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Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό καταγράφηκε σε ζωντανή μετάδοση στην πλατφόρμα Twitch, όταν μία Πορτογαλίδα streamer συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο αυτοκίνητο, ενώ βρισκόταν πίσω από το τιμόνι και διάβαζε μηνύματα των ακολούθων της στο κινητό της τηλέφωνο.

Πρόκειται για την Beatriz Nogueira, γνωστή στο διαδίκτυο ως BeatrizNGR, η οποία μεταδίδει συστηματικά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της, αλλά και περιεχόμενο σχετικό με τα βιντεοπαιχνίδια. Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, στην πόλη Λούρες της Πορτογαλίας, όταν η ίδια πραγματοποιούσε ζωντανή μετάδοση της διαδρομής της, συνομιλώντας παράλληλα με τους θεατές της.

Σε βίντεο διάρκειας περίπου 11 λεπτών, που κυκλοφόρησε στη συνέχεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η streamer φαίνεται να απομακρύνει επανειλημμένα το βλέμμα της από τον δρόμο, προκειμένου να κοιτάξει την οθόνη του κινητού της και να διαβάσει τα μηνύματα που της έστελναν οι ακόλουθοί της.

Καθώς πλησιάζει σε μία στροφή, το αυτοκίνητό της περνά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούεται μετωπικά με όχημα που κινείται από την αντίθετη κατεύθυνση. Η στιγμή της σύγκρουσης καταγράφεται από την κάμερα της μετάδοσης, με τους θεατές να παρακολουθούν το τροχαίο σε πραγματικό χρόνο.

Σύμφωνα με το πορτογαλικό ειδησεογραφικό μέσο Notícias ao Minuto, το ατύχημα σημειώθηκε μεταξύ 17:00 και 18:00, στον δρόμο EN250, στην περιοχή Σάντο Αντόνιο ντε Καβαλέιρος, στη Λούρες. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της PSP, οι οποίοι ταυτοποίησαν τους εμπλεκομένους και κατέγραψαν το περιστατικό. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Portekizli Twitch yayıncısı beatrizngr’nin kaza öncesindeki 10 dakikalık tehlikeli sürüşü ve trafik kuralı ihlalleri canlı yayına böyle yansıdı. https://t.co/v5JzskjpJE pic.twitter.com/aa7t9vbzlY November 27, 2026

Η αντίδραση των Αρχών και η αναστολή του λογαριασμού της

Το βίντεο του τροχαίου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να επικρίνουν την απόφαση της streamer να αλληλεπιδρά με τους θεατές της ενώ οδηγούσε.

Η υπόθεση προκάλεσε και την αντίδραση των πορτογαλικών Αρχών. Η Αστυνομία Δημόσιας Ασφάλειας (PSP) δημοσίευσε μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προειδοποιώντας για τους κινδύνους της χρήσης κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. «Ένα δευτερόλεπτο κοιτάζοντας την οθόνη. Ένα stream πίσω από το τιμόνι. Ένα πραγματικό ατύχημα που θα μπορούσε να έχει μη αναστρέψιμες συνέπειες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Εθνική Ρεπουμπλικανική Φρουρά (GNR), η οποία υπογράμμισε ότι ο δρόμος δεν είναι σκηνή και ότι τέτοιες συμπεριφορές θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο τον οδηγό, αλλά και όλους τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

Μία ημέρα μετά το τροχαίο, το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, η πλατφόρμα Twitch προχώρησε στην αναστολή λειτουργίας του λογαριασμού της BeatrizNGR. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα BetterBanned, που παρακολουθεί τους αποκλεισμούς χρηστών της πλατφόρμας, πρόκειται για τη δεύτερη καταγεγραμμένη αναστολή του λογαριασμού της. Η προηγούμενη είχε σημειωθεί τον Οκτώβριο του 2025 και είχε διάρκεια μόλις μίας ημέρας.

Μέχρι στιγμής, το Twitch δεν έχει διευκρινίσει επισήμως εάν η αναστολή συνδέεται άμεσα με το τροχαίο ούτε πόσο θα διαρκέσει. Παράλληλα, οι πορτογαλικές Αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος, ενώ το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τους κινδύνους της χρήσης κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, ιδιαίτερα όταν η ανάγκη για διαδικτυακή αλληλεπίδραση αποσπά την προσοχή από τον δρόμο.

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