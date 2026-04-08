Τροπολογία για τον Προσωπικό Γιατρό: Ποιοι άλλοι γιατροί θα δίνουν παραπεμπτικά για εξετάσεις

Σημαντικές αλλαγές στον θεσμό του Προσωπικού Γιατρού και στην πρόσβαση των πολιτών στο δημόσια σύστημα υγείας, αναμένεται να επιφέρει η νέα τροπολογία του υπουργείου Υγείας, καθώς δίνει το «πράσινο φως» και σε άλλους γιατρούς να δίνουν παραπεμπτικά στους πολίτες.

Αναλυτικά σε περιοχές που δεν υπάρχουν προσωπικοί γιατροί είτε λόγω ελλείψεων ιατρικού προσωπικού είτε λόγω αδειών, (νησιά, ορεινές περιοχές) οι πολίτες θα μπορούν να απευθύνονται σε οποιονδήποτε άλλο γιατρό παθολόγο, γενικό γιατρό ή παιδίατρο σε Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Ιατρεία και ΤΟΜΥ χωρίς να είναι εγγεγραμμένοι σ΄αυτόν.

Το παραπεμπτικό θα χορηγείται, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, όπως προβλέπεται στην τροπολογία του υπουργείου Υγείας.

Η τροπολογία

Αναλυτικά με το άρθρο 5 της τροπολογίας 471/119 3.4.2026, που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, Ταμείο Εκσυγχρονισμού και άλλες διατάξεις», αναφέρονται τα εξής:

«Η παραπομπή σε ιατρούς δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης, καθώς και σε συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υπηρεσιών υγείας, γίνεται από τον προσωπικό ιατρό στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο λήπτης υπηρεσιών υγείας.

Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας εξεύρεσης προσωπικού ιατρού ή αντικειμενικής αδυναμίας προσέλευσης των κατοίκων δυσπρόσιτων ή απομακρυσμένων περιοχών στον προσωπικό ιατρό που είναι εγγεγραμμένοι, η παραπομπή γίνεται:

α) από οποιονδήποτε υπόχρεο, μη υπόχρεο και επί θητεία προσωπικό ιατρό του άρθρου 8, ανεξαρτήτως εάν ο λήπτης υπηρεσιών υγείας είναι εγγεγραμμένος σε αυτόν,

β) από οποιονδήποτε γενικό/οικογενειακό ιατρό, εσωτερικό παθολόγο και παιδίατρο, ανεξαρτήτως του εάν αποτελεί προσωπικό ιατρό και, στην περίπτωση που αποτελεί προσωπικό ιατρό, ανεξαρτήτως του εάν ο λήπτης υπηρεσιών υγείας είναι εγγεγραμμένος σε αυτόν.

Η ως άνω παραπομπή γίνεται αφού παρασχεθεί πληροφόρηση στον λήπτη υπηρεσιών υγείας, με ταυτόχρονη ενημέρωση του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΑΗΦΥ).

Κάθε περαιτέρω παραπομπή μπορεί να γίνεται και από τους λοιπούς ιατρούς για τα θέματα της ειδικότητάς τους, με ταυτόχρονη ενημέρωση του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΑΗΦΥ).

Το σύστημα παραπομπών της παρούσας δεν ισχύει για τα έκτακτα και επείγοντα περιστατικά».

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, με βάση το αρχικό πλαίσιο, η παραπομπή σε άλλους ιατρούς πραγματοποιούνταν αποκλειστικά από τον προσωπικό ιατρό, στον οποίο ο πολίτης ήταν εγγεγραμμένος.

Με τη νέα ρύθμιση, το πλαίσιο αυτό τίθεται σε ισχύ και βελτιώνεται η διαδικασία σε περιπτώσεις που ο πολίτης δεν έχει πρόσβαση στον προσωπικό γιατρό, εξαιτίας προσωρινής απουσία (άδειες, ασθένειες, κενές θέσεις) και γεωγραφικής ιδιαιτερότητας (δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές).

Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ιατρούς και δομές του δημόσιου συστήματος Υγείας και σε παρόχους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτή η εξυπηρέτησή τους από τον προσωπικό ιατρό στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι.

Σε περιπτώσεις που υφίσταται αντικειμενική δυσκολία εξεύρεσης προσωπικού ιατρού, ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να απευθύνεται σε ιατρό ειδικότητας Γενικής – Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας, προκειμένου να πραγματοποιείται η αρχική παραπομπή στο σύστημα.

Ο πολίτης δεν θα υφίσταται οικονομική επιβάρυνση για επισκέψεις σε ιατρούς του ΕΣΥ ή σε συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει παραπεμπτικό από τον προσωπικό του ιατρό ή οποιονδήποτε γενικό ιατρό ή παθολόγο ή υπόχρεο προσωπικό ιατρό (πρώην αγροτικό ιατρό).

Στόχος της ρύθμισης είναι η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) να καταστεί το βασικό σημείο εξυπηρέτησης και η κύρια πύλη εισόδου των πολιτών στο ΕΣΥ, αποσκοπώντας στην ορθολογικότερη διαχείριση και την αύξηση της διαθεσιμότητας των ραντεβού των πολιτών με άλλους ειδικούς ιατρούς, τα οποία θα δεσμεύονται ηλεκτρονικά με βάση το ιατρικό παραπεμπτικό.

Με την ενεργοποίηση του συστήματος παραπομπών (μέσω παραπεμπτικού από ιατρό της ΠΦΥ), τροποποιείται και η διαδικασία ηλεκτρονικής δέσμευσης ραντεβού, για την οποία θα απαιτείται πλέον η ύπαρξη παραπεμπτικού.

Διευκρινίζεται ότι οι πολίτες με χρόνια νοσήματα θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν όσα ραντεβού είναι αναγκαία για χρονικό διάστημα ενός έτους με την έκδοση ενός μόνο παραπεμπτικού.

Για τους πολίτες που δεν διαθέτουν προσωπικό ιατρό, σε κάθε περίπτωση, διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβασή τους σε ιατρούς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας, ΤΟΜΥ, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία), συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης ιατρικού παραπεμπτικού, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

