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Γέλιο, αλλά και μπόλικη αμηχανία, έβγαλε η χθεσινή τηλεοπτική κόντρα του ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη και του εκπρόσωπου Τύπου της ΕΛΑΣ, Κώστα Φιλιππίδη.

Με το θέμα των απευθείας αναθέσεων και τον ντόρο γύρω από τον γραμματέα της ΕΛΑΣ, Μίλτο Χατζηγιαννάκη να μονοπωλεί την κουβέντα, δεν άργησαν να ανάψουν τα αίματα στο πάνελ.

O Κώστας Φιλιππίδης προσπάθησε να υπερασπιστεί το στέλεχος του κόμματος Τσίπρα, μιλώντας για στοχοποίηση και προσπάθεια συμψηφισμού.

Ήταν η στιγμή, που ο Νικόλας Φαραντούρης αποφάσισε να δώσει …ρεσιτάλ. Χωρίς να χάσει την ψυχραιμία του, έβγαλε από τη θήκη των γυαλιών του ένα κίτρινο μαντήλι και το έδωσε στον συνομιλητή του, προτείνοντάς του ουσιαστικά να σκουπίσει τα δάκρυά του για όσα βιώνει ο κύριος Χατζηγιαννάκης.

Κλάμα! Ο Φαραντούρης έδωσε μαντήλι να κλάψει 💦💦 στον εκπρόσωπο της ΕΛΑΣ 😅 pic.twitter.com/vNHx5Mv0kU — avgerinosx (@avgerinosx) November 28, 2026

Όπως ήταν φυσικό, στο στούντιο επικράτησε στιγμιαία παγωμάρα και το στιγμιότυπο έγινε αμέσως viral στο διαδίκτυο.

Όπως σχολίαζαν πολλοί στα κοινωνικά δίκτυα, η κόντρα στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο έχει περάσει πια σε άλλο επίπεδο και δεν παίζεται μόνο με επιχειρήματα, αλλά και με αξεσουάρ τσέπης…

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