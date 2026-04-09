Οδηγός επιβίωσης για το Πάσχα: Πρώτες βοήθειες και χρήσιμες συμβουλές για τα απρόοπτα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ένα χρήσιμο οδηγό επιβίωσης για τα απρόοπτα που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα δίνουν οι γιατροί SOS. Ιδιαίτερα για όσους ταξιδέψουν στην περιφέρεια για να ζήσουν το παραδοσιακό Ελληνικό Πάσχα, καλό είναι να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση πτώσης, ατυχήματος, καψίματος ή μιας αδιαθεσίας που μπορεί να μας χαλάσει τις διακοπές και να μας στείλει ακόμα και στο νοσοκομείο.
Παρακάτω ακολουθούν όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε καθώς και οι πρώτες βοήθειες, για να αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία και κυρίως με γνώση, τις πιο συχνές δύσκολες καταστάσεις.
-Λιποθυμικό επεισόδιο: Δεν μετακινούμε τον ασθενή και σηκώνουμε τα πόδια του ψηλά, πάνω από το ύψος του κεφαλιού. Απελευθερώνουμε τα ρούχα που μπορεί να τον σφίγγουν.
-Κόψιμο: Καθαρίζουμε το τραύμα με άφθονο τρεχούμενο νερό. Με ψυχραιμία βλέπουμε από πού βγαίνει το αίμα και πιέζουμε με καθαρή πετσέτα και πάγο. Αν το κόψιμο είναι βαθύ και η αιμορραγία επιμένει, επικοινωνούμε με ιατρό.
-Υψηλός πυρετός: Τοποθετούμε κομπρέσες στο μέτωπο με κρύο νερό και χορηγούμε πολλά υγρά (νερό, τσάι, πορτοκαλάδα) για να αποφευχθεί η αφυδάτωση. Δίνουμε απλά αντιπυρετικά και αν χρειαστεί κάνουμε ένα χλιαρό μπάνιο.
-Αιμορραγία από τη μύτη: Ξαπλώνουμε και πιέζουμε ανάμεσα από τα φρύδια τη ράχη της μύτης. Αν η αιμορραγία επιμένει τοποθετούμε πάγο στη ρίζα της μύτης. Αν ξεπεράσει τα 10-15 λεπτά επικοινωνούμε με ιατρό.
–Ατύχημα – πέσιμο: Αν υπάρχει υποψία κατάγματος από πέσιμο δεν μετακινούμε τον ασθενή από εκεί που βρίσκεται, απλώς τον βολεύουμε με μαξιλάρια μέχρι να έρθει ο ιατρός.
-Εμετός – Διάρροια: Δίνουμε υγρά γιατί ο κίνδυνος αφυδάτωσης είναι μεγάλος (νερό, τσάι, κόκα-κόλα αραιωμένη με νερό – απαγορεύονται γάλα, πορτοκαλάδα, λεμονάδα, καφές). Εφόσον τα συμπτώματα υποχωρούν δίνουμε ελαφριά τροφή, διαφορετικά καλούμε ιατρό.
Καλό Πάσχα.
Διαβάστε επίσης
Πάσχα χωρίς καούρα και δυσπεψία – Τι πραγματικά βοηθά πριν και μετά το γιορτινό τραπέζι
Περιφερική αρτηριοπάθεια: Τι είναι και πως αντιμετωπίζεται – Διάγνωση και σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές
ΕΙΝΑΠ: «Εγκαίνια στο νέο ΤΕΠ του Τζανείου χωρίς Τμήμα Αναζωογόνησης γιατί δεν υπάρχουν νοσηλευτές»
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.