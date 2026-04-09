Νέα έρευνα: Ποιος ωφελείται περισσότερο από τα φάρμακα απώλειας βάρους;

Άτομα που φέρουν παραλλαγές σε δύο γονίδια που συνδέονται με την όρεξη και την πέψη μπορούν να χάσουν περισσότερο βάρος, όταν λαμβάνουν φάρμακα όπως το Wegovy και το Mounjaro για τη θεραπεία της παχυσαρκίας, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύονται στο περιοδικό Nature, θα μπορούσαν να εξηγήσουν γιατί κάποιοι άνθρωποι χάνουν πολύ περισσότερο βάρος από άλλους και γιατί κάποιοι έχουν ιδιαίτερα κακές παρενέργειες, όπως ναυτία και έμετο, κατά τη λήψη τους.

Τα δημοφιλή φάρμακα μειώνουν το αίσθημα της πείνας δρώντας σαν μια φυσική ορμόνη του εντέρου που κάνει τους χρήστες να αισθάνονται χορτάτοι.

Ενώ τα γονίδια μπορεί να διαδραματίζουν σχετικά μέτριο ρόλο στην επίδραση του πόσο καλά λειτουργούν αυτά τα φάρμακα, οι ειδικοί λένε ότι άλλοι παράγοντες όπως το φύλο, η ηλικία, ακόμη και η καταγωγή σας μπορούν επίσης να έχουν αντίκτυπο.

Πιστεύεται ότι τουλάχιστον 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν δοκιμάσει φάρμακα απώλειας βάρους τον τελευταίο χρόνο και ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί.

Τα περισσότερα αγοράζονται ιδιωτικά μέσω διαδικτυακών φαρμακείων. Το NHS προσφέρει τα Wegovy και Mounjaro μόνο σε ένα μικρό ποσοστό ατόμων που έχουν παχυσαρκία και άλλα σχετικά προβλήματα υγείας.

Το ποσοστό απώλειας σωματικού βάρους κατά τη λήψη φαρμάκων απώλειας βάρους μπορεί να ποικίλλει σημαντικά. Οι δοκιμές φαρμάκων υποδεικνύουν απώλεια βάρους 14% με τη σεμαγλουτίδη (Ozempic και Wegovy) και 20% με την τιρζεπατίδη (Mounjaro).

Η νέα έρευνα

Σε αυτήν τη μελέτη, βασισμένη στις εμπειρίες 15.000 ατόμων που λάμβαναν φάρμακα απώλειας βάρους, έχασαν κατά μέσο όρο 11,7% του σωματικού τους βάρους κατά τη διάρκεια περίπου οκτώ μηνών θεραπείας. Κάποιοι έχασαν το 30% του βάρους τους, ενώ άλλοι έχασαν ελάχιστα ή καθόλου.

Και οι 15.000 είχαν προηγουμένως εγγραφεί για γονιδιακό έλεγχο από την εταιρεία 23andMe, η οποία χρησιμοποίησε αυτά τα δεδομένα για να καταγράψει τις εμπειρίες ατόμων που έπαιρναν φάρμακα απώλειας βάρους. Αναλύοντας εκατομμύρια γενετικές παραλλαγές τους, οι ερευνητές βρήκαν ένα μοτίβο που υποδηλώνει μια σύνδεση μεταξύ ορισμένων παραλλαγών και της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων.

Η καθηγήτρια Ρουθ Λους, από το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, η οποία έγραψε για την έρευνα στο περιοδικό Nature, δήλωσε: «Η μελέτη διαπίστωσε μια γενετική παραλλαγή που σχετίζεται με την απώλεια βάρους, η οποία συσχετίστηκε επίσης με τη ναυτία. Οι άνθρωποι χάνουν περισσότερο βάρος αν έχουν αυτή την παραλλαγή.»

Και αυτό το επιπλέον χαμένο βάρος ανήλθε σε περίπου 0,76 κιλά κατά μέσο όρο – αλλά τα άτομα που φέρουν δύο αντίγραφα των γονιδίων μπορούν να διπλασιάσουν την ποσότητα που χάνουν.

Η παραλλαγή είναι υψηλή σε άτομα με ευρωπαϊκή καταγωγή – το 64% φέρει ένα αντίγραφο, ενώ το 16% των ανθρώπων φέρει δύο αντίγραφα, λέει.

Αυτό συγκρίνεται με το 7% των Αφροαμερικανών που φέρουν ένα αντίγραφο του γονιδίου.

Οι παρενέργειες

Η μελέτη διαπίστωσε μια άλλη παραλλαγή που θα μπορούσε να ευθύνεται για παρενέργειες όπως ναυτία και έμετο που εμφανίζουν άτομα κατά τη λήψη τιρζεπατίδης (Mounjaro).

Και αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι έως και 1% των ατόμων που λαμβάνουν το φάρμακο θα έχουν πολύ έντονο εμετό – σχεδόν 15 φορές χειρότερο από το κανονικό.

Ο καθηγητής Loos δήλωσε ότι η γενετική επίδραση, αν και μέτρια, «είναι παρόμοια με άλλους παράγοντες – και όχι ασήμαντη».

Ωστόσο, είπε ότι τα ευρήματα πρέπει να αναπαραχθούν σε άλλες μελέτες και, μέχρι σήμερα, αυτό δεν έχει συμβεί.

Για τη Δρ. Μαρί Σπρέκλεϊ, από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, «η γενετική είναι μόνο ένα μέρος μιας πολύ πιο σύνθετης εικόνας».

Είπε ότι οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα είναι «παράγοντες συμπεριφοράς, κλινικοί και σχετικοί με τη θεραπεία». Δηλαδή, πόση καθημερινή άσκηση και υγιεινή διατροφή κάνουν οι άνθρωποι παράλληλα με τη λήψη της φαρμακευτικής αγωγής, καθώς και η υποστήριξη και οι συμβουλές που προσφέρονται, καθώς και άλλα υποκείμενα προβλήματα υγείας.

Αλλοι παράγοντες που παίζουν ρόλο.

Οι γυναίκες έχουν διπλάσιες πιθανότητες να χάσουν το 15% του σωματικού τους βάρους με το Mounjaro σε σχέση με τους άνδρες, σύμφωνα με προηγούμενη έρευνα.

Το να είσαι νεότερος, λευκός ή ασιατικός θεωρείται επίσης ότι συνδέεται με μεγαλύτερη απώλεια βάρους – αν και οι λόγοι δεν είναι πλήρως κατανοητοί.

Και ο τύπος του φαρμάκου που χρησιμοποιείται, η δόση και η διάρκεια λήψης του έχουν συνδεθεί με μεγαλύτερη απώλεια βάρους.

Μακροπρόθεσμα, η συνδυασμένη λήψη γενετικών και άλλων πληροφοριών θα μπορούσε να βοηθήσει στην επιλογή του φαρμάκου απώλειας βάρους που θα χρησιμοποιηθεί, με βάση τα πιθανά οφέλη – κάτι που ονομάζεται «ιατρική ακριβείας».

«Αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί», δήλωσε ο καθηγητής Ναβίντ Σατάρ, ειδικός σε θέματα μεταβολικής υγείας από το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης και συνέχισε: «Συνολικά, αυτά τα ευρήματα είναι επιστημονικά ενδιαφέροντα, αλλά απέχουν πολύ από το να αλλάξουν την κλινική πρακτική.

Αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε τώρα είναι πιο ισχυρά δεδομένα από κλινικές δοκιμές για να προσδιορίσουμε καλύτερα την ισορροπία μεταξύ οφελών και βλαβών με αυτές και πολλές άλλες αναδυόμενες νεότερες θεραπείες».

Πηγή: https://www.bbc.com/news/articles/cn5317dkqnxo

