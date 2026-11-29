Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το ντέρμπι «Δικεφάλων» στη Νέα Φιλαδέλφεια, δεσπόζει στο πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Στο Περιστέρι πηγαίνει ο Παναθηναϊκός, στου Χαριλάου ταξιδεύει ο Ολυμπιακός.

Αυτοσκοπός θεωρείται η νίκη, εφόσον θέλουν να παραμείνουν κοντά στην κορυφή, για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ που τίθενται αντιμέτωποι στην Allwyn Arena. Οι δυο ομάδες έχουν χάσει ήδη αρκετό έδαφος και περαιτέρω απώλεια βαθμών θα τους φέρει μακριά από τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ ήταν άκρως ανταγωνιστική για μία ακόμη φορά στο UEFA Champions League, ωστόσο έμεινε και πάλι με άδεια χέρια, χάνοντας με 1-0 από την Κόμο στην Ιταλία. Στο πρωτάθλημα, ωστόσο, μετράει δυο σερί νίκες (το 2-1 επί του Λεβαδειακού με ανατροπή και το 0-1 επί της Καλαμάτας) ενώ στις 16/12 θα δώσει το εξ αναβολής παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ο ΠΑΟΚ, από την άλλη, συνέχισε την ανοδική του πορεία. Μετά την ισοπαλία στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», επικράτησε εύκολα της Κηφισιάς με 4-0 στην Τούμπα. Επιπλέον, φέτος έχει ήδη κερδίσει μια φορά την Ένωση, στο 3-1 της Θεσσαλονίκης για το Κύπελλο.

Την κούραση και την απογοήτευση που θα «κουβαλά» μαζί του ο Ολυμπιακός, θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί ο Άρης, με τις δυο ομάδες να κοντράρονται στη Θεσσαλονίκη. Οι «κίτρινοι» έχουν ανεβασμένη ψυχολογία έπειτα κι από τη νίκη τους με… buzzer beater στην Τρίπολη – νίκη που ήταν η πέμπτη στην τελευταία εξάδα αγώνων. Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, από την άλλη, καλείται να… μαζέψει τα κομμάτια της μετά το 2-4 από τη Μίλαν για το UEFA Europa League. Δεν είναι μόνο η ήττα, αλλά κυρίως το ότι οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με 2-0 αλλά μετά κατέρρευσαν. Στο πρωτάθλημα περιθώρια για απώλειες δεν υπάρχουν, με τον Παναθηναϊκό να είναι στο +4. Οι «πράσινοι» έρχονται κι εκείνοι από ήττα στην Ευρώπη – με παρόμοιο τρόπο με του Ολυμπιακού – καθώς αν και προηγήθηκαν με 2-0 της Νόρτζελαντ, εν τέλει ηττήθηκαν με 3-2 στη Δανία για το UEFA Conference League. Ήταν η πρώτη απώλεια μετά από 10 σερί νίκες εντός κι εκτός συνόρων. Αυτό θέλει να εκμεταλλευτεί ο Ατρόμητος που περιμένει την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ στο Περιστέρι. Οι γηπεδούχοι παραμένουν μεν αήττητοι στα τρία τελευταία ματς, αλλά και πολύ χαμηλά στη βαθμολογία.

Για την ακρίβεια στην προτελευταία, μαζί (και) με τον Λεβαδειακό, ο οποίος δοκιμάζεται στο Παγκρήτιο από τον ΟΦΗ. Οι Βοιωτοί δείχνουν σημάδια αντίδρασης, αν και το 1-1 με τον Ατρόμητο ήταν πισωγύρισμα στην προσπάθεια να ξεφύγουν από την τελευταία δυάδα. Η ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους πηγαίνει στην Κρήτη για να παίξει με εκείνη του Χρήστου Κόντη που έφυγε με κατεβασμένο κεφάλι από το ματς με την Άντερλεχτ, στο ίδιο γήπεδο, για το Europa League. Το 1-3 στερεί πολλές από τις ελπίδες του ΟΦΗ για είσοδο στην 24άδα αλλά προσέχει το ματς με τον Λεβαδειακό προκειμένου να πλησιάσει την τετράδα.

Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League και η βαθμολογία:

Βόλος – Αστέρας Τρίπολης 0-0

Ηρακλής – Παναιτωλικός 3-0

Κηφισιά – Καλαμάτα 2-2

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός 29/11, 17:00

ΟΦΗ – Λεβαδειακός 29/11, 17:30

Άρης – Ολυμπιακός 29/11, 19:00

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 29/11, 21:00

Βαθμολογία:

Παναθηναϊκός 30 Ολυμπιακός 26 ΑΕΚ 23 -10αγ. ΠΑΟΚ 22 Άρης 22 ΟΦΗ 17 Κηφισιά 15 -12αγ. Ηρακλής 13 -12αγ. Καλαμάτα 13 -12αγ. Παναιτωλικός 12 -12αγ. Αστέρας Τρίπολης 8 -12αγ. Λεβαδειακός 7 Ατρόμητος 7 -10αγ. Βόλος 1 -12αγ.

*Σην ΠΑΕ Βόλος έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης τριών (3) βαθμών.

Διαβάστε επίσης:

Νίκος Γκάλης: «Είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι θα κατακτήσω τις καρδιές των Ελλήνων» – Όσα αποκαλύπτει για το νέο του βιβλίο «No Gravity»

Βόλος-Αστέρας Τρίπολης 0-0: Δεν Χ-άρηκε κανείς στο Πανθεσσαλικό

Ηρακλής-Παναιτωλικός 3-0: Βαθιά βαθμολογική ανάσα για τον «Γηραιό»