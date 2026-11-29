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Σε μια αναμέτρηση-θρίλερ με ευρωπαϊκό αποτύπωμα, που ενδέχεται να φέρει την ακροδεξιά στην εξουσία για πρώτη φορά μετά τη δικτατορία του Φράνκο το 1975, οι ισπανοί προσέρχονται στις κάλπες από τις 10 (ώρα Ελλάδος).

Τα εκλογικά τμήματα άνοιξαν στις 09:00 τοπική ώρα (10:00 ώρα Ελλάδας), με το βλέμμα στραμμένο στις 176 έδρες που χαρίζουν την αυτοδυναμία στην 350μελή Βουλή και τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ να δίνει μάχη για μια νέα πολιτική ανατροπή απέναντι στο συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα του Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, το οποίο προηγείται στις δημοσκοπήσεις και βλέπει το ακροδεξιό Vox ως το «κλειδί» για τη διακυβέρνηση.

Η εκλογική διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 20:00 τοπική ώρα (21:00 ώρα Ελλάδας) και τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται περίπου μία ώρα αργότερα. Για την αυτοδυναμία στην 350μελή Βουλή απαιτούνται 176 έδρες. Το αποτέλεσμα της αναμέτρησης παρακολουθείται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις Βρυξέλλες και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς προηγείται μιας σειράς κρίσιμων εκλογών τους επόμενους μήνες, όπως οι προεδρικές εκλογές στη Γαλλία και οι βουλευτικές σε Πολωνία και Ιταλία.

Εφόσον το ακροδεξιό κόμμα Vox αναδειχθεί σε κυβερνητικό εταίρο, θα είναι η πρώτη φορά από τον θάνατο του δικτάτορα Φράνκο, το 1975, που μια ακροδεξιά δύναμη θα συμμετέχει στην εξουσία στην Ισπανία. Μια τέτοια πολιτική μεταβολή θα ενίσχυε περαιτέρω τη δυναμική των συντηρητικών και ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη, σε μια συγκυρία όπου ο Πέδρο Σάντσεθ έχει αναδειχθεί σε μία από τις πιο ηχηρές φωνές της ευρωπαϊκής αριστεράς, τόσο με τη στήριξή του στον παλαιστινιακό αγώνα όσο και με την αντιπαράθεσή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Τα σκάνδαλα, οι σιδηροδρομικές τραγωδίες και η στεγαστική κρίση

Ύστερα από περισσότερα από οκτώ χρόνια στην πρωθυπουργία μιας από τις ελάχιστες μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες που κυβερνώνται από την κεντροαριστερά, ο 54χρονος Σάντσεθ προσέρχεται στην κάλπη αποδυναμωμένος από σκάνδαλα διαφθοράς που αγγίζουν το στενό του περιβάλλον, από δύο σιδηροδρομικές τραγωδίες που προκάλεσαν έντονη κριτική για τους κυβερνητικούς χειρισμούς, αλλά και από τη δυσαρέσκεια για τη στεγαστική κρίση, η οποία επισκιάζει τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της ισπανικής οικονομίας.

Ο Σάντσεθ προκήρυξε πρόωρες εκλογές καθώς δυσκολευόταν ολοένα και περισσότερο να περάσει τις μεταρρυθμίσεις του από ένα κατακερματισμένο κοινοβούλιο. Στην τελική προεκλογική του συγκέντρωση την Παρασκευή στη Μαδρίτη, έστειλε μήνυμα νίκης λέγοντας στους υποστηρικτές του «Φυσικά και είναι δυνατό, θα τα καταφέρουμε ξανά», εστιάζοντας στην οικονομική πορεία της χώρας και τις κοινωνικές κατακτήσεις, ενώ προειδοποίησε για «οπισθοδρόμηση» σε περίπτωση επιστροφής της δεξιάς στην εξουσία.

Από την πλευρά του, ο 65χρονος ηγέτης του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP), Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, εμφανίζεται από τις δημοσκοπήσεις ως το φαβορί της αναμέτρησης. Παρότι είχε κερδίσει τις εκλογές του Ιουλίου 2023, τότε δεν είχε καταφέρει να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία, επιτρέποντας στους σοσιαλιστές (PSOE) του Σάντσεθ να παραμείνουν στην εξουσία με τη στήριξη των Καταλανών εθνικιστών του Junts. Στην τελευταία του ομιλία την Παρασκευή στη Σεβίλλη, ο Φεϊχό δήλωσε αισιόδοξος: «Αυτήν τη φορά, ναι! Θα τα καταφέρουμε! Όχι απλώς να κερδίσουμε, αλλά και να κυβερνήσουμε».

Ο ρόλος του Σαντιάγο Αμπασκάλ

Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις αναμένεται να παίξει το ακροδεξιό κόμμα Vox υπό τον Σαντιάγο Αμπασκάλ, το οποίο κεφαλαιοποιεί τη δυσαρέσκεια -ιδίως μεταξύ των νέων- και την ανησυχία για το μεταναστευτικό.

Η μαζική είσοδος μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα τον Ιούλιο, καθώς και η αύξηση των ροών προς τα Κανάρια Νησιά, έφεραν το ζήτημα στην κορυφή της ατζέντας.

Σε μια χώρα όπου ένας στους πέντε κατοίκους έχει γεννηθεί στο εξωτερικό, το Vox ζητά αυστηρή γραμμή στο μεταναστευτικό, κατάργηση νόμων για την ισότητα και επιστροφή αρμοδιοτήτων στην κεντρική διοίκηση. Αντίθετα, ο Σάντσεθ υπερασπίζεται τη συμβολή των μεταναστών στην οικονομία, επικαλούμενος στοιχεία του υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης σύμφωνα με τα οποία περισσότερες από τις μισές νέες θέσεις εργασίας από το 2022 καλύφθηκαν από μετανάστες.

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