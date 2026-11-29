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Για μια γυναίκα που μπαίνει στην εμμηνόπαυση, οι εξάψεις είναι ίσως το πιο αναμενόμενο σύμπτωμα. Λιγότερο γνωστό είναι ότι, όταν είναι έντονες ή επιμένουν για χρόνια, συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο εμφράγματος ή εγκεφαλικού. Κι όταν η καρδιά αρχίζει να χτυπά δυνατά, πόσο εύκολα αποδίδεται το σύμπτωμα στο άγχος ή στην εμμηνόπαυση, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η διάγνωση ενός καρδιολογικού προβλήματος;

Στην εκπομπή «104,9 Μυστικά Υγείας» του Πρακτορείου FM, η αναπληρώτρια καθηγήτρια Καρδιολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καλλιρρόη Καλαντζή εξηγεί ποια σημάδια χρειάζονται καρδιολογική διερεύνηση, τι αξίζει να ελέγξει μια γυναίκα ακόμη κι αν μέχρι τα 50 είχε άριστη πίεση και χοληστερόλη, και πώς σταθμίζονται τα οφέλη και οι κίνδυνοι της ορμονικής θεραπείας.

Ερ: Οι εξάψεις είναι σημείο αναφοράς για την εμμηνόπαυση. Πως επηρεάζουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο;

Απ: Οι εξάψεις δεν είναι απλά ένα ενοχλητικό σύμπτωμα. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, οι γυναίκες με συχνές ή έντονες εξάψεις και νυχτερινές εφιδρώσεις έχουν έως και διπλάσια πιθανότητα εμφάνισης καρδιαγγειακών επεισοδίων (όπως έμφραγμα ή εγκεφαλικό) ανεξάρτητα από τα επίπεδα των οιστρογόνων. Δεν έχουν, όμως, όλες οι εξάψεις την ίδια βαρύτητα. Οι σοβαρές εξάψεις και οι νυχτερινές εφιδρώσεις που επιμένουν για πολλά χρόνια συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο σε σχέση με τα ήπια και παροδικά συμπτώματα. Επίσης, οι εξάψεις που ξεκινούν πολύ νωρίς (πριν την εμμηνόπαυση) ή επιμένουν αρκετά χρόνια μετά την τελευταία περίοδο σχετίζονται με αυξημένη πιθανότητα καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Πρέπει να τονίσω όμως ότι οι εξάψεις δεν προκαλούν άμεσα καρδιοπάθεια, αλλά αποτελούν ένδειξη υποκείμενων αγγειακών αλλαγών , όπως η απώλεια της ελαστικότητας των αρτηριών. Παράλληλα, συνδέονται με αυξημένη LDL («κακή») χοληστερόλη, αντίσταση στην ινσουλίνη, αύξηση του καρδιακού ρυθμού και της πίεσης και κακή ποιότητα ύπνου που επιβαρύνει περαιτέρω την αρτηριακή πίεση και τον μεταβολισμό.

Ερ: Όταν λέμε ότι «τα οιστρογόνα προστατεύουν την καρδιά», τι εννοούμε στην πράξη; Ποιες αλλαγές οφείλονται στην πτώση τους και ποιες στο γεγονός ότι μία γυναίκα μεγαλώνει;

Απ: Στην πράξη, τα οιστρογόνα λειτουργούν ως φυσικό φίλτρο προστασίας των αγγείων, που διατηρεί τις αρτηρίες ελαστικές και ρυθμίζουν σωστά τον μεταβολισμό των λιπιδίων και του σακχάρου. Επίσης, μειώνουν το οξειδωτικό στρες και τη φλεγμονή και εμποδίζουν τα αιμοπετάλια να συσσωρεύονται και να δημιουργούν θρόμβους. Η απότομη μείωσή τους στην εμμηνόπαυση οδηγεί σε απώλεια της φυσικής αγγειοδιαστολής που προσφέρουν, σε γρήγορη αύξηση της «κακής» χοληστερόλης και μετατόπιση του λίπους στην κοιλιά. Η φυσιολογική γήρανση από την άλλη, φέρνει σταδιακή και όχι απότομη φθορά και σκλήρυνση στους ιστούς της καρδιάς και των αγγείων, αργή και ήπια μεταβολή των λιπιδίων με την πάροδο των δεκαετιών και μία επιβράδυνση του βασικού μεταβολισμού.

Ερ: Μια γυναίκα που μέχρι τα 50 είχε πάντα καλή πίεση και χοληστερίνη χρειάζεται να αλλάξει κάτι στον προληπτικό της έλεγχο; Τι να μετρήσει και πότε;

Απ: Ναι, ο προληπτικός έλεγχος πρέπει να γίνει πιο συχνός και πιο στοχευμένος σε μια γυναίκα μετά τα 50, ακόμα κι αν μέχρι τότε όλες οι εξετάσεις ήταν άριστες. Με την είσοδο στην εμμηνόπαυση (κατά μέσο όρο στα 50–51 έτη), η απότομη πτώση των οιστρογόνων, μπορεί να ανεβάσει την πίεση, την LDL χοληστερόλη και το σάκχαρο μέσα σε μόλις 1–2 χρόνια. Πρέπει λοιπόν η γυναίκα να μετρά την αρτηριακή πίεση τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο σε ιατρείο (και 2–3 φορές τον χρόνο στο σπίτι). Να ελέγχει τη χοληστερίνη και τα τριγλυκερίδια κάθε χρόνο κατά τη μετάβαση στην εμμηνόπαυση, το σάκχαρο νηστείας ετησίως, ειδικά αν υπάρχει αύξηση βάρους στην κοιλιά, τη Λιποπρωτεΐνη (α) – Lp(a) μία φορά στη ζωή, ιδανικά γύρω στα 50 αν δεν έχει μετρηθεί ποτέ. Επίσης, χρειάζεται μία καρδιολογική εξέταση αναφοράς με ηλεκτροκαρδιογράφημα και υπερηχογράφημα καρδιάς (τρίπλεξ), γύρω στα 50 και επανάληψη ανά 1–2 χρόνια ανάλογα με τα ευρήματα. Σημαντικό είναι να μετρά και την περίμετρο της μέσης και το βάρος κάθε 6–12 μήνες στο σπίτι ή στον ιατρό.

Ερ: Αν η περίοδος σταματήσει πριν από τα 45, τι σημαίνει αυτό για την καρδιαγγειακή υγεία της γυναίκας; Πρέπει να αρχίσει νωρίτερα τον έλεγχο;

Απ: Η διακοπή της περιόδου πριν από την ηλικία των 45 ετών, αποτελεί παράγοντα αυξημένου καρδιαγγειακού κινδύνου και συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίας νόσου, εγκεφαλικού, καρδιακής ανεπάρκειας και κολπικής μαρμαρυγής. Στην πρώιμη και πρόωρη εμμηνόπαυση, ο οργανισμός χάνει νωρίτερα την ορμονική του προστασία, προσθέτοντας επιπλέον χρόνια έκθεσης στους παράγοντες κινδύνου. Επομένως, ο προληπτικός έλεγχος πρέπει να ξεκινήσει αμέσως μόλις διαπιστωθεί η διακοπή της περιόδου με αιματολογικές εξετάσεις , αλλά και μέτρηση αρτηριακής πίεσης και καρδιολογική εκτίμηση τουλάχιστον με ηλεκτροκαρδιογράφημα.

Ερ: Πώς διαχωρίζουμε το καρδιολογικό από το πρόβλημα της εμμηνόπαυσης όταν η καρδιά χτυπά δυνατά;

Απ: Το αίσθημα παλμών ή αλλιώς το φτερούγισμα που νιώθει συχνά μία γυναίκα στην εμμηνόπαυση είναι συνήθως σύντομο, υποχωρεί σταδιακά και συνδέεται με εξάψεις ή στρες. Οι παλμοί που οφείλονται σε καρδιολογικό πρόβλημα (δηλαδή αρρυθμία ή ισχαιμία) επιμένουν για αρκετά λεπτά, ή ώρες, ή ξεκινούν και σταματούν εντελώς απότομα και μπορεί να συνοδεύονται από δύσπνοια, ζάλη, βάρος στο στήθος, ή έντονη εξάντληση. Εμφανίζονται, επίσης, συχνά κατά τη σωματική άσκηση, ή χωρίς κανένα προφανή εξωτερικό παράγοντα.

Ερ: Όσον αφορά την ορμονική υποκατάσταση πόσο ακίνδυνη είναι, γιατί οι γνώμες διχάζονται

Απ: Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το ξεκαθαρίσουμε. Η ορμονική θεραπεία υποκατάστασης θεωρείται σήμερα ασφαλής και αποτελεσματική για τις περισσότερες υγιείς γυναίκες, αρκεί να ξεκινά στην αρχή της εμμηνόπαυσης. Αν ξεκινήσει αργότερα, τα αγγεία έχουν ήδη φθαρεί και οι ορμόνες αυξάνουν τον κίνδυνο θρομβώσεων. Πράγματι οι γνώμες διχάζονταν για χρόνια εξαιτίας μιας παλαιότερης μελέτης του 2002, η οποία εξέτασε κυρίως γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας που έπαιρναν παλαιού τύπου συνθετικές ορμόνες από το στόμα. Η ορμονική υποκατάσταση δεν δίνεται προληπτικά σε γυναίκες χωρίς ενοχλήσεις. Συστήνεται μόνο όταν υπάρχουν έντονα συμπτώματα (εξάψεις, αϋπνία, νυχτερινές εφιδρώσεις) που χαλάνε την ποιότητα ζωής, καθώς και σε γυναίκες με εμμηνόπαυση πριν τα 45 έτη για προστασία της καρδιάς και των οστών. Πριν την έναρξη απαιτείται πάντα μαστογραφία, γυναικολογικός υπέρηχος και καρδιομεταβολικός έλεγχος.

Ερ:Υπάρχει ανισότητα στη φροντίδα της γυναικείας καρδιάς; Πόσο συχνά αποδίδονται οι ενοχλήσεις μιας γυναίκας στο άγχος ή στην εμμηνόπαυση και καθυστερεί έτσι η διάγνωση ενός καρδιολογικού προβλήματος;

Απ: Δυστυχώς, υπάρχει ανισότητα. Τα συμπτώματα στις γυναίκες συγχέονται συχνά από τους επαγγελματίες υγείας, ακόμη και από τις γυναίκες γιατρούς με πιο «αθώες» καταστάσεις, όπως π.χ. κόπωση, άγχος, εξάψεις, εφιδρώσεις, γαστρεντερικά ενοχλήματα και έτσι καθυστερεί η διάγνωση ενός καρδιακού προβλήματος. Επίσης, πολλές γυναίκες δεν θεωρούν τον εαυτό τους σε κίνδυνο για καρδιοπάθεια (έχουν την ψευδαίσθηση ότι τα οιστρογόνα θα τις προστατεύουν για πάντα), ενώ τις περισσότερες φορές και οι ίδιες πιστεύουν ότι τα συμπτώματά τους οφείλονται απλά στο άγχος, ή στην εμμηνόπαυση με αποτέλεσμα να αναζητούν καθυστερημένα βοήθεια.

Ερ: Για να κλείσουμε πρακτικά, αν μια γυναίκα που μας ακούει θελήσει από αύριο να φροντίσει την καρδιά της, ποιες δύο αλλαγές στην καθημερινότητά της θα της προτείνατε πρώτα;

Απ: Εσείς με ρωτάτε 2 εγώ θα σας πω 3. Για να προστατεύσει την καρδιά της μια γυναίκα πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγει το κάπνισμα, να διατηρεί υγιές σωματικό βάρος και φυσικά, να εντάξει την άσκηση στην καθημερινότητά της.