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Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκονται από το πρωί της Κυριακής οι αστυνομικές δυνάμεις στο Ηράκλειο, καθώς το τοπίο γύρω από την προγραμματισμένη συγκέντρωση και ομιλία του καταδικασμένου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, Ηλία Κασιδιάρη, στη Χερσόνησο, παραμένει θολό ακόμη και μετά τη σφράγιση του ξενοδοχείου Belvedere.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, υποστηρικτές του Ηλία Κασιδιάρη διακινούν μήνυμα -τις τελευταίες ώρες- που καλούν σε προσέλευση, στις 2 το μεσημέρι, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό.

Με την ξενοδοχειακή μονάδα να παραμένει σφραγισμένη, δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί ούτε στις αστυνομικές Αρχές, αν η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο του ξενοδοχείου ή αλλού.

Το μέτωπο των 110 φορέων και η ιστορική μνήμη της Κρήτης

Η προαναγγελία της εκδήλωσης προκάλεσε ένα πρωτοφανές κύμα αντιδράσεων από τα Χανιά μέχρι το Λασίθι. Συνολικά 110 εργατικά σωματεία, Εργατικά Κέντρα, ομοσπονδίες, αγροτικοί και φοιτητικοί σύλλογοι, οργανώσεις γονέων και συλλογικότητες συνυπέγραψαν κοινό ψήφισμα καταδίκης. Ενώ στις 25 Νοεμβρίου οι φορείς αριθμούσαν 29, μέσα σε τρεις ημέρες εκτοξεύθηκαν στους 110, αγκαλιάζοντας και τις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες του νησιού (μεταξύ άλλων τα Εργατικά Κέντρα Ηρακλείου και Χανίων, νομαρχιακά τμήματα της ΑΔΕΔΥ, υγειονομικούς, εκπαιδευτικούς και τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων).

Το κοινό ψήφισμα ξεκινά με αναφορά στα μαρτυρικά χωριά της Κρήτης, τα Ανώγεια, τη Βιάννο και την Κάνδανο, που γνώρισαν την καταστροφή και τις μαζικές εκτελέσεις από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής. Οι υπογράφοντες διαμηνύουν ότι οι εκπρόσωποι του φασισμού είναι ανεπιθύμητοι στο νησί και τονίζουν ότι η δημόσια εμφάνιση ενός προσώπου καταδικασμένου για διεύθυνση της Χρυσής Αυγής δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια απλή πολιτική εκδήλωση. Παράλληλα, συνδέουν τη δράση της ακροδεξιάς με την επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα και τη στάση του Κασιδιάρη απέναντι στις πρόσφατες πανεκπαιδευτικές κινητοποιήσεις.

Οι μαύρες μνήμες του 2012 στο ίδιο ξενοδοχείο

Ιδιαίτερη φόρτιση προκάλεσε και η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου, καθώς το ξενοδοχείο Belvedere είχε φιλοξενήσει εκδηλώσεις της Χρυσής Αυγής και στο παρελθόν (τον Αύγουστο του 2012, τον Μάρτιο του 2013 και τον Φεβρουάριο του 2014).

Μάλιστα, στις 25 Νοεμβρίου 2012, στον ίδιο χώρο είχαν σημειωθεί σοβαρά επεισόδια παρουσία τεσσάρων τότε βουλευτών της οργάνωσης (Ηλία Κασιδιάρη, Χρήστου Παππά, Νίκου Μίχου και Κωνσταντίνου Μπαρμπαρούση), όταν ομάδα 30 έως 60 οπαδών κινήθηκε απειλητικά προς τον αστυνομικό φραγμό που χώριζε το σημείο από αντιφασιστική συγκέντρωση. Το περιστατικό είχε καταγραφεί στο «Βίντεο 22» της δίκης της Χρυσής Αυγής. Σημειώνεται ότι το 2018 ο Κασιδιάρης αθωώθηκε για τις αυτοτελείς πλημμεληματικές κατηγορίες απειλής και εξύβρισης αστυνομικών εκείνης της ημέρας, σε μια υπόθεση ξεχωριστή από την καταδίκη του το 2020 για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Όσον αφορά τη φετινή παραχώρηση του χώρου, από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτει κάποια παράνομη ενέργεια ή πολιτική ταύτιση της σημερινής διεύθυνσης του ξενοδοχείου με τους διοργανωτές, ωστόσο η σφράγιση της μονάδας από τον ΕΟΤ έβαλε φρένο στα αρχικά σχέδια, με την Αστυνομία να παραμένει επί ποδός για παν ενδεχόμενο.

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