Αντιδράσεις από τον ΙΣΑ για την τροπολογία του Υπ. Υγείας: «Περιορίζει την πρόσβαση των ασθενών στον εξειδικευμένο ιατρό»

Την έντονη ανησυχία του αναφορικά με πληροφορίες που αφορούν την ψήφιση τροπολογίας του Υπουργείου Υγείας, σχετικά με τη λειτουργία του θεσμού του προσωπικού ιατρού και την πρόσβαση στους ειδικούς ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), με επιστολή του προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

Ειδικότερα, ο ΙΣΑ απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Υγείας Α. Γεωργιάδη και στην Α. Υπουργό Ε. Αγαπηδάκη, στην οποία επισημαίνει τα εξής:

«Σύμφωνα με δημοσιεύματα, προκειμένου ένας ασθενής να επισκεφθεί ιατρό άλλης ειδικότητας υποχρεούται να λάβει παραπομπή από τον προσωπικό ιατρό του. Η προσέγγιση αυτή γνωστή και ως “Gatekeeping” έχει δοκιμαστεί σε διάφορα Εθνικά Συστήματα Υγείας άλλων χωρών, με πλήρη αποτυχία οδηγώντας ασθενείς από χώρες του εξωτερικού, να έρχονται στη χώρα μας για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών Π.Φ.Υ.

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός ιατρών εξειδικευμένων, η επιβολή ενός τέτοιου μηχανισμού εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα επιχειρεί να επιλύσει.» αναφέρει ο ΙΣΑ.

Όπως αναφέρει ο ΙΣΑ οι ασθενείς θα υποχρεώνονται να ακολουθούν μια χρονοβόρα και γραφειοκρατική διαδικασία, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στον κατάλληλο ειδικό ιατρό, για τη διάγνωση, τη θεραπεία και την επανεξέτασή τους, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την υγεία των ασθενών.

Μάλιστα επισημαίνει ότι ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λειτουργεί εδώ και χρόνια ένα δοκιμασμένο και αποτελεσματικό σύστημα συμβάσεων με ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, πλην του προσωπικού ιατρού, «το οποίο προβλέπει έως 200 επισκέψεις μηνιαίως ανά ιατρό» .

Ο ΙΣΑ καταλήγει στην επιστολή του ζητώντας διαβεβαιώσεις ότι θα παραμείνει ελεύθερη η πρόσβαση στους εξειδικευμένους ιατρούς:

«Η εφαρμογή της τροπολογίας, που εισάγει υποχρεωτική παραπομπή μέσω προσωπικού ιατρού δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για πιθανή κατάργηση των συμβάσεων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Για τους παραπάνω λόγους, ζητούμε την άμεση παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την εφαρμογή της συγκεκριμένης τροπολογίας και την υλοποίηση της δέσμευσής σας για την ελεύθερη πρόσβαση στους ιατρούς άλλων ειδικοτήτων πλην των προσωπικών ιατρών, βάσει των συμβάσεων και των επισκέψεων που ισχύουν έως τώρα», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης τόνισε τα εξής: «Η πρόσβαση των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας πρέπει να είναι άμεση και απρόσκοπτη. Κάθε ρύθμιση που εισάγει επιπλέον εμπόδια και καθυστερήσεις στην ιατρική φροντίδα είναι εις βάρος του πολίτη. Η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει την ελεύθερη επιλογή ιατρού, την αξιοποίηση του υψηλά εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού και την εύρυθμη λειτουργία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προς όφελος των ασθενών και της δημόσιας υγείας.».

Διαβάστε επίσης:

Πάσχα χωρίς καούρα και δυσπεψία – Τι πραγματικά βοηθά πριν και μετά το γιορτινό τραπέζι

Περιφερική αρτηριοπάθεια: Τι είναι και πως αντιμετωπίζεται – Διάγνωση και σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές

ΕΙΝΑΠ: «Εγκαίνια στο νέο ΤΕΠ του Τζανείου χωρίς Τμήμα Αναζωογόνησης γιατί δεν υπάρχουν νοσηλευτές»