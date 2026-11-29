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Ισπανικό τηλεοπτικό δίκτυο μετέδωσε πλάνα από επίθεση που δέχθηκε μια ρεπόρτερ από έποικο, στην πόλη Ιεριχώ της Δυτικής Όχθης, νωρίτερα αυτόν τον μήνα.
Στο βίντεο φαίνεται ένας άνδρας να σπρώχνει βίαια τη Λάουρα ντε Τσικλάνα Μενχουμέδα. Τα πλάνα δεν δείχνουν τι ακριβώς συνέβη πριν από την επίθεση κατά της ρεπόρτερ.
Στρατιώτες του ισραηλινού στρατού (IDF), οι οποίοι βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση, δεν φαίνεται να παρεμβαίνουν.
Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Ynet, το περιστατικό σημειώθηκε στον απόηχο μιας φονικής σύγκρουσης μεταξύ εποίκων και Παλαιστινίων στη γειτονιά Αΐν αλ-Ντουγιούκ αλ-Τάχτα, στα περίχωρα της Ιεριχούς, κατά την οποία πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε η 62χρονη Φάντα Φεϊντάτ.
Η Παλαιστίνια γυναίκα σκοτώθηκε σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από μια περιοχή όπου, πριν από περίπου δύο εβδομάδες, έποικοι αγόρασαν κατοικίες, αναφέρουν οι Times of Israel.
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