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Στο ίδιο έργο θεατές βρίσκονται ξανά οι κάτοικοι του Αλίμου. Για ακόμη μία φορά, εν μέσω της κακοκαιρίας «Άργος», η λεωφόρος Ποσειδώνος πλημμύρισε από λύματα που ξεχείλισαν από το αποχετευτικό δίκτυο της ΕΥΔΑΠ.

Η γνωστή… πατέντα με το σταθμευμένο φορτηγό πάνω από το φρεάτιο, ώστε το βάρος του να συγκρατεί το καπάκι, αυτή τη φορά απέτυχε. Ο λόγος ήταν πως το όχημα έκανε όπισθεν, αφήνοντας το φρεάτιο ακάλυπτο, με αποτέλεσμα οι ακαθαρσίες να ξεχυθούν ανεξέλεγκτα στο οδόστρωμα.

Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για λύματα που κατευθύνονται προς την Ψυττάλεια, τα οποία όμως βγήκαν στον δρόμο και καταλήγουν στη θάλασσα.

Την κατάσταση κατέγραψε σε βίντεο ο δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης, τονίζοντας ότι για το ζήτημα έχει ήδη παρέμβει η Δικαιοσύνη.

Κονδύλης: «Τριτοκοσμικές και επικίνδυνες καταστάσεις»

Στην ανάρτησή του, ο κ. Κονδύλης αναφέρει χαρακτηριστικά: «Για ακόμη μία φορά, η λεωφόρος Ποσειδώνος πλημμυρίζει από τα λύματα της αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ. Αυτή τη φορά, το φορτηγό για κάποιο λόγο έκανε όπισθεν και άφησε το καπάκι να ανοίξει».

»Τα αποτελέσματα τα βλέπετε στο βίντεο: Το οδόστρωμα γέμισε με λύματα που πήγαιναν προς την Ψυττάλεια, όμως τελικά βγαίνουν στο οδόστρωμα και από εκεί θα φτάσουν στη θάλασσα. Τριτοκοσμικές και επικίνδυνες καταστάσεις, που ρυπαίνουν και υποβαθμίζουν το περιβάλλον και προσβάλλουν τη δημόσια υγεία. Για την κατάσταση αυτή, έχει ήδη επιληφθεί ο αρμόδιος Εισαγγελέας, έχουμε καταθέσει στοιχεία και σχηματίζεται δικογραφία».

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