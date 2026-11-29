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Ένα νέο γεωπολιτικό παζάρι βρίσκεται σε εξέλιξη, με την Τουρκία να εξετάζει τη μεταφορά των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400 στη Σαουδική Αραβία, επιδιώκοντας να ξεπεράσει το μεγαλύτερο εμπόδιο στις αμυντικές σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες: τον αποκλεισμό της από το πρόγραμμα των μαχητικών F-35.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τουρκικού και ελληνικού Τύπου, η Άγκυρα αναζητά μια φόρμουλα που θα της επιτρέψει να απαλλαγεί από το πρόβλημα των S-400, χωρίς να εμφανιστεί ότι υποχωρεί πλήρως απέναντι στην Ουάσιγκτον.

Το σενάριο που εξετάζεται προβλέπει πώληση ή μεταφορά των S-400 στο Ριάντ, ενδεχομένως στο πλαίσιο της ευρύτερης αμυντικής συνεργασίας Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν.

Η επιλογή της Σαουδικής Αραβίας δεν είναι τυχαία. Η προσέγγιση Άγκυρας και Ριάντ έχει ενισχυθεί, ιδιαίτερα στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, ενώ η Τουρκία επιδιώκει να αποκτήσει μεγαλύτερο στρατηγικό αποτύπωμα στον Κόλπο.

Ωστόσο, δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη συμφωνία, ούτε έχει ανακοινωθεί διαδικασία μεταφοράς των συστημάτων.

Το αμερικανικό εμπάργκο και το ρωσικό βέτο

Η αγορά των S-400 από τη Ρωσία οδήγησε το 2019 στον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35, καθώς η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι η παρουσία τους δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια της τεχνολογίας των αμερικανικών μαχητικών.

Η Άγκυρα επιδιώκει πλέον την επιστροφή στο πρόγραμμα και την παραλαβή των έξι F-35 που είχαν κατασκευαστεί για λογαριασμό της.

Το πρόβλημα είναι διπλό. Αφενός, οι ΗΠΑ απαιτούν ουσιαστική απομάκρυνση των ρωσικών συστημάτων από την τουρκική κατοχή. Αφετέρου, η Μόσχα διατηρεί λόγο σε ενδεχόμενη μεταπώλησή τους, καθώς η μεταφορά σε τρίτη χώρα προϋποθέτει ρωσική συγκατάθεση.

Επομένως, μια απλή μετακίνηση των S-400 σε σαουδαραβικό έδαφος, με διατήρηση τουρκικού ελέγχου, δύσκολα θα αρκούσε για να αρθούν οι αμερικανικές αντιρρήσεις.

Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Η Αθήνα παρακολουθεί τις εξελίξεις, καθώς ενδεχόμενη επιστροφή της Τουρκίας στα F-35 θα επηρέαζε μακροπρόθεσμα τις αεροπορικές ισορροπίες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Μια πρόσθετη παράμετρος είναι η παρουσία ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία, η οποία καθιστά το ενδεχόμενο εγκατάστασης τουρκικών S-400 ακόμη πιο ενδιαφέρον επιχειρησιακά και διπλωματικά.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν η Άγκυρα προετοιμάζει πραγματική απομάκρυνση των S-400 ή αναζητά έναν διπλωματικό ελιγμό για να αποκτήσει τα F-35 χωρίς να διαρρήξει τις σχέσεις της με τη Ρωσία. Προς το παρόν, το σχέδιο παραμένει υπό συζήτηση.

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