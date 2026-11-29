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Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας, λόγω των θυελλωδών ανέμων που, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), αναμένεται να φτάσουν κατά τόπους τα 9 με 10 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 8 μποφόρ στο Ιόνιο.

Από το λιμάνι του Πειραιά, τα πρωινά δρομολόγια θα εκτελεστούν κανονικά, ωστόσο από το απόγευμα αναμένονται προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Ειδικότερα, δεν θα πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα δρομολόγια των επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων «Νήσος Ρόδος» στις 18:00 για Κω και Ρόδο και «Διαγόρας» στις 20:00 για Χίο και Μυτιλήνη.

Προβλήματα καταγράφονται και στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις με τα νησιά του Αργοσαρωνικού, όπου δεν θα εκτελεστεί το πρώτο πρωινό δρομολόγιο, ενώ αρκετά υδροπτέρυγα θα παραμείνουν δεμένα.

Τι ισχύει για Ραφήνα και Λαύριο

Από το λιμάνι της Ραφήνας, τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες θα πραγματοποιηθούν κανονικά. Ωστόσο, λόγω της αναμενόμενης ενίσχυσης των ανέμων, ακυρώνονται τα απογευματινά δρομολόγια των επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων «Fast Ferries Άνδρος» στις 16:45 και «Superstar» στις 18:00, με προορισμό την Άνδρο, την Τήνο και τη Μύκονο.

Από το λιμάνι του Λαυρίου, τα δρομολόγια από το μεσημέρι και μετά θα εκτελούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Σε ποιες άλλες ακτοπλοϊκές γραμμές δεν εκτελούνται δρομολόγια

Την ίδια ώρα, δεν εκτελούνται δρομολόγια στις ακτοπλοϊκές γραμμές Βόλου – Σποράδων, Καβάλας – Πρίνου Θάσου, Κεραμωτής – Λιμένα Θάσου και Αλεξανδρούπολης – Σαμοθράκης.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν σταδιακά σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται, πριν μεταβούν στα λιμάνια, να επικοινωνούν με τις κατά τόπους λιμενικές αρχές, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν ακυρώσεις ή τροποποιήσεις των δρομολογίων.

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