ΕΟΔΥ: Ξεριζώστε τις πικροδάφνες, είναι τοξικές

Μπορεί να βρίσκεται σε αυλές, πεζοδρόμια, πάρκα, έξω από σχολεία, να έχει εντυπωσιακά άνθη, να απαιτεί ελάχιστη φροντίδα και να θεωρείται για πολλούς ένα «αθώο» καλλωπιστικό φυτό.

Ωστόσο, ο ΕΟΔΥ προειδοποιεί ότι η πικροδάφνη είναι τοξική σε όλα τα μέρη της και ζητά την απομάκρυνσή της από σχολεία και γενικότερα από χώρους όπου κινούνται παιδιά.

Σύμφωνα με έκθεση του Οργανισμού, φύλλα, άνθη, μίσχοι και ο γαλακτώδης χυμός του φυτού περιέχουν ισχυρές τοξικές ουσίες, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν από ναυτία και εμετούς έως σοβαρές καρδιακές αρρυθμίες και, σε ακραίες περιπτώσεις, καρδιακή ανακοπή.

Γιατί η πικροδάφνη θεωρείται επικίνδυνη

Η πικροδάφνη περιλαμβάνεται στα πιο δηλητηριώδη φυτά και είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στην Ελλάδα. Ο κίνδυνος δεν περιορίζεται μόνο στην κατάποση. Η έκθεση μπορεί να γίνει και μέσω επαφής με τον χυμό του φυτού, μέσω των ματιών ή ανοιχτών τραυμάτων, ακόμη και από την εισπνοή καπνού αν καούν κλαδιά ή φύλλα.

Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα, τόσο λόγω του χαμηλότερου σωματικού βάρους τους όσο και επειδή είναι πιο πιθανό να αγγίξουν, να κόψουν ή ακόμη και να βάλουν στο στόμα τους άνθη και φύλλα, παρασυρμένα από τα έντονα χρώματα του φυτού.

Τι συμπτώματα μπορεί να προκαλέσει

Η δηλητηρίαση από πικροδάφνη μπορεί να επηρεάσει πολλά συστήματα του οργανισμού. Τα πρώτα συμπτώματα συχνά είναι γαστρεντερικά, όπως ναυτία, εμετός, κοιλιακό άλγος και διάρροια. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να ακολουθήσουν βραδυκαρδία ή ταχυκαρδία, επικίνδυνες αρρυθμίες, σύγχυση, υπνηλία, ακόμη και επιληπτικές κρίσεις.

Ο Οργανισμός τονίζει ότι σε περιπτώσεις σοβαρής δηλητηρίασης η κατάσταση μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα και να απαιτήσει άμεση ιατρική παρέμβαση.

Ο κίνδυνος στα σχολεία και στις παιδικές χαρές

Η έκθεση του ΕΟΔΥ στέκεται ιδιαίτερα στους κινδύνους που υπάρχουν σε σχολικά περιβάλλοντα και σε δημόσιους χώρους όπου κινούνται παιδιά, όπως παιδικές χαρές, πάρκα, πεζοδρόμια και προαύλια.

Όπως σημειώνεται, η πικροδάφνη επιλέγεται συχνά για εξωτερικούς χώρους επειδή είναι ανθεκτική και διακοσμητική. Ακριβώς όμως αυτά τα χαρακτηριστικά είναι που αυξάνουν τον κίνδυνο για τα παιδιά, τα οποία μπορεί να την πλησιάσουν, να κόψουν τα άνθη ή να αγγίξουν το πρόσωπο και το στόμα τους μετά την επαφή.

Για αυτόν τον λόγο, ο ΕΟΔΥ συστήνει να απομακρύνεται από σχολεία, παιδικές χαρές, πάρκα, πεζοδρόμια αλλά και από κήπους κατοικιών, και να αντικαθίσταται με μη τοξικά φυτά που θεωρούνται ασφαλή για παιδιά. Μέχρι να γίνει η απομάκρυνση, προτείνεται περίφραξη των σημείων όπου υπάρχουν πικροδάφνες και σαφής σήμανση ότι πρόκειται για τοξικό φυτό.

Τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση έκθεσης

Σε περίπτωση επαφής ή κατάποσης, ο ΕΟΔΥ συνιστά άμεση επικοινωνία με το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή με γιατρό. Προτεραιότητα έχει η απομάκρυνση τυχόν φυτικού υλικού από το στόμα, το ξέπλυμα και το πλύσιμο του δέρματος με σαπούνι και νερό.

Αυτό που δεν πρέπει να γίνει είναι η πρόκληση εμετού, καθώς μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση.

Ένα φυτό που για χρόνια θεωρούνταν απλώς διακοσμητικό μπορεί να μετατραπεί σε σοβαρό κίνδυνο, ιδιαίτερα όταν βρίσκεται δίπλα σε παιδιά. Η πικροδάφνη μπορεί να αποτελεί μια συνηθισμένη επιλογή στον αστικό ιστό και στα σχολικά προαύλια, όμως η τοξικότητά της δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού. Και γι’ αυτό ο Οργανισμός ζητά πλέον όχι απλώς προσοχή, αλλά απομάκρυνση.

