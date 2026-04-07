ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 16:38
Νοσοκομείο Μεταξά: Εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στη χώρα η μέθοδος PIPAC για την περιτοναϊκή καρκινωμάτωση

Το νοσοκομείο Μεταξά πρωτοπορεί για άλλη μια φορά καθώς για πρώτη φορά στο ΕΣΥ, εφαρμόστηκε μια πρωτοποριακή θεραπευτική τεχνική για την περιτοναϊκή καρκινωμάτωση

Πρόκειται για τη μέθοδο PIPAC, που χρησιμοποιείται διεθνώς ως εναλλακτική λύση για ασθενείς με περιορισμένες επιλογές και ανοίγει πλέον νέους δρόμους και στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026, η μέθοδος PIPAC (Pressurized Intraperitoneal Aerosol Chemotherapy) εφαρμόστηκε για πρώτη φορά σε δημόσιο νοσοκομείο της χώρας.
Αναλυτικά, είναι μια καινοτόμος τεχνική χορήγησης ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας σε μορφή αερολύματος υπό πίεση, η οποία επιτρέπει καλύτερη κατανομή και βαθύτερη διείσδυση του φαρμάκου στο περιτόναιο.

Η προσέγγιση αυτή προσφέρει μια νέα θεραπευτική δυνατότητα σε ασθενείς με περιτοναϊκή καρκινωμάτωση, οι οποίοι συχνά δεν μπορούν να υποβληθούν σε άλλες επεμβατικές θεραπείες.

Η μέθοδος PIPAC χαρακτηρίζεται από τον ελάχιστα επεμβατικό της χαρακτήρα και τη δυνατότητα επανάληψης, γεγονός που την καθιστά κατάλληλη για ασθενείς με εκτεταμένη νόσο. Η τεχνική επιτρέπει ομοιόμορφη κατανομή του χημειοθεραπευτικού παράγοντα, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και συμβάλλοντας στη διατήρηση καλύτερης ποιότητας ζωής. Σε περιπτώσεις που η κυτταρομείωση και η HIPEC δεν είναι εφικτές, η PIPAC λειτουργεί ως κρίσιμη εναλλακτική λύση.

Ο Νικόλαος Κοπανάκης, MD, MSc, PhD, υπεύθυνος του Ιατρείου Περιτοναϊκής Καρκινωμάτωσης του Νοσοκομείου Μεταξά, τόνισε ότι η μέθοδος εφαρμόστηκε σε τρεις ασθενείς με εκτεταμένη περιτοναϊκή νόσο, οι οποίοι δεν μπορούσαν να υποβληθούν σε κυτταρομείωση και HIPEC. Η PIPAC καλύπτει ένα σημαντικό κενό στο δημόσιο σύστημα υγείας, καθώς εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε δημόσιο νοσοκομείο, ακολουθώντας διεθνή πρωτόκολλα, σύμφωνα με τον κ. Κοπανάκη.

Στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η αύξηση της επιβίωσης των ασθενών. Ο ίδιος ευχαρίστησε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το Αναισθησιολογικό Τμήμα και τη Διοίκηση για τη συνεργασία που επέτρεψε την υλοποίηση αυτού του σημαντικού βήματος.

«Η εφαρμογή της PIPAC αποτελεί ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα πρωτοπορίας για το νοσοκομείο», δήλωσε ο διοικητής του Νοσοκομείου Μεταξά, Σαράντος Ευσταθόπουλος και συνέχισε τονίζοντας ότι: «Ο ογκολογικός ασθενής βρίσκεται στο επίκεντρο της αποστολής του ιδρύματος. Η συνεχής παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων επιτρέπει την υιοθέτηση σύγχρονων και καινοτόμων θεραπειών. Με επιστημονική αριστεία και ανθρώπινη φροντίδα, το Νοσοκομείο Μεταξά συνεχίζει να ενισχύει τον ρόλο του στο Εθνικό Σύστημα Υγείας».

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

