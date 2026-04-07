Πάσχα: Διατροφικές προτεραιότητες για άτομα με διαβήτη και μεταβολικές διαταραχές

Η Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα αποτελούν σημαντικές περιόδους για την Ορθόδοξη Εκκλησία, με πλούσιες παραδόσεις και έθιμα. Για τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη και μεταβολικές διαταραχές, η διατήρηση της υγιεινής διατροφής κατά την περίοδο αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς η νηστεία, αλλά και το πασχαλινό τραπέζι, κρύβουν αρκετούς διατροφικούς κινδύνους.
Πού όμως, πρέπει να δώσουμε σημασία; Στο ερώτημα απαντούν τρεις ειδικοί, ο κ. Ανδρέας Μελιδώνης, Διευθυντής Παθολόγος-Διαβητολόγος, ο κ. Κάρολος Παπαλαζάρου, Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος και η κ. Ευτυχία Τσιάμη, Διαιτολόγος-Διατροφολόγος του Διαβητολογικού – Διατροφολογικού Kέντρου του Metropolitan Hospital:
1. Διαχείριση αμυλούχων τροφίμων:
2. Εναλλακτικές πηγές πρωτεΐνης:
3. Παρακολούθηση επιπέδων σακχάρου στο αίμα:
Συχνές μετρήσεις: Η αλλαγή στο ωράριο των γευμάτων και η σωματική δραστηριότητα μπορεί να επηρεάσουν τα επίπεδα σακχάρου. Είναι σημαντικό να μετράτε τακτικά τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σας και να μην παραλείπετε την φαρμακευτική σας αγωγή.
4. Ενδιάμεσα γεύματα:
Σνακ: Η κατανάλωση μικρών, ισορροπημένων σνακ, όπως μια μερίδα φρούτου με λίγους ξηρούς καρπούς, βοηθά στη διατήρηση σταθερών επιπέδων σακχάρου στο αίμα.
5. Πασχαλινές λιχουδιές:
Τσουρέκι / Πασχαλινά κουλούρια
6. Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου
Μαγειρίτσα:
Η μαγειρίτσα αποτελεί ένα γεύμα ισορροπημένο και για άτομα με σακχαρώδη διαβήτη, καθώς είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες και φυτικές ίνες και χαμηλό σε υδατάνθρακες, αν η ποσότητα του ρυζιού που χρησιμοποιηθεί είναι σε φυσιολογικά επίπεδα.
7. Πασχαλινό Τραπέζι:
Κυρίως Γεύμα
Αρνί ή κατσίκι (ψητό/σούβλα):
Το αρνί και το κατσίκι αποτελούν πολύ καλή πηγή πρωτεΐνης.
Κοκορέτσι:
Καταναλώστε το με μέτρο και όχι ως κυρία επιλογή γεύματος, διότι είναι πλούσιο σε χοληστερόλη και σε πουρίνες που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τις τιμές του ουρικού οξέος στο αίμα.
Συνοδευτικά – Έξυπνες επιλογές
Προτιμήστε:
Περιορίστε:
Κόκκινα αυγά:
Τα αυγά είναι εξαιρετική επιλογή πρωτεΐνης. Καταναλώστε έως 2 αυγά την ημέρα του Πάσχα.
Αλκοόλ:
Η κατανάλωση αλκοόλ πρέπει να είναι περιορισμένη. Συνιστάται έως 2 μονάδες αλκοόλης κατά τη διάρκεια του γεύματος (π.χ. 1-2 ποτήρια κρασί ή μια μπίρα 330ml). Σε περίπτωση παρουσίας ουρικού οξέος, καλό είναι να περιορίζεται η κατανάλωσή τους σε γεύμα με θαλασσινά. Η κατανάλωση άφθονου νερού προτιμάται σε αυτή την περίπτωση.
Γλυκά:
Απολαύστε μια μικρή ποσότητα γλυκού ή επιλέξτε γλυκά με υποκατάστατα ζάχαρης, όπως η στέβια, και καταναλώστε τα με μέτρο και με χρονική απόσταση από το κύριο γεύμα.
8. Φυσική Δραστηριότητα:
• Σωματική άσκηση: Ένας ήπιος περίπατος (5.000-10.000 βήματα), μετά από ένα μεγάλο γεύμα, όπως είναι αυτό του πασχαλινού τραπεζιού, μπορεί να βοηθήσει στην πέψη και στη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Για βέλτιστα αποτελέσματα συστήνεται γρήγορο περπάτημα, διάρκειας μισής με μιας ώρας, τουλάχιστον 5 φορές/εβδομάδα. Αν έχετε δυνατότητα για επιπλέον άσκηση, αυξάνονται τα οφέλη, ιδιαίτερα για την καρδιαγγειακή υγεία.
