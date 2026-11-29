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Με αναβαθμισμένο το μήνυμα για τον εκλογικό στόχο της ΕΛΑΣ ο Αλέξης Τσίπρας κήρυξε κι επίσημα την έναρξη της προσυνεδριακής περιόδου για το ιδρυτικό Συνέδριο που θα γίνει στις 19, 20 και 21 Φεβρουαρίου. Διακήρυξε ότι η ΕΛΑΣ θα είναι πρώτη από την πρώτη Κυριακή. «Ούτε δεύτερη θέση, ούτε δεύτερη Κυριακή. Πρώτοι, από την πρώτη Κυριακή» ήταν η χαρακτηριστική αναφορά του, με την οποία έκανε καθαρή την αλλαγή πλεύσης που έχει εκπέμψει τις τελευταίες εβδομάδες, αποσύροντας επισήμως της στρατηγική της δεύτερης κάλπης που είχε ακολουθήσει από τον Αύγουστο.

Ο Αλέξης Τσίπρας, εν όψει του συνεδρίου αλλά και με δεδομένο τον οξύ προεκλογικό ανταγωνισμό με τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ με την διακήρυξη της νίκης από την πρώτη Κυριακή, θέλησε να «τραβήξει» την ΕΛΑΣ από οποιαδήποτε συζήτηση για τη δεύτερη θέση και να διαβεβαιώσει με κάθε τρόπο, τα μέλη του κόμματος και το ευρύ ακροατήριο, ότι μοναδικός στόχος της ΕΛΑΣ είναι η «πρωτιά» η οποία είναι αυτή που θα φέρει την πολιτική αλλαγή. Επιδίωξή του όχι μόνο να υπογραμμίσει, όχι μόνο στα λόγια, ότι η ΕΛΑΣ είναι η μόνη εναλλακτική δύναμη διακυβέρνησης αλλά και ότι δεν βρίσκεται στην ίδια κατηγορία με το ΠΑΣΟΚ στις τάξεις του οποίου αρχίζουν και κάνουν λόγο για ανατροπή της κατάταξης προσεχώς.

Σε ό,τι αφορά τα μηνύματα προς τον Μητσοτάκη επανέλαβε πως «είναι πολύ πιο πιθανό η ΕΛΑΣ να ξεπεράσει το 25% και να πάρει την πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές, παρά ο Κυριάκος Μητσοτάκης να κερδίσει την αυτοδυναμία». Με άλλα λόγια, αφού ο Μητσοτάκης δεν θα καταφέρει να πλησιάσει την αυτοδυναμία, το ζητούμενο είναι οι πολίτες να δώσουν την ευκαιρία στην ΕΛΑΣ.

«Έχουμε δύο δωμάτια για να συνεδριάζουμε, όχι σπιτάκια διαφθοράς»

Επιχειρώντας να κλείσει το μέτωπο με την υπόθεση Χατζηγιαννάκη, παρείχε πλήρως κάλυψη στον γραμματέα της ΕΛΑΣ, αποδίδοντας τον «θόρυβο» που προκάλεσαν τα δημοσιεύματα της εβδομάδας που πέρασε σε συστημικά «αντίποινα» για όποιον «δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες της διαφθοράς και της συναλλαγής». Προέβη δε σε συγκρίσεις με το σκάνδαλο που μόλις ξέσπασε και αρχίζει να ξεδιπλώνεται, αυτό με τα «σπιτάκια της ανακύκλωσης». «Είναι παρανομία να γίνονται συνεδριάσεις της ΕΛ.Α.Σ σε κάποια γραφεία της εταιρίας του γραμματέα της», είπε, «αλλά όχι η διασπάθιση του ευρωπαϊκού χρήματος για σπιτάκια διαφθοράς. Όχι τα πάνω από ένα δις δανεικά κι αγύριστα εκείνων που δεν τους αφήνει να κοιμηθούν το του Μιλτιάδου τρόπαιον: Δυο δωμάτια στη Φιλελλήνων για να συνεδριάζουμε».

Επικαλέστηκε επιπλέον το ζήτημα της παραχώρησης των γραφείων στην ΕΛΑΣ ως απόδειξη ότι αντλεί τους οικονομικούς της πόρους και όχι από τα συμφέροντα, όπως την κατηγορούν οι αντίπαλοί της. «Θα συνεχίσουμε» είπε, «να υπάρχουμε μέσα στην κοινωνία, να κάνουμε πολιτική με την κοινωνία, να ασκούμε το δικαίωμα του συνέρχεσθαι σε χώρους που προσφέρουν τα μέλη μας και να αντλούμε τα αναγκαία οικονομικά μέσα από τα μέλη και τους φίλους μας. Όχι από αγνώστους χορηγούς».

Λίγο αργότερα, στο κλείσιμο των εργασιών, ο ίδιος ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης διεμήνυσε πως η ΕΛΑΣ δε θα λυγίσει και θα δώσει τη μάχη ως την τελική νίκη, ενώ ευχαρίστησε τα μέλη του οργάνου και τον πρόεδρο για τη στήριξή τους.

Νέες προσθήκες στο Εθνικό Συμβούλιο με «άρωμα» ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Επίσης, σε μια κίνηση που είχε στόχο να υπογραμμίσει και τη συνεχιζόμενη διεύρυνση της ΕΛΑΣ με πρόσωπα που προέρχονται από άλλους πολιτικούς χώρους (ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ) ανακοινώθηκε η ένταξη 14 νέων μελών στο Εθνικό Συμβούλιο.

Από το ΠΑΣΟΚ προέρχονται η Ρόζα Βρεττού, ο πρώην δήμαρχος Πύργου Τάκης Αντωνακόπουλος, ο οποίος είχε εκλεγεί βουλευτής το 2000, το 2004 και το 2009, ο Χρήστος Καζαλτζής πρώην τοπικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Ορεστιάδα, αλλά και ο πρώην αναπληρωτής γραμματέας στον Τομέα Αθλητισμού του ΠΑΣΟΚ Άλκης Παπαχριστάκης.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ προέρχονται ο δικηγόρος Γιάννης Μαντζουράνης, ο πρώην δήμαρχος Αιγάλεω Δημήτρης Μπίρμπας και ο πρώην υποψήφιος βουλευτής Κορινθίας και αυτοδιοικητικός Γιώργος Δέδες.

Προσυνεδριακή αυλαία

Σε ό,τι αφορά το συνέδριο, πέρα από τον προσδιορισμό της ημερομηνίας (19 – 21 Φεβρουαρίου), και τις γενικές κατευθύνσεις προς τα μέλη για τις εκδηλώσεις και τις συνεδριάσεις του επόμενου διαστήματος, εγκρίθηκαν οι 4 Επιτροπές για τα κείμενα και την οργανωτική προετοιμασία του Συνεδρίου.

Πρόκειται για την Επιτροπή κυβερνητικού Προγράμματος με συντονίστρια την Ευγενία Φωτονιάτα,την Επιτροπή Θέσεων με συντονιστή τον Διονύση Τεμπονέρα, την Επιτροπή Κατασταστικού με συντονιστή τον Κώστα Γαβρόγλου και την Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου (ΚΟΕΣ) με συντονιστή τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με την εισήγηση του Αλέξη Τσίπρα, το συνέδριο είναι αυτό που θα εκλέξει τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και το πρόεδρο, δηλαδή δεν θα επαναληφθεί η διαδικασία που είχε ακολουθηθεί στο πρόσφατο παρελθόν, με το άνοιγμα της διαδικασίας αρχικά στα μέλη και στη συνέχεια στου φίλους.

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