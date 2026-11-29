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Από τις ταινίες ενηλίκων στα έδρανα του ιταλικού Κοινοβουλίου και τώρα στη μάχη για τον δήμο της Ρώμης, η Ιλόνα Στάλερ, γνωστή σε όλο τον κόσμο ως Τσιτσιολίνα, επιστρέφει δυναμικά στην πολιτική σκηνή της Ιταλίας, δίνοντας την υπόσχεση να κάνει την πρωτεύουσα «πιο σέξι».

Στα 75 της χρόνια, η πρώην πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινιών, που έμεινε στην ιστορία ως η πρώτη γυναίκα η οποία αποκάλυψε το στήθος της σε ζωντανή μετάδοση στην ιταλική τηλεόραση, δηλώνει βέβαιη ότι μπορεί να φέρει «νέα ενέργεια» στην Αιώνια Πόλη.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, οι προεκλογικές της θέσεις απέχουν παρασάγγας από τις προκλητικές πρωτοβουλίες που είχαν μονοπωλήσει τη διεθνή επικαιρότητα κατά τη θητεία της στο Κοινοβούλιο (1987-1992) με το Ριζοσπαστικό Κόμμα. Σήμερα, στο επίκεντρο της ατζέντας της βρίσκονται οι λακκούβες στους δρόμους, η δενδροφύτευση, η αύξηση της αστυνόμευσης και η προστασία των αγριογούρουνων που κυκλοφορούν ανενόχλητα στη Ρώμη.

Τα αγριογούρουνα, οι λακκούβες και τα «πυρά» κατά του δημάρχου

Ένα από τα βασικά στοιχήματα της Τσιτσιολίνα είναι η σωτηρία των αγριογούρουνων, τα οποία κάνουν συχνά την εμφάνισή τους ακόμη και σε κεντρικούς δρόμους της Ρώμης, ανάμεσα στα αυτοκίνητα και στους κάδους απορριμμάτων.

Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Corriere della Sera, τάχθηκε ανοιχτά κατά της θανάτωσής τους, καλώντας τις δημοτικές Αρχές να αλλάξουν τακτική.

«Αντί να τα θανατώνουμε, πρέπει να τα φροντίζουμε, αφήνοντας τη φύση να κάνει τη δουλειά της. Πριν από λίγες ημέρες είδα ένα θηλυκό αγριογούρουνο με έξι μικρά να διασχίζει τη Βία Κάσια. Ήταν όλα στη σειρά. Γιατί οι Αρχές έδωσαν το πράσινο φως για να τα πυροβολούν; Πρέπει να τα αφήσουμε στην ησυχία τους», τόνισε.

Η ίδια ζει στην Ίζολα Φαρνέζε, μια ημιαγροτική συνοικία της Ρώμης, την οποία καταγγέλλει ως εγκαταλελειμμένη από τον δήμο.

«Εδώ και πολύ καιρό την έχουν παραμελήσει. Πρόσφατα ένα αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο και έπεσε σε χαντάκι, ενώ το καλοκαίρι ξέσπασε πυρκαγιά και χάθηκαν πολλά ζώα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από τα βέλη της δεν ξέφυγε ούτε ο νυν δήμαρχος της Ρώμης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, τον οποίο κατηγορεί ότι έχει κόψει υπερβολικά πολλά μεγάλα δέντρα. Ο Γκουαλτιέρι έχει απαντήσει ότι η κοπή ήταν επιβεβλημένη επειδή τα δέντρα είχαν γεράσει, ενώ προωθεί σχέδιο φύτευσης χιλιάδων νέων. Αξίζει να σημειωθεί πως στον σημερινό δήμαρχο πιστώνονται σημαντικά έργα ανάπλασης πλατειών, συντήρησης μνημείων και αναβάθμισης υποδομών, που χρηματοδοτούνται με δισεκατομμύρια ευρώ από το ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.

Οι δύο κλοπές που την έκαναν να ζητήσει περισσότερους αστυνομικούς

Η ασφάλεια αποτελεί έναν ακόμη κεντρικό πυλώνα του προγράμματός της ενόψει των δημοτικών εκλογών της άνοιξης. Όπως αποκάλυψε η Τσιτσιολίνα, έπεσε πρόσφατα θύμα κλοπής στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Ρώμης, όπου της άρπαξαν μια βαλίτσα, ενώ σε δεύτερο περιστατικό άγνωστοι έκλεψαν την τσάντα μέσα από το αυτοκίνητό της εκμεταλλευόμενοι μια στιγμή αφηρημάδας. Αυτές οι προσωπικές περιπέτειες την ώθησαν να δεσμευτεί για ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας στους δρόμους της πόλης.

Από τις προτάσεις στον Σαντάμ Χουσεΐν και τον Μπιν Λάντεν στα «πάρκα του έρωτα»

Με καταγωγή από την Ουγγαρία, η Ιλόνα Στάλερ υπήρξε μία από τις πιο πολυσυζητημένες φιγούρες του ιταλικού θεάματος τις δεκαετίες του ’80 και του ’90, συνδυάζοντας την πορνογραφία με την πολιτική δράση.

Στα πέντε χρόνια της κοινοβουλευτικής της θητείας, κατέθεσε νομοσχέδια επικεντρωμένα στη σεξουαλική απελευθέρωση, προτείνοντας μεταξύ άλλων τη δημιουργία «πάρκων του έρωτα». Συνήθιζε να βγάζει πολιτικούς λόγους με το ένα στήθος ακάλυπτο, ενώ είχε προκαλέσει παγκόσμιο σάλο όταν προσφέρθηκε να συνευρεθεί ερωτικά με τον Σαντάμ Χουσεΐν για να αποτραπεί ο Πόλεμος του Κόλπου, μια πρόταση που επανέλαβε χρόνια αργότερα και στον Οσάμα μπιν Λάντεν, με αντάλλαγμα να εγκαταλείψει την τρομοκρατία.

Ο θυελλώδης γάμος με τον Τζεφ Κουνς και η μάχη για τον γιο τους

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, τα φώτα της δημοσιότητας στράφηκαν στην προσωπική της ζωή εξαιτίας του γάμου της με τον διάσημο Αμερικανό εικαστικό Τζεφ Κουνς. Απέκτησαν μαζί έναν γιο, τον Λούντβιχ, για την επιμέλεια του οποίου έδωσαν μια σκληρή, πολυετή δικαστική μάχη μετά το διαζύγιό τους το 1994, όταν εκείνη πήρε το παιδί στην Ιταλία.

Παράλληλα, δοκίμασε τις δυνάμεις της και στο τραγούδι, κυκλοφορώντας το «Muscolo Rosso» («Κόκκινος μυς»), ένα κομμάτι γεμάτο σεξουαλικά υπονοούμενα που κόπηκε από τα ιταλικά ραδιόφωνα, αλλά έγινε επιτυχία στη Γαλλία.

Η «μικρή αγία» απέναντι στον Μπερλουσκόνι και η βουλευτική σύνταξη

Παρά την πορεία της στις ταινίες ενηλίκων, η Τσιτσιολίνα είχε αυτοχαρακτηριστεί «μικρή αγία» μπροστά στον Σίλβιο Μπερλουσκόνι, την περίοδο που ο Ιταλός πρώην πρωθυπουργός βρισκόταν στο μάτι του κυκλώνα για τα πάρτι «μπούνγκα μπούνγκα».

Το 2011 βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο σφοδρών αντιδράσεων, όταν αποκαλύφθηκε ότι ελάμβανε ετήσια βουλευτική σύνταξη ύψους 34.000 λιρών για μία μόλις θητεία. Η ίδια, που είχε ποζάρει γυμνή για πολλές εκδόσεις του Playboy, υπερασπίστηκε τη σύνταξή της επικαλούμενη την πενταετή παρουσία της στη Βουλή.

Σήμερα, στα 75 της, ετοιμάζεται για ακόμη μία ανατροπή. Ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της για τον δήμο της Ρώμης ανήμερα των γενεθλίων της, στις 26 Νοεμβρίου, μιλώντας στην εκπομπή «Un giorno da pecora» του Rai Radio1, κρατώντας ωστόσο κλειστά τα χαρτιά της σχετικά με το κόμμα που θα τη στηρίξει.

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