Νοσοκομειακοί γιατροί: Μικρό το ενδιαφέρον για το ΕΣΥ – Συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό η μετανάστευση

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η μετανάστευση των νέων γιατρών, κυρίως σε χώρες της Ευρώπης, με συνέπεια να έχουν ξενιτευτεί σχεδόν 5.500 Λειτουργοί του Ιπποκράτη, από το 2020 έως το 2025.

Η δραματική έλλειψη προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία, οι εξαντλητικές συνθήκες εργασίας, οι χαμηλοί μισθοί σε σχέση με το πανάκριβο κόστος ζωής στην Ελλάδα, ιδιαίτερα τα τελευταία πέντε χρόνια, ουσιαστικά «σπρώχνουν» τους νέους γιατρούς στο εξωτερικό.

Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα το «brain drain» (διαρροή εγκεφάλων) να υπερτερεί, ενώ το «brain gain» ( εγκεφαλικό κέρδος) να υστερεί καθώς είναι σαφώς περιορισμένος ο αριθμός των γιατρών που έχει επιστρέψει στην Ελλάδα.

Και για του λόγου το αληθές, σύμφωνα με στοιχεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) μόλις 772 γιατροί έχουν γυρίσει στη χώρα από το 2014 έως και το τέλος Μάρτιου του 2025. Αντίθετα, από το 2020 έως και το 2025, έχουν μεταναστεύσει σε χώρες της Ευρώπης 5.398 νέοι γιατροί, ειδικευμένοι και ειδικευόμενοι, κυρίως στην Αγγλία αλλά και στην Κύπρο που είναι πιο κοντά στην Ελλάδα.

Αναλυτικά το 2020 έφυγαν συνολικά 901 γιατροί , εκ των οποίων 347 ανειδίκευτοι και 554 ειδικευμένοι. Η πλειονότητα επέλεξε την Αγγλία (428 γιατροί), ενώ δεύτερη προτίμηση ήταν η Κύπρος με 162 γιατρούς.

Το 2021 καταγράφηκαν 866 γιατροί που μετανάστευσαν (314 ανειδίκευτοι και 552 ειδικευμένοι), με την Αγγλία να παραμένει πρώτη επιλογή (379 γιατροί) και την Κύπρο δεύτερη (160 γιατροί).

Και την επόμενη χρονιά, το 2022 , η μετανάστευση των νέων λειτουργών του Ιπποκράτη συνεχίζεται: 808 γιατροί μετανάστευσαν από τη χώρα (304 ανειδίκευτοι, 504 ειδικευμένοι). Η πλειοψηφία κατευθύνεται στην Αγγλία (288 γιατροί), ενώ ακολουθούν Γαλλία (61), Γερμανία (54) και Ελβετία (50).

Το 2023 , ο αριθμός παραμένει στα ίδια επίπεδα με 808 γιατρούς να αποχωρούν από τη χώρα (283 ανειδίκευτοι και 525 ειδικευμένοι). Η Αγγλία παραμένει πρώτη επιλογή (288 γιατροί) ενώ δεύτερη παραμένει η Κύπρος (97).

Το 2024 σημειώνεται αύξηση με 1.047 γιατρούς να λαμβάνουν πιστοποιητικά για εργασία στο εξωτερικό (398 ανειδίκευτοι, 649 ειδικευμένοι). Πρώτη επιλογή ξανά η Αγγλία με 274 γιατρούς και δεύτερη η Κύπρος με 118.

Το 2025 καταγράφεται μικρή μείωση: 968 γιατροί φεύγουν (384 ανειδίκευτοι, 584 ειδικευμένοι), με την Αγγλία να παραμένει πρώτη επιλογή (319 γιατροί) και την Κύπρο δεύτερη (142).

Οι χαμηλοί μισθοί και το υψηλό κόστος διαβίωσης διώχνουν το ιατρικό προσωπικό από την Ελλάδα

Ο κυριότερος λόγος που οι νέοι γιατροί μεταναστεύουν είναι φυσικά ο οικονομικός καθώς οι μισθοί είναι πολύ χαμηλοί σε σχέση με την ακρίβεια που διαρκώς μεγαλώνει. Άλλωστε η Ελλάδα τείνει να είναι μια από τις πιο ακριβές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ενοίκια, σούπερ μάρκετ, βενζίνη κλπ), γεγονός που το βιώνουμε όλο και πιο έντονα τα τελευταία χρόνια.

Παρά τις αυξήσεις που έχουν δοθεί τα τελευταία χρόνια στους γιατρούς του ΕΣΥ, οι αποδοχές εξακολουθούν να θεωρούνται χαμηλές σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Γι΄αυτό άλλωστε και η χώρα μας κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις ως προς τις αμοιβές του ιατρικού προσωπικού.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ένας ειδικευόμενος γιατρός στο ΕΣΥ λαμβάνει περίπου 1.359 ευρώ μικτές αποδοχές τον μήνα, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 1.000 ευρώ καθαρά. Ποσό απαγορευτικό εάν ζει σε τουριστικό νησί (Πάρος, Σύρος, Νάξος, Κέρκυρα, Κρήτη κλπ) που το κόστος της ζωής είναι ιδιαίτερα υψηλό.

Παρόμοιες είναι οι αποδοχές και για τους επικουρικούς γιατρούς και τους Επιμελητές Β, που λαμβάνουν βασικό μικτό μισθό περίπου 1.658 ευρώ, ο οποίος μετά τον πρώτο χρόνο αυξάνεται περίπου στα 1.713 ευρώ μικτά.

Σημειώνεται ότι στους γιατρούς του ΕΣΥ προστίθεται και το νοσοκομειακό επίδομα, ύψους περίπου 400 ευρώ μικτά μηνιαίως, το οποίο αυξάνει ελαφρώς τις συνολικές αποδοχές.

Δεν τους κρατάνε στο ΕΣΥ τα οικονομικά κίνητρα

Επίσης αρκετές Υγειονομικές Περιφέρειες προσφέρουν δωρεάν στέγαση στο ιατρικό προσωπικό, όπως επίδομα στέγασής 300 εύρω στη Δράμα, Ξανθή και Διδυμότειχο προκείμενου να στελεχωθούν τα νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας αυτών των περιοχών. Επίσης δίδεται δωρεάν διαμονή σε Σάμο, Κω, καθώς και μηνιαία επιδόματα έως 600 ευρώ ή επιστροφή ενοικίων σε ιατρούς που μετακινούνται για να στελεχώσουν τουριστικά νησιά και δυσπρόσιτες περιοχές. Παράλληλα υλοποιείται πρόγραμμα για δωρεάν στέγαση (ή παροχή σπιτιού) σε γιατρούς που υπηρετούν σε 47 νησιά με πληθυσμό κάτω των 4.000 κατοίκων.

Ωστόσο παρά τα οικονομικά κίνητρα που έχουν δοθεί τα τελευταία χρόνια, δεν φαίνεται να προσελκύουν το ενδιαφέρον των νέων γιατρών καθώς, αναπόφευκτα συγκρίνουν τους μισθούς των άλλων ευρωπαίων συνάδελφών τους.

Οι μισθοί των γιατρών στην Ε.Ε

Αναλυτικά, στη Γερμανία ένας ειδικευόμενος γιατρός μπορεί να λαμβάνει από 4.600 έως 6.600 ευρώ μικτά τον μήνα, ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας, ενώ ένας Επιμελητής Α μπορεί να φτάσει σε μηνιαίες μικτές αποδοχές από περίπου 9.000 έως και πάνω από 10.000 ευρώ.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι νεοδιοριζόμενοι ειδικευόμενοι γιατροί λαμβάνουν περίπου 38.800 λίρες μικτά ετησίως, ενώ οι ειδικευμένοι γιατροί αμείβονται με ετήσιους μισθούς που κυμαίνονται από περίπου 61.500 έως και 99.000 λίρες.

Υψηλές αποδοχές για το ιατρικό προσωπικό καταγράφονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως στην Κύπρο, που οι ειδικευόμενοι γιατροί λαμβάνουν έως και 170.000 εύρω ετησίως, οι χειρουργικές ειδικότητες μπορεί να φτάσουν εως και 250.000 εύρω ενώ οι διευθυντές κλινικών αμείβονται με περίπου 6.600 εύρω το μήνα. Για το λόγο αυτό άλλωστε η μεγαλόνησος είναι η πιο συχνή επιλογή των γιατρών που μεταναστεύουν καθώς τους παρέχει πολύ υψηλές απολαβές και είναι πιο κοντά στην Ελλάδα.

Διαβάστε επίσης

Πασχαλινά αυγά: Πόσο καιρό διατηρούνται με ασφάλεια στο ψυγείο

Γεννήσεις με καισαρικές: Η Ελλάδα στην πρώτη θέση της ΕΕ – Τι δείχνει νέα έρευνα

Εμφυτεύσιμα κύτταρα νησίδων παγκρέατος μπορούν να ελέγχουν τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 χωρίς ενέσεις ινσουλίνης