ΣΑΒΒΑΤΟ 11.04.2026 10:07
11.04.2026 09:51

«Συγκινήθηκα για το προσωπικό του ΕΣΥ»: Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για την εμπειρία ασθενούς στο ΚΑΤ

11.04.2026 09:51
Συγκινημένος με την ανάρτηση μιας ασθενούς μέσω της οποίας εξήρε τη λειτουργία στο ΚΑΤ, δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης σήμερα το πρωί.

Όπως έγραψε ο υπουργός Υγείας, όσοι δουλεύουν αυτές τις ημέρες χρειάζονται να ακούσουν και καλές κουβέντες.

«Συγκινήθηκα με αυτή την ανάρτηση μίας άγνωστης σε μένα ασθενούς που βίωσε όμως την αλλαγή στο ΚΑΤ και δεν φοβήθηκε να την μοιραστεί με όλους μας», έγραψε πριν παραθέσει την ανάρτηση της ασθενούς.

Η γυναίκα έγραψε πως  «έμεινα άφωνη από την καθαριότητα, την οργάνωση, την εξυπηρέτηση, τη γνώση των ιατρών και την ευγένεια από όλους μα όλους εκεί μέσα/ ιδίως ο άνθρωπος στην είσοδο τύπου security ήταν τόσο κατατοπιστικός και ευγενικός που δάκρυσα».

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Καλημέρα και καλή Ανάσταση! Καμία φορά σε όλους εμάς που εργαζόμαστε χρειάζονται οι καλές σας κουβέντες. Όχι φυσικά για μένα αλλά για το υπέροχο μας προσωπικό που πάντα, και τέτοιες μέρες, είναι στο ΕΣΥ και δίνει την μάχη για να είμαστε όλοι μας καλά. Συγκινήθηκα με αυτή την ανάρτηση μίας άγνωστης σε μένα ασθενούς που βίωσε όμως την αλλαγή στο ΚΑΤ και δεν φοβήθηκε να την μοιραστεί με όλους μας.

Της εύχομαι περαστικά και να είμαστε πάντα αχρείαστοι:

«Αν τα πράγματα είναι βιωμένη εμπειρία και σύνολο μικρών προσωπικών επαφών με το μεγάλο Σύστημα (εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ απόλυτα με αυτήν την σκέψη, ότι δηλαδή η δική μας αντίληψη για τα πράγματα καθορίζουν και το πώς είναι τα πράγματα) παρόλα αυτά αν ισχύει αυτό, εγώ σήμερα επισκέφτηκα εσπευσμένα τα επείγοντα του ΚΑΤ. Έμεινα άφωνη από την καθαριότητα, την οργάνωση, την εξυπηρέτηση, τη γνώση των ιατρών και την ευγένεια από όλους μα όλους εκεί μέσα/ ιδίως ο άνθρωπος στην είσοδο τύπου security ήταν τόσο κατατοπιστικός και ευγενικός που δάκρυσα.

ΚλείσιμοΜεμονωμένο δείγμα είμαι εγώ; τυχερή στην ατυχία μου; Γενικά είναι χάλια αλλά σήμερα πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα είπαν να αλλάξουν όλα σαν πρόβα Τζενεράλε; Δεν γνωρίζω ειλικρινά τι ισχύει τις άλλες μέρες.

Αυτό που είδα σήμερα και μια άλλη πρόσφατη πάλι εμπειρία που είχα με έκαναν να αισθάνομαι ότι κάτι έχει αλλάξει. Αργά; Αργά.

Εγώ πάντως έμεινα απολύτως ικανοποιημένη. Και γενικά σέβομαι όποιον άνθρωπο προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του. Να είμαστε όλοι καλά και αν τύχει να πέσουμε, το ΚΑΤ κάτι έχει να μας προσφέρει που σήμερα εγώ δεν το βρήκα στον ιδιώτη γιατρό»

Να πω μόνον ότι πέραν των πολλών έργων αναβάθμισης των υπηρεσιών του Νοσοκομείου ΚΑΤ που ολοκληρώσαμε με τα χρήματα του ΤΑΑ, εξασφαλίσαμε και μια τεράστια δωρεά του Ιδρύματος «Κανελόπουλος» άνω των 40.000.000€ και με αυτά τα χρήματα μέσα στα επόμενα 3 χρόνια θα αλλάξουμε πλήρως το σπουδαίο αυτό Νοσοκομείο με καινούργια χειρουργεία, κλινικές κλπ.

Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα

KAT NEW
ΥΓΕΙΑ

«Συγκινήθηκα για το προσωπικό του ΕΣΥ»: Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για την εμπειρία ασθενούς στο ΚΑΤ

ΣΑΒΒΑΤΟ 11.04.2026 10:06
Συνεχίζεται με μικρότερη ένταση η έξοδος των εκδρομέων από τα λιμάνια της Αττικής

Θεσσαλονίκη: Χαμός για την μαγειρίτσα – Τη στέλνουν κατεψυγμένη και στο εξωτερικό

Μέσα Μεταφοράς: Τα τελευταία δρομολόγια σήμερα, Μεγάλο Σάββατο – Πώς θα κινηθούν μέχρι την Τρίτη του Πάσχα

