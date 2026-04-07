ΦΣΑ στο συνέδριο Hellas PHARM 2026: « Τα Ελληνικά φαρμακεία είναι το πιο πυκνό δίκτυο παγκοσμίως. Δεν χωράνε τα ξένα funds»

«Τα ελληνικά φαρμακεία αποτελούν το πιο πυκνό δίκτυο σε όλο τον κόσμος και θα παραμένουν έτσι». Αυτή είναι η απάντηση που έστειλε ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής Ηλίας Βασιλαδιώτης σε δημοσιεύματα που αφορούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων στη χώρα μας και την «εισβολή ξένων Funds» που φαίνεται να επενδύουν σε αυτόν τον επαγγελματικό κλάδο.

Κατά τη διάρκεια της επίσημης έναρξης του Hellas PHARM 2026, που πραγματοποιήθηκε 4 και 5 Απρίλιου στην Αθήνα, ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής (ΦΣΑ) κ. Ηλία Βασιλαδιώτη στην ομιλία του με θέμα «Το φαρμακείο σε σταυροδρόμι: Οι αποφάσεις για την επόμενη μέρα» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι τοφαρμακείο σήμερα βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι, στο οποίο οι επαγγελματίες του χώρου πρέπει να σκεφτούν πού είναι και να επιλέξουν πού θέλουν να πάνε.

«Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε μια μεγάλη δύναμη. Έχουμε το πιο πυκνό δίκτυο φαρμακείων σε όλο τον κόσμο. Τα φαρμακεία μας, ο Έλληνας επιστήμονας φαρμακοποιός, είναι σε κάθε γειτονιά, σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό, σε κάθε νησί, και αποτελούν διαχρονικά έναν από τους πιο αξιόπιστους πυλώνες της δημόσιας υγείας.

Αυτό το έχουμε πετύχει με το μοντέλο του φαρμακείου που έχουμε στη χώρα μας. Το ανεξάρτητο, ιδιόκτητο από φαρμακοποιό φαρμακείο, που εξασφαλίζει την επιστημονική ευθύνη. Ο Έλληνας φαρμακοποιόςέχει δημιουργήσει μία σχέση με τον ασθενή, μία σχέση με την κοινωνία μοναδική. Ο ασθενής εμπιστεύεται τον φαρμακοποιό της γειτονιάς του, και αυτό για εμένα είναι τίτλος τιμής».

Στη συνέχεια, αναφερόμενος σε δημοσιεύματα που αφορούν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του φαρμακείου, ο Πρόεδρος του ΦΣΑ αναφέρθηκε σε «εισβολή» των funds στον χώρο του φαρμακείου και υπογράμμισε πως «διάφορα funds, διάφορα επενδυτικά κεφάλαια αποφασίσανε να επενδύσουνε στα φαρμακεία: «Λες και τα φαρμακεία είναι μετοχές. Έτσι αντιμετωπίζουμε το φαρμακείο; Φυσικά και όχι. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Το φαρμακείο πρέπει να παραμείνει στα χέρια των φαρμακοποιών. Το φάρμακο είναι ένα κοινωνικό αγαθό και η στενή σχέση φαρμακοποιού – ασθενή δεν θα πρέπει να διαταραχθεί».

Κλείνοντας, ο κ. Βασιλαδιώτης τόνισε πως ο τρόπος που στηρίζει το φαρμακείο την ελληνική κοινωνία είναι πολύπλευρος. Αλλά για να τη στηρίξει, πρέπει να στηριχτεί και αυτό από την Πολιτεία.

Ξεχωριστή στιγμή της έναρξης, συγκινησιακά φορτισμένη, ήταν η απονομή τιμητικής διάκρισης στον Κωνσταντίνο Λουράντο για την μακρόχρονη προσφορά του στον ΦΣΑ από τη θέση του Προέδρου, καθώς και τη συμβολή του στην εξέλιξη του φαρμακευτικού κλάδου.

Χαιρετισμό απηύθυναν o πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Dr. Αντώνιος Αυγερινός, ο Σύμβουλος για θέματα Φαρμακευτικής Πολιτικής του Υπουργού Υγείας Χαράλαμπος Καραθάνος, ο Πρόεδρος του Τμήματος Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ Ανδρέας Παπαπετρόπουλος, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Φαρμάκου του Υπουργείου Υγείας και πρώην Γενικός Επιθεωρητής Σταύρος Ευαγγελάτος, ο Πρόεδρος της ΙΔΙΚΑ Ιωάννης Καραγιάννης, ο Ταμίας του Δ.Σ. του ΠΦΣ Παναγιώτης Φράγκος, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας Βασίλης Πενταφράγκας και πολλοί άλλοι επαγγελματίες του χώρου.

Διαβάστε επίσης:

