ΕΙΝΑΠ: «Εγκαίνια στο νέο ΤΕΠ του Τζανείου χωρίς Τμήμα Αναζωογόνησης γιατί δεν υπάρχουν νοσηλευτές»

Την υποκρισία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας που «κόβει κορδέλες» σε έργα κτηριακής ανακαίνισης νοσοκομείων τα οποία εξακολουθούν να παραμένουν άδεια από ιατρικό, νοσηλευτικό και γενικά υγειονομικό προσωπικό, καταγγέλλει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών Πειραιά (ΕΙΝΑΠ).

Με αφορμή τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στο Νοσοκομείο Τζάνειο που αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε λίγες ημέρες, η ΕΙΝΑΠ σε επιστολή της προς την ηγεσία του υπουργείου Υγείας, καταγγέλλει ότι εξαιτίας της δραματικής έλλειψης νοσηλευτών δεν μπορεί να λειτουργήσει το Τμήμα Αναζωογόνησης.

«Συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός της ανακαίνισης υποτίθεται πως περιλαμβάνει και Αίθουσα Αναζωογόνησης η οποία αυτονόητα είναι τελείως απαραίτητη σε ΤΕΠ μεγάλου νοσοκομείου κορμού γενικής εφημερίας. Όμως, πριν από λίγες ημέρες οι υγειονομικοί του Τζανείου ενημερώθηκαν πως η Αίθουσα Αναζωογόνησης τελικά δε θα λειτουργήσει λόγω των ελλείψεων νοσηλευτικού προσωπικού στο νοσοκομείο.» όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΕΙΝΑΠ.

Οι νοσοκομειακοί γιατροί της Αθήνας και του Πειραιά ζητούν από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, τη Διοίκηση της 2ης ΥΠΕ και τη Διοίκηση του Τζανείου να επανορθώσουν άμεσα το θέμα «και να μην τολμήσουν να «κόψουν κορδέλα» σε υποτίθεται «ανακαινισμένο» ΤΕΠ που δεν θα διαθέτει αίθουσα Αναζωογόνησης.».

Όσον αφορά στις απειλές προς τους γιατρούς που κατά καιρούς εξαπολύει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, όπως αυτές στο νοσοκομείο Νίκαιας τον περασμένο Φεβρουάριο, η ΕΙΝΑΠ τονίζει ότι : «Προφορικές απειλές ενάντια σε γιατρούς – μέλη της ΕΙΝΑΠ που αναδεικνύουν το παραπάνω σοβαρότατο θέμα τις θεωρούμε προς το παρόν κακό χιούμορ και προειδοποιούμε αυτούς που τις εκτοξεύουν να τις σταματήσουν αμέσως.». Μάλιστα η ένωση τονίζει με έμφαση ότι παρά τις απειλές θα συνεχίσει να αναδεικνύει τις ελλείψεις που στρέφονται ενάντια στην ασφάλεια των ασθενών.

