Νιώθετε… «αλλεργία» για το γραφείο; Ίσως υποφέρετε από το «Σύνδρομο του Άρρωστου Κτιρίου»

Αν και πολλοί δηλώνουν… μεταφορικά ότι έχουν «αλλεργία» στο γραφείο τους, η πραγματικότητα δείχνει ότι όντως μπορεί να υφίσταται πρόβλημα.

Από τη δεκαετία του 1980, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει αναγνωρίσει το «Σύνδρομο του Άρρωστου Κτιρίου» (Sick Building Syndrome – SBS), έναν όρο που περιγράφει μια σειρά συμπτωμάτων που εμφανίζονται αποκλειστικά εντός συγκεκριμένων κτιριακών εγκαταστάσεων. Αν και τα αίτια παραμένουν συχνά ασαφή, εκατομμύρια εργαζόμενοι παγκοσμίως αναφέρουν ενοχλήσεις που υποχωρούν αμέσως μόλις βγουν στον καθαρό αέρα.

Τα συμπτώματα

Πονοκέφαλοι, κόπωση, ναυτία, «εγκεφαλική ομίχλη» ακόμα και έντονη φαγούρα ή ανεξέλεγκτος βήχας, είναι μερικές από τις επιπτώσεις που αναφέρουν εργαζόμενοι μετά από μόλις 10 λεπτά παραμονής στο γραφείο.

Όπως εξηγούν ωστόσο ειδικοί, η πάθηση αφορά τη δομή του κτιρίου και όχι τη φυσιολογία του ασθενούς.

Οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Το σύνδρομο συνδέεται με μια μακρά λίστα παραγόντων που συναντώνται στα σύγχρονα γραφεία:

Κακός αερισμός: Η αντικατάσταση των κτιρίων με φυσικό αερισμό από «σφραγισμένα» κλιματιζόμενα κτίρια έχει αυξήσει τη συχνότητα εμφάνισης του συνδρόμου.

Ρύποι: Σκόνη, μούχλα, χημικά από καθαριστικά ή έπιπλα και τοξίνες από απεντομώσεις.

Φωτισμός: Τα φώτα φθορισμού και η έλλειψη φυσικού ηλιακού φωτός επιβαρύνουν την κατάσταση.

Ποιοι επηρεάζονται περισσότερο

Έρευνες, συμπεριλαμβανομένης μιας ανασκόπησης του 2023 και μιας μελέτης στην Κίνα το 2025, δείχνουν ότι το σύνδρομο πλήττει δυσανάλογα τις γυναίκες. Οι ερευνητές αποδίδουν το γεγονός αυτό σε:

Διαφορές στη θερμοκρασία: Οι άνδρες εκπέμπουν φυσικά περισσότερη θερμότητα, με αποτέλεσμα οι γυναίκες να νιώθουν συχνά δυσφορία σε ψυχρούς εργασιακούς χώρους.

Αυτοάνοσα νοσήματα: Η υψηλότερη στατιστική επικράτηση αυτοάνοσων δυσλειτουργιών στις γυναίκες μπορεί να τις καθιστά πιο ευαίσθητες σε φλεγμονές.

Κοινωνικούς ρόλους: Ιστορικοί παράγοντες και πολλαπλές χημικές ευαισθησίες παίζουν επίσης ρόλο.

Η λύση βρίσκεται στον σχεδιασμό

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι αρχιτέκτονες και σχεδιαστές αποτελούν την πρώτη γραμμή άμυνας. Η προσθήκη περισσότερων φυτών, ο καλύτερος έλεγχος του φωτισμού, η μείωση του θορύβου και η βελτίωση της ποιότητας του αέρα θεωρούνται «ζωτικής σημασίας» στρατηγικές.

