ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 11:01
Tο Ποντίκι Web

07.04.2026 10:11

Πάσχα: Διατροφικές προτεραιότητες για άτομα με διαβήτη και μεταβολικές διαταραχές

Η Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα αποτελούν σημαντικές περιόδους για την Ορθόδοξη Εκκλησία, με πλούσιες παραδόσεις και έθιμα. Για τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη και μεταβολικές διαταραχές, η διατήρηση της υγιεινής διατροφής κατά την περίοδο αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς η νηστεία, αλλά και το πασχαλινό τραπέζι, κρύβουν αρκετούς διατροφικούς κινδύνους.

Πού όμως, πρέπει να δώσουμε σημασία; Στο ερώτημα απαντούν τρεις ειδικοί, ο κ. Ανδρέας Μελιδώνης, Διευθυντής Παθολόγος-Διαβητολόγος, ο κ. Κάρολος Παπαλαζάρου, Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος και η κ. Ευτυχία Τσιάμη, Διαιτολόγος-Διατροφολόγος του Διαβητολογικού – Διατροφολογικού  Kέντρου του Metropolitan Hospital:

1. Διαχείριση αμυλούχων τροφίμων:

  • Προσεκτική κατανάλωση: Αν και η νηστεία μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη κατανάλωση αμυλούχων τροφίμων (ζυμαρικά, πατάτες, ψωμί), τα άτομα με διαβήτη πρέπει να τα καταναλώνουν με μέτρο. Τα ολικής άλεσης προϊόντα αποτελούν καλύτερη επιλογή, ιδιαίτερα για άτομα με σακχαρώδη διαβήτη, λόγω της μικρότερης αύξησης σακχάρου μεταγευματικά και του μεγαλύτερου κορεσμού που προκαλούν.
  • Συνδυασμοί γευμάτων: Συνιστάται η κατανάλωση μικρών ποσοτήτων αμυλούχων τροφίμων μαζί με πηγές πρωτεΐνης και φυτικών ινών, όπως λαχανικά, για την καλύτερη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου.

2. Εναλλακτικές πηγές πρωτεΐνης:

  • Όσπρια και Λαχανικά: Εντάξτε στη διατροφή σας όσπρια και εναλλακτικές πηγές οσπρίων, όπως χούμους. Τα όσπρια θεωρούνται καλύτερη πηγή πρωτεΐνης από τα λαδερά. Επίσης, μπορείτε να εντάξετε λαχανικά πλούσια σε πρωτεΐνη, όπως μανιτάρια.
  • Θαλασσινά: Καταναλώστε θαλασσινά, όπως καλαμάρι, σουπιά και γαρίδες, με προσοχή όμως, λόγω της υψηλής περιεκτικότητας τους σε χοληστερόλη, ιδιαίτερα για τα άτομα με αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από όσους έχουν αυξημένο ουρικό οξύ. Οι τροφές πλούσιες σε αντιοξειδωτικά και βιταμίνη C, όπως φρούτα (πορτοκάλι ή λεμόνι) μπορούν να προσφέρουν αντιφλεγμονώδη δράση και να ανακουφίσουν από συμπτώματα ουρικού οξέος.
  • Υποκατάστατα γαλακτοκοµικών: Επιλέξτε προϊόντα όπως γάλα και γιαούρτι σόγιας για πρόσληψη πρωτεΐνης.
  • Ξηροί καρποί: Επιλέξτε ξηρούς καρπούς (καρύδια, αμύγδαλα, κάσιους) ή αλείμματα ξηρών καρπών, όπως ταχίνι για πρόσληψη φυτικών πρωτεϊνών, φυτικών ινών και ομαλή αύξηση του σακχάρου σας μεταγευματικά. Μπορείτε να τα εντάξετε στο πρωινό σας (για παράδειγμα μπορείτε να καταναλώσετε 1 φέτα ψωμί ολικής ή 2 φρυγανιές ολικής με ταχίνι και ένα φρούτο επιλογής, όπως μπανάνα σε ροδέλες) ή στα ενδιάμεσα σνακ σας.

3. Παρακολούθηση επιπέδων σακχάρου στο αίμα:

Συχνές μετρήσεις: Η αλλαγή στο ωράριο των γευμάτων και η σωματική δραστηριότητα μπορεί να επηρεάσουν τα επίπεδα σακχάρου. Είναι σημαντικό να μετράτε τακτικά τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σας και να μην παραλείπετε την φαρμακευτική σας αγωγή.

4. Ενδιάμεσα γεύματα: 

Σνακ: Η κατανάλωση μικρών, ισορροπημένων σνακ, όπως μια μερίδα φρούτου με λίγους ξηρούς καρπούς, βοηθά στη διατήρηση σταθερών επιπέδων σακχάρου στο αίμα.

5. Πασχαλινές λιχουδιές:

Τσουρέκι / Πασχαλινά κουλούρια

  • Υψηλά σε ζάχαρη και αλεύρι: Καταναλώστε 1 λεπτή φέτα μόνο και προτιμήστε τσουρέκι με μη θερμιδικά γλυκαντικά, όπως είναι η στέβια
  • Καλύτερα καταναλώστε το 2–3 ώρες μετά το κυρίως γεύμα, ή ως πρωινό και όχι μαζί με το κυρίως γεύμα.

6. Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου

Μαγειρίτσα:

Η μαγειρίτσα αποτελεί ένα γεύμα ισορροπημένο και για άτομα με σακχαρώδη διαβήτη, καθώς είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες και φυτικές ίνες και χαμηλό σε υδατάνθρακες, αν η ποσότητα του ρυζιού που χρησιμοποιηθεί είναι σε φυσιολογικά επίπεδα.

7. Πασχαλινό Τραπέζι: 

Κυρίως Γεύμα

Αρνί ή κατσίκι (ψητό/σούβλα):

Το αρνί και το κατσίκι αποτελούν πολύ καλή πηγή πρωτεΐνης.

  • Προτιμήστε άπαχα κομμάτια (μπούτι, ώμος) χωρίς την πέτσα
  • Μερίδα: περίπου 150–200 γρ. μαγειρεμένου κρέατος
  • Αποφύγετε την επιπλέον προσθήκη αλατιού

Κοκορέτσι:

Καταναλώστε το με μέτρο και όχι ως κυρία επιλογή γεύματος, διότι είναι πλούσιο σε χοληστερόλη και σε πουρίνες που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τις τιμές του ουρικού οξέος στο αίμα. 

Συνοδευτικά – Έξυπνες επιλογές 

Προτιμήστε:

  • Άφθονη πράσινη σαλάτα: Γεμίστε πρώτα το πιάτο σας με αυτή
  • Τζατζίκι χαμηλό σε υδατάνθρακες, βοηθά στον κορεσμό
  • Ψητά λαχανικά (πιπεριές, κολοκυθάκια, μελιτζάνες)

Περιορίστε:

  • Πατάτες: Περιοριστείτε σε 4–5 μικρά κομμάτια
  • Ψωμί: 1 φέτα αν χρειαστεί, προτιμήστε ολικής άλεσης
  • Τυροπιτάκια, σφολιάτες: Αποφύγετε ή δοκιμάστε 1 μικρό κομμάτι μόνο 

Κόκκινα αυγά:

Τα αυγά είναι εξαιρετική επιλογή πρωτεΐνης. Καταναλώστε έως 2 αυγά την ημέρα του Πάσχα. 

Αλκοόλ:

Η κατανάλωση αλκοόλ πρέπει να είναι περιορισμένη. Συνιστάται έως 2 μονάδες αλκοόλης κατά τη διάρκεια του γεύματος (π.χ. 1-2 ποτήρια κρασί ή μια μπίρα 330ml). Σε περίπτωση παρουσίας ουρικού οξέος, καλό είναι να περιορίζεται η κατανάλωσή τους σε γεύμα με θαλασσινά. Η κατανάλωση άφθονου νερού προτιμάται σε αυτή την περίπτωση.

Γλυκά:

Απολαύστε μια μικρή ποσότητα γλυκού ή επιλέξτε γλυκά με υποκατάστατα ζάχαρης, όπως η στέβια, και καταναλώστε τα με μέτρο και με χρονική απόσταση από το κύριο γεύμα.

8. Φυσική Δραστηριότητα: 

• Σωματική άσκηση: Ένας ήπιος περίπατος (5.000-10.000 βήματα), μετά από ένα μεγάλο γεύμα, όπως είναι αυτό του πασχαλινού τραπεζιού, μπορεί να βοηθήσει στην πέψη και στη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Για βέλτιστα αποτελέσματα συστήνεται γρήγορο περπάτημα, διάρκειας μισής με μιας ώρας, τουλάχιστον 5 φορές/εβδομάδα. Αν έχετε δυνατότητα για επιπλέον άσκηση, αυξάνονται τα οφέλη, ιδιαίτερα για την καρδιαγγειακή υγεία.

