκρούσεις.

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, η στάση αυτή της Βέρνης δέχθηκε αυξημένη κριτική, καθώς εμπόδισε ευρωπαϊκές χώρες να αποστείλουν ελβετικά πυρομαχικά και τεθωρακισμένα οχήματα προς ενίσχυση της Ουκρανίας.

Ως αποτέλεσμα, οι ελβετικές εξαγωγές όπλων σημείωσαν σημαντική πτώση το 2023 και το 2024, με τις χώρες να αποφεύγουν την αγορά ελβετικού οπλισμού. Αυτό έχει προκαλέσει ανησυχίες για τη βιωσιμότητα της εγχώριας βιομηχανίας όπλων και την αμυντική ικανότητα της Ελβετίας.

Το ελβετικό κοινοβούλιο αποφάσισε πέρυσι τη μείωση των περιορισμών στις εξαγωγές πολεμικού υλικού, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις. Οι αντίπαλοι του μέτρου ζήτησαν τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος, σύμφωνα με την παράδοση της άμεσης δημοκρατίας στη χώρα.

Η υπερψήφιση της πρότασης, που υποστηρίζεται από την ελβετική κυβέρνηση, θα επιτρέψει στη Βέρνη να εξάγει όπλα σε 36 δυτικές χώρες, ακόμη και αν αυτές συμμετέχουν σε συγκρούσεις, κάτι που μέχρι σήμερα απαγορεύεται βάσει των νόμων περί ουδετερότητας.

Επιπλέον, θα δοθεί η δυνατότητα πώλησης όπλων χωρίς την απαίτηση ρήτρας που να προβλέπει έγκριση της Βέρνης για ενδεχόμενη επανεξαγωγή τους.

Η χαλάρωση των περιορισμών δεν θα αφορά την Ουκρανία, η οποία παραμένει αποκλεισμένη από την παραλαβή ελβετικού εξοπλισμού, είτε άμεσα είτε έμμεσα.

Οι υποστηρικτές της πρότασης θεωρούν ότι οι αλλαγές είναι κρίσιμες για τη διατήρηση της αμυντικής ικανότητας της Ελβετίας και την προστασία της αμυντικής βιομηχανίας. Από την άλλη πλευρά, οι αντίπαλοι εκτιμούν πως οποιαδήποτε χαλάρωση θα υπονομεύσει την ελβετική ουδετερότητα και μπορεί να οδηγήσει σε χρήση ελβετικών όπλων σε εμφύλιες συγκρούσεις.

Την Παρασκευή, η γαλλίδα υπουργός Άμυνας επισήμανε ότι οι προοπτικές για μελλοντική βιομηχανική συνεργασία θα περιοριστούν εάν διατηρηθούν οι ισχύοντες περιορισμοί.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του δημοσιογραφικού ομίλου Tamedia, οι ψηφοφόροι εμφανίζονται διχασμένοι, με το 49% να τάσσεται υπέρ της χαλάρωσης των περιορισμών και το 48% να αντιτίθεται.

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