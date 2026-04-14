14.04.2026 12:10

Πασχαλινά αυγά: Πόσο καιρό διατηρούνται με ασφάλεια στο ψυγείο

paschalina-avga-new

Την τιμητική τους είχαν αυτές τις γιορτινές ημέρες τα αυγά καθώς το τσούγκρισμα είναι παραδοσιακό μέρος στο γεύμα τόσο μετά την Ανάσταση το Μ. Σάββατο, όσο και στο μεγάλο πασχαλινό τραπέζι της Κυριακής του Πάσχα.

Για πόσο καιρό, ωστόσο, μπορούμε να τα καταναλώνουμε με ασφάλεια;

Σύμφωνα με το American Egg Board, τα αυγά μπορούν να παραμείνουν ασφαλή προς κατανάλωση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και με προϋπόθεση ότι τηρούνται βασικοί κανόνες υγιεινής και σωστής αποθήκευσης.

Για πόσο διατηρούνται τα βαμμένα αυγά;

Τα βρασμένα αυγά, ακόμη και μετά τη βαφή τους με κατάλληλες χρωστικές τροφίμων, μπορούν να διατηρηθούν στο ψυγείο έως και μία εβδομάδα. Ωστόσο, η σωστή συντήρηση είναι καθοριστική για την ασφάλειά τους.

Ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η πιθανότητα παρουσίας σαλμονέλας, ενός βακτηρίου που μπορεί να αναπτυχθεί γρήγορα εάν τα αυγά παραμείνουν εκτός ψυγείου για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμη και μετά το βράσιμο.

Κανόνες σωστής αποθήκευσης

Για να αποφύγετε τυχόν κινδύνους, είναι σημαντικό να ακολουθείτε μερικές βασικές οδηγίες:

  • Τα βρασμένα αυγά πρέπει να τοποθετούνται στο ψυγείο μέσα σε δύο ώρες από το βράσιμο
  • Αν μείνουν εκτός ψυγείου για περισσότερο από δύο ώρες, καλό είναι να απορρίπτονται
  • Το βράσιμο αφαιρεί τη φυσική προστατευτική επικάλυψη του αυγού, καθιστώντας το πιο ευάλωτο σε αλλοιώσεις
  • Φυλάσσετε τα αυγά στο κουτί τους και όχι στην πόρτα του ψυγείου, αλλά στο πιο ψυχρό σημείο, σε θερμοκρασία έως 4°C

Σαλμονέλα: Τι πρέπει να γνωρίζετε

Η σαλμονέλα είναι μια από τις πιο συχνές αιτίες τροφικών δηλητηριάσεων. Αν και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι επικίνδυνη για τη ζωή, μπορεί να προκαλέσει έντονα συμπτώματα όπως:

  • Διάρροια
  • Πυρετό
  • Εμετούς
  • Κοιλιακό πόνο

Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως μέσα σε λίγες ώρες ή ημέρες και διαρκούν έως και μία εβδομάδα.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται για:

  • Παιδιά κάτω των 5 ετών
  • Άτομα άνω των 65 ετών
  • Άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα

Πόσο διατηρούνται τα ωμά και τα υπόλοιπα αυγά;

  • Τα ωμά αυγά με το τσόφλι διατηρούνται στο ψυγείο για 4–5 εβδομάδες από τη συσκευασία.
  • Αυγά που έχουν σπάσει ή χτυπηθεί διατηρούνται έως 2 ημέρες.
  • Τα ασπράδια μπορούν να διατηρηθούν έως 4 ημέρες, ενώ οι κρόκοι έως 2 ημέρες.

Κατάψυξη αυγών: Τι ισχύει

Αν θέλετε να διατηρήσετε αυγά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η κατάψυξη είναι μια επιλογή — με ορισμένες προϋποθέσεις:

  • Δεν καταψύχονται μέσα στο τσόφλι.
  • Δεν καταψύχονται βρασμένα αυγά.
  • Τα αυγά πρέπει να αποθηκεύονται σε καλά κλεισμένα δοχεία, με σημειωμένη ημερομηνία.

Για καλύτερο αποτέλεσμα:

  • Οι κρόκοι καλό είναι να αναμειγνύονται με λίγο αλάτι ή ζάχαρη (ανάλογα με τη χρήση), ώστε να μη σκληρύνουν.
  • Σε θερμοκρασία -18°C, τα αυγά μπορούν να διατηρηθούν έως και έναν χρόνο.

