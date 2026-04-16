Εμμηνόπαυση: Η διατροφή που «διώχνει» τις εξάψεις και… αδυνατίζει!

Η εμμηνόπαυση για τις περισσότερες γυναίκες είναι μια περίοδος που έρχεται συνοδευόμενη από ένα πλήθος -δυσάρεστων συνήθως- αλλαγών.

Πρόκειται για μια από τις περιόδους με τις εντονότερες ορμονικές διακυμάνσεις, οι οποίες προκαλούν μια σειρά από συμπτώματα, όπως η πρόσληψη βάρους, αλλά και οι έντονες εξάψεις.

Προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα δυσάρεστα συμπτώματα, που επηρεάζουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής τους, οι γυναίκες στρέφονται συνήθως στην ορμονοθεραπεία, σύμφωνα πάντοτε με τις οδηγίες του γιατρού τους. Ωστόσο, όπως κάθε φαρμακευτική αγωγή, έτσι και αυτή χαρακτηρίζεται από ορισμένες παρενέργειες, με τις κυριότερες να είναι ότι, σε μακροχρόνια λήψη, φαίνεται να αυξάνει τον κίνδυνο γυναικολογικών καρκίνων και συγκεκριμένα των ωοθηκών και του μαστού. Προσπαθώντας να βρει εναλλακτικές λύσεις στην ανακούφιση των συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης, μια επιστημονική ομάδα διαπίστωσε ότι μια συγκεκριμένη διατροφή παρουσιάζει ανάλογη αποτελεσματικότητα. Η Γυναικεία Μελέτη για την Ανακούφιση των Αγγειοκινητικών Συμπτωμάτων (WAVS) δημοσιεύτηκε στο Menopause.

Ειδικότερα, η ερευνητική ομάδα ανακάλυψε ότι μια διατροφή με βάση τα φυτικά προϊόντα και υψηλή περιεκτικότητα σε σόγια μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των εξάψεων κατά έως και 88%. Παράλληλα, αυτό το διατροφικό μοτίβο συμβάλλει στην απώλεια βάρους, που συνήθως παρατηρείται αυτή την περίοδο. «Δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο γιατί αυτή η διατροφή είναι ωφέλιμη, φαίνεται ωστόσο ότι οφείλεται σε τρεις κυρίως λόγους: Την αποφυγή ζωικών προϊόντων, τη μείωση του λίπους και την προσθήκη σόγιας. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν ότι ίσως δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σε περιοχές όπως η Ιαπωνία, που ακολουθεί ένα διατροφικό πρότυπο με βάση τα φυτικά προϊόντα, χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και πλούσιο σε σόγια, οι γυναίκες στην εμμηνόπαυση εμφανίζουν λιγότερα συμπτώματα», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής Neal Barnard, πρόεδρος της Επιτροπής Ιατρών και επίκουρος καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου George Washington.

Για να καταλήξει σε αυτά τα συμπεράσματα, η ομάδα μελέτησε 84 γυναίκες στην εμμηνόπαυση και ανέφεραν ότι αντιμετώπιζαν επεισόδια εξάψεων δύο ή περισσότερες φορές την ημέρα.

Οι συμμετέχουσες χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες:

την ομάδα παρέμβασης , που ακολούθησε μια χορτοφαγική δίαιτα χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά και κατανάλωνε μισό φλιτζάνι μαγειρεμένους σπόρους σόγιας καθημερινά και

την ομάδα ελέγχου, που δεν υπέστη διατροφικές αλλαγές

Η δοκιμή διήρκεσε συνολικά 12 εβδομάδες. Μετά το πέρας αυτής της περιόδου, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι εξάψεις μέτριας έως υψηλής έντασης μειώθηκαν κατά 88% στις γυναίκες που ακολούθησαν τη χορτοφαγική διατροφή, ενώ παράλληλα οι ίδιες έχασαν κατά μέσο όρο 8 κιλά. Οι αριθμοί αυτοί είναι περίπου ίδιοι με τα ποσοστά επιτυχίας της ορμονοθεραπείας (70%-90%), με τη διαφορά ότι οι διατροφικές αλλαγές αποτελούν μια πολύ πιο απλή, αλλά και ακίνδυνη παρέμβαση, αφού ενέχουν σημαντικά μικρότερο κίνδυνο ιατρικών επιπλοκών.

Με στόχο να αποκλείσουν την επίδραση των εποχιακών διακυμάνσεων της θερμοκρασίας στην αποτελεσματικότητα της διατροφής, η έρευνα διεξήχθη σε δύο διαφορετικές περιόδους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι γυναίκες που συμμετείχαν στη μελέτη κατά τη διάρκεια της άνοιξης είχαν συγκρίσιμα οφέλη με όσες συμμετείχαν το φθινόπωρο.

Ο δρ. Barnard και οι συνεργάτες του συμφωνούν ότι τα αποτελέσματά τους όχι μόνο υποστηρίζουν το ρόλο της διατροφής και του τρόπου ζωής στην ανακούφιση των εξάψεων κατά την εμμηνόπαυση, αλλά και στην αντιμετώπιση άλλων επιπλοκών, όπως η πρόσληψη βάρους και οι επιπτώσεις χρόνιων ασθενειών. «Η μελέτη καταδεικνύει την αποτελεσματικότητα των διατροφικών παρεμβάσεων στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης. Παράλληλα, οι ίδιες παρεμβάσεις κάμπτουν τις ανησυχίες για τους κινδύνους υγείας που εγκυμονεί η εμμηνόπαυση, όπως ο αυξημένος κίνδυνος καρδιακών παθήσεων και καρκίνου του μαστού, αλλά και τα προβλήματα μνήμης», καταλήγει ο δρ. Barnard.

Πηγή: ygeiamou

