Μόλις 90 λεπτά προπόνησης δύναμης την εβδομάδα μπορεί να σας βοηθήσουν να ζήσετε περισσότερο

Περίπου 90 έως 120 λεπτά γυμναστική αντίστασης την εβδομάδα, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο θανάτου από καρδιακές ή νευρολογικές παθήσεις. Αυτό είναι το συμπέρασμα μιας νέας μελέτης ερευνητών του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ στη Βοστώνη, η οποία παρακολούθησε για 30 χρόνια τις προπονητικές συνήθειες 150.000 ανθρώπων.

Σύμφωνα με τη μελέτη αρκούν δύο ώρες την εβδομάδα γυμναστική με αντιστάσεις όπως λάστιχα ή το βάρος του σώματος σας όπως βαθιά καθίσματα, για να θωρακίσουν την υγείας σας.

«Ένα πρακτικό μήνυμα είναι ότι οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να περνούν ώρες στο γυμναστήριο», λέει ο καθηγητής Ulrik Wisløff, PhD , επικεφαλής της Ομάδας Έρευνας Καρδιακής Άσκησης (CERG) στο Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας στο Τρόντχαϊμ της Νορβηγίας. Ο Δρ. Wisløff ερευνά τις επιπτώσεις της άσκησης στη βέλτιστη υγεία.

«Λίγα λεπτά λειτουργικής προπόνησης ενδυνάμωσης την ημέρα φαίνονται αρκετά για να αποτυπώσουν τα περισσότερα από τα οφέλη θνησιμότητας που παρατηρήθηκαν σε αυτή τη μελέτη», λέει.

Η μελέτη

Η μελέτη ανέλυσε δεδομένα από σχεδόν 150.000 ενήλικες από τρεις μακροχρόνιες αμερικανικές μελέτες υγείας. Οι συμμετέχοντες ήταν κατά μέσο όρο 54 ετών όταν συμμετείχαν και οι ερευνητές τους παρακολούθησαν για έως και 30 χρόνια. Τα άτομα ανέφεραν κάθε δύο χρόνια τις συνήθειες τους στην προπόνηση δύναμης και την αερόβια άσκηση.

Οι ερευνητές όρισαν την προπόνηση δύναμης ως ασκήσεις με βάρη ή το βάρος του σώματος όπως:

– κάμψεις,

– καθίσματα,

-προβολές και

-παραδοσιακή άρση βαρών.

Η αερόβια άσκηση περιελάμβανε καρδιαγγειακές δραστηριότητες όπως:

– περπάτημα ,

-τρέξιμο,

-κολύμβηση ,

-ποδηλασία,

-τένις

– ανάβαση σκαλοπατιών.

Κατά τη διάρκεια της μελέτης, οι ερευνητές κατέγραψαν περίπου 36.000 θανάτους και εξέτασαν εάν ο κίνδυνος θνησιμότητας συνδεόταν με τις μακροχρόνιες συνήθειες προπόνησης δύναμης, τόσο από μόνες τους όσο και σε συνδυασμό με αερόβια δραστηριότητα.

Συμπεράσματα

Αφού έλαβαν υπόψη παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της υγείας, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι ενήλικες που έκαναν κατά μέσο όρο 90 έως 119 λεπτά προπόνησης δύναμης την εβδομάδα είχαν 13% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία σε σύγκριση με εκείνους που δεν έκαναν καθόλου προπόνηση δύναμης.

Η ίδια ποσότητα εβδομαδιαίας προπόνησης δύναμης συνδέθηκε επίσης με:

19% χαμηλότερος κίνδυνος θανάτου από καρδιακές παθήσεις

27% χαμηλότερος κίνδυνος θανάτου από νευρολογικές ασθένειες όπως η νόσος Αλτσχάιμερ

«Για τα άτομα που είναι λιγότερο δραστήρια, το βασικό μήνυμα είναι ότι οι μικρές ποσότητες μπορούν να έχουν σημασία. Η σταδιακή οικοδόμηση μιας ρουτίνας μπορεί να είναι πιο σημαντική από το να προσπαθείτε να κάνετε πολλά ταυτόχρονα», λένε οι συγγραφείς της μελέτης Edward Giovannucci, MD , καθηγητής διατροφής και επιδημιολογίας, και Yiwen Zhang, PhD , μεταδιδακτορικός ερευνητής, και οι δύο στη Σχολή Δημόσιας Υγείας TH Chan του Χάρβαρντ στη Βοστώνη.

ΠΗΓΗ: everydayhealth.com

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