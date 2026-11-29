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Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ιστορία κρύβεται πίσω από το ξενοδοχείο Belvedere στη Χερσόνησο της Κρήτης, όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Κυριακή η εκδήλωση με ομιλητή τον Ηλία Κασιδιάρη.

Η εκδήλωση ματαιώθηκε στον συγκεκριμένο χώρο, καθώς οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στη σφράγιση της ξενοδοχειακής μονάδας, έπειτα από ελέγχους που, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, ανέδειξαν προβλήματα αδειοδότησης και πυρασφάλειας.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται και στην ιστορία του ξενοδοχείου. Όπως αποκάλυψε ο «Αγώνας της Κρήτης», η εταιρεία Belvedere Hotels είχε πραγματοποιήσει το 2016 δύο δωρεές, συνολικού ύψους 400 ευρώ, στη μνήμη του Στυλιανού Παττακού, ενός από τους πρωτεργάτες της δικτατορίας της 21ης Απριλίου. Μάλιστα, το ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται σε στενή φιλική σχέση του ιδρυτή της ξενοδοχειακής επιχείρησης, Μ. Σκουλή, με τον Παττακό. Το ξενοδοχείο έχει οικοδομηθεί δε τα χρόνια της χούντας!

Και δεν είναι μόνο αυτό. Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο είχε φιλοξενήσει εκδηλώσεις της Χρυσής Αυγής ήδη από το 2012, ενώ στον ίδιο χώρο είχαν βρεθεί τότε ο Κασιδιάρης και άλλα ηγετικά στελέχη της οργάνωσης.

Δεκατέσσερα χρόνια αργότερα, λοιπόν, ο Κασιδιάρης επέλεξε ξανά το Belvedere για τη δημόσια εμφάνισή του. Μόνο που αυτή τη φορά η εκδήλωση συνάντησε τις αντιδράσεις δεκάδων φορέων της Κρήτης και τελικά το «λουκέτο» των αρμόδιων αρχών.

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