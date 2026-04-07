Θέλετε να βελτιώσετε τη μνήμη σας; Μάθετε ποιες είναι οι ασκήσεις που τη δυναμώνουν

Υπάρχει εύκολος τρόπος για να ενισχύσετε άμεσα τη μνήμη σας όταν προσπαθείτε να μάθετε νέες πληροφορίες; Ναι λένε τώρα οι επιστήμονες και σας προτρέπουν να δοκιμάσετε λίγα λεπτά άσκησης σ’ ένα ποδήλατο γυμναστικής ή να κάντε έναν γρήγορο περίπατο. Και αυτό επειδή έρευνες έχουν δείξει ότι μπορούμε να βελτιώσουμε τη μνήμη μας κάνοντας αερόβια άσκηση ή καρδιοαναπνευστική άσκηση.

Είναι γνωστό εδώ και καιρό ότι η άσκηση ενισχύει τη γνωστική λειτουργία. Η σωματική δραστηριότητα βελτιώνει την απόδοσή μας σε εργασίες και ενδυναμώνει τις περιοχές του εγκεφάλου που είναι ευάλωτες στη γήρανση, ενδεχομένως επιβραδύνοντας τη γνωστική παρακμή.

Αλλά η σωματική άσκηση μπορεί επίσης να ενισχύσει μια περιοχή του εγκεφάλου που είναι σημαντική για τη μνήμη – τον ιππόκαμπο, γι’ αυτό και μπορεί να έχει θετική επίδραση στη μνήμη μας, λένε τώρα οι ειδικοί, όπως αναφέρει άρθρο στο BBC.

Για παράδειγμα η μέτρια άσκηση μερικές φορές την εβδομάδα, έχει βρεθεί ότι αυξάνει το μέγεθος του ιππόκαμπου. Άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι ο χρόνος της άσκησης μπορεί επίσης να κάνει τη διαφορά, όπως ένα περπάτημα τέσσερις ώρες μετά τη μάθηση μπορεί να βελτιώσει τη διατήρηση της μνήμης.

Μέχρι τώρα ήταν δύσκολο για τους επιστήμονες να κατανοήσουν τις διεργασίες που συμβαίνουν. Μια νέα ερευνητική μελέτη στόχευε ακριβώς σε αυτό.

Η μελέτη

Οι νευροεπιστήμονες εξέτασαν τα κεφάλια 14 ατόμων αμέσως μετά την άσκηση και παρατήρησαν μικροσκοπικές εκρήξεις ηλεκτρικής δραστηριότητας που ρέουν μεταξύ των εγκεφαλικών κυττάρων, ή νευρώνων, που είναι γνωστό ότι είναι σημαντικά για την εδραίωση των αναμνήσεων. Αυτές οι «κυματώσεις του εγκεφάλου» είναι ένα φαινόμενο όπου πολλοί νευρώνες ενεργοποιούνται μαζί, λέει η Michelle Voss, νευροεπιστήμονας στο Πανεπιστήμιο της Αϊόβα, η οποία ηγήθηκε της μελέτης.

«Παίζουν βασικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος συσκευάζει και αποθηκεύει τις αναμνήσεις κατά τη διάρκεια του ύπνου και των περιόδων ήρεμης ανάπαυσης.» λέει η ειδικός.

Η ομάδα παρακολούθησε τους εγκεφάλους των συμμετεχόντων για να δει τι θα συνέβαινε μετά από μια σύντομη έκρηξη δραστηριότητας.

Αυτό που διαπίστωσαν ήταν ότι μετά την άσκηση, υπήρχε αύξηση των κυματισμών στον ιππόκαμπο, καθώς και σε άλλες περιοχές με τις οποίες συνδέεται ο ιππόκαμπος. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι αυτή η κατάσταση βοηθά τον εγκέφαλο να ενοποιήσει τις αναμνήσεις. «Αυτοί οι παλμοί ήταν επίσης πιο λεπτομερώς συγχρονισμένοι με τη νευρωνική δραστηριότητα στον υπόλοιπο εγκέφαλο», λέει η Δρ. Voss.

Ο ιππόκαμπος βρίσκεται βαθιά μέσα στον εγκέφαλο, αλλά παίζει σημαντικό ρόλο στη μνήμη και τη μάθηση.

Η ομάδα της συνεργάστηκε με νευροχειρουργούς που παρακολουθούν την ηλεκτρική δραστηριότητα σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αξιολόγηση για χειρουργική επέμβαση επιληψίας.

Σε αυτούς τους ασθενείς εμφυτεύτηκαν προσωρινά ηλεκτρόδια στον εγκέφαλό τους, πράγμα που σημαίνει ότι η ομάδα ήταν σε θέση να παρατηρήσει την ηλεκτρική δραστηριότητα πριν και μετά την άσκηση σε ποδήλατο γυμναστικής.

Αν και οι συμμετέχοντες δεν έκαναν καμία μάθηση στο πλαίσιο της μελέτης, προηγούμενες μελέτες είχαν δείξει ότι οι «κυματισμοί» θα μπορούσαν να είναι υποψήφιοι για την εδραίωση των αναμνήσεων.

«Αυτό μας δίνει μια μοναδική ευκαιρία να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος με άμεσες μετρήσεις της ηλεκτρικής σηματοδότησης, η οποία είναι το κύριο μέσο για να καταγραφεί ο τρόπος λειτουργίας του εγκεφάλου», λέει η Δρ. Voss. Αυτοί οι κυματισμοί συμβαίνουν πολύ γρήγορα για να εντοπιστούν από τις τυπικές σαρώσεις εγκεφάλου, καθιστώντας αυτή τη μελέτη την πρώτη που δείχνει πώς η άσκηση επηρεάζει άμεσα την ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου.

Αυτός ο συγχρονισμός, πιστεύει, μπορεί να παρέχει μια βιολογική εξήγηση για το γιατί οι άνθρωποι συχνά θυμούνται καλύτερα πληροφορίες εάν ασκούνται λίγο μετά την έμαθησή τους.

Και χρειάστηκε μόνο μια σύντομη έκρηξη δραστηριότητας για να αυξηθούν οι εγκεφαλικές κυματώσεις – δείχνοντας ότι ακόμη και σύντομες εκρήξεις δραστηριοτήτων θα μπορούσαν να ωφελήσουν τη μνήμη μας.

Συμπέρασμα

Η Δρ. Voss ελπίζει ότι η εργασία αυτή θα βοηθήσει στην αναδιαμόρφωση των μηνυμάτων δημόσιας υγείας γύρω από τη σωματική δραστηριότητα και θα μπορούσε να μας βοηθήσει να σκεφτούμε καλύτερα και για τη γήρανση, ειδικά επειδή η ενδυνάμωση των περιοχών που είναι σημαντικές για τη μνήμη θα μπορούσε να βοηθήσει στην προστασία του εγκεφάλου από τη γνωστική παρακμή.

