ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 10:13
Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

09.04.2026 09:00

Οδηγός επιβίωσης για το Πάσχα: Πρώτες βοήθειες και χρήσιμες συμβουλές για τα απρόοπτα

Ένα χρήσιμο οδηγό επιβίωσης για τα απρόοπτα που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα δίνουν οι γιατροί SOS. Ιδιαίτερα για όσους ταξιδέψουν στην περιφέρεια για να ζήσουν το παραδοσιακό Ελληνικό Πάσχα, καλό είναι να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση πτώσης, ατυχήματος, καψίματος ή μιας αδιαθεσίας που μπορεί να μας χαλάσει τις διακοπές και να μας στείλει ακόμα και στο νοσοκομείο.

Παρακάτω ακολουθούν όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε καθώς και οι πρώτες βοήθειες, για να αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία και κυρίως με γνώση, τις πιο συχνές δύσκολες καταστάσεις.

Τι πρέπει να κάνετε πριν το ταξίδι

  • Ελέγχουμε εσωτερικά και εξωτερικά το όχημά μας και προσέχουμε ιδιαίτερα στο δρόμο, λόγω αυξημένης κίνησης.
  • Πριν φύγουμε για διακοπές βεβαιωνόμαστε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού είναι καλά ασφαλισμένα.
  • Ενημερώνουμε για την απουσία μας µόνο συγγενικά και φιλικά πρόσωπα ή γείτονες που εμπιστευόμαστε.
  • Δεν αφήνουμε ποτέ εκτεθειμένα, τσάντα, πορτοφόλι, χρήματα, πιστωτικές κάρτες, κλειδιά μηχανής ή αυτοκινήτου, όπου κι αν βρισκόμαστε.
  • Δεν παραλείπουμε ποτέ το φαρμακείο των διακοπών.
  • Τηλεφωνούμε πάντα σε όσους μένουν πίσω.

Πάσχα: Συμβουλές για τον Επιτάφιο & την Ανάσταση

  1. Προσοχή στις λαμπάδες. Αποφεύγουμε όσες είναι στολισμένες με εύφλεκτα υλικά και δείχνουμε στα παιδιά πώς πρέπει να τις κρατούν. Η φλόγα και το λιωμένο κερί μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά εγκαύματα.
  2. Δεν χρησιμοποιούμε, δεν αγοράζουμε, ούτε κατασκευάζουμε αυτοσχέδια βεγγαλικά.
  3. Ενημερώνουμε τα παιδιά μας για τους κινδύνους και στεκόμαστε σε απόσταση ασφαλείας.

Συμβουλές για το φαγητό

  • Το πρωί της Κυριακής του Πάσχα, δεν παραλείπουμε το πρωινό γεύμα το οποίο περιλαμβάνει γαλακτοκομικά.
  • Αποφεύγουμε το τσιμπολόγημα πάνω από το αρνί και συνοδεύουμε το κρέας με σαλάτα.
  • Προσέχουμε την κατανάλωσή αλκοολούχων ποτών και αποφεύγουμε τα γλυκά.
  • Τρώμε αργά.
  • Το βράδυ της Κυριακής σταματάμε την κρεατοφαγία και προσπαθούμε να περιοριστούμε σε φρούτα ή γιαούρτι.

Πρώτες βοήθειες για κάθε περίπτωση

-Λιποθυμικό επεισόδιο: Δεν μετακινούμε τον ασθενή και σηκώνουμε τα πόδια του ψηλά, πάνω από το ύψος του κεφαλιού. Απελευθερώνουμε τα ρούχα που μπορεί να τον σφίγγουν.

-Κόψιμο: Καθαρίζουμε το τραύμα με άφθονο τρεχούμενο νερό. Με ψυχραιμία βλέπουμε από πού βγαίνει το αίμα και πιέζουμε με καθαρή πετσέτα και πάγο. Αν το κόψιμο είναι βαθύ και η αιμορραγία επιμένει, επικοινωνούμε με ιατρό.

-Υψηλός πυρετός: Τοποθετούμε κομπρέσες στο μέτωπο με κρύο νερό και χορηγούμε πολλά υγρά (νερό, τσάι, πορτοκαλάδα) για να αποφευχθεί η αφυδάτωση. Δίνουμε απλά αντιπυρετικά και αν χρειαστεί κάνουμε ένα χλιαρό μπάνιο.

-Αιμορραγία από τη μύτη: Ξαπλώνουμε και πιέζουμε ανάμεσα από τα φρύδια τη ράχη της μύτης. Αν η αιμορραγία επιμένει τοποθετούμε πάγο στη ρίζα της μύτης. Αν ξεπεράσει τα 10-15 λεπτά επικοινωνούμε με ιατρό.

Ατύχημα – πέσιμο: Αν υπάρχει υποψία κατάγματος από πέσιμο δεν μετακινούμε τον ασθενή από εκεί που βρίσκεται, απλώς τον βολεύουμε με μαξιλάρια μέχρι να έρθει ο ιατρός.

-Εμετός – Διάρροια: Δίνουμε υγρά γιατί ο κίνδυνος αφυδάτωσης είναι μεγάλος (νερό, τσάι, κόκα-κόλα αραιωμένη με νερό – απαγορεύονται γάλα, πορτοκαλάδα, λεμονάδα, καφές). Εφόσον τα συμπτώματα υποχωρούν δίνουμε ελαφριά τροφή, διαφορετικά καλούμε ιατρό.

Καλό Πάσχα.

Διαβάστε επίσης

Πάσχα χωρίς καούρα και δυσπεψία – Τι πραγματικά βοηθά πριν και μετά το γιορτινό τραπέζι

Περιφερική αρτηριοπάθεια: Τι είναι και πως αντιμετωπίζεται – Διάγνωση και σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές

ΕΙΝΑΠ: «Εγκαίνια στο νέο ΤΕΠ του Τζανείου χωρίς Τμήμα Αναζωογόνησης γιατί δεν υπάρχουν νοσηλευτές»

NETFLIX: Έξυπνη κίνηση της πλατφόρμας η νέα υπηρεσία «Playground» με περιεχόμενο μόνον για παιδιά, χωρίς διαφημίσεις

Κίλιαν Μέρφι: Νέες φωτογραφίες από τα γυρίσματα στην Αθήνα για την ταινία του Ντάμιεν Σαζέλ

Εορταστικό ωράριο: Τι ώρα κλείνουν σήμερα Μ. Πέμπτη τα καταστήματα – Πώς θα λειτουργήσουν μέχρι το Πάσχα

Η επιστροφή του Artemis ΙΙ στη Γη είναι η πιο επικίνδυνη φάση της αποστολής – Πώς θα γίνει

H Κάγια Κάλας «καρφώνει» Τουρκία σε απάντηση προς Φαραντούρη

ΕΟΔΥ: Ξεριζώστε τις πικροδάφνες, είναι τοξικές

Τέμπη: Δικηγόρος συγγενών ζήτησε από τον Τζιτζικώστα έγγραφα για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου από το διάστημα 2016-23

Συγκλονίζει η ιστορία του 15χρονου Χριστόφορου που έδωσε τέλος στη ζωή του μετά από 50 ημέρες διαδικτυακού βασανισμού (Video)

Έξυπνες κάμερες: Σε γράφουν αν σταματήσεις αλλά πατάς τη διάβαση; - Τι γίνεται με το πορτοκαλί

Μυστήριο στη NASA: Νεκρός και 9ος Αμερικανός επιστήμονας που συνδέεται με τα μυστικά διαστημικά προγράμματα

