Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ισπανικό τηλεοπτικό δίκτυο μετέδωσε πλάνα από επίθεση που δέχθηκε μια ρεπόρτερ από έποικο, στην πόλη Ιεριχώ της Δυτικής Όχθης, νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Στο βίντεο φαίνεται ένας άνδρας να σπρώχνει βίαια τη Λάουρα ντε Τσικλάνα Μενχουμέδα. Τα πλάνα δεν δείχνουν τι ακριβώς συνέβη πριν από την επίθεση κατά της ρεπόρτερ.

Στρατιώτες του ισραηλινού στρατού (IDF), οι οποίοι βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση, δεν φαίνεται να παρεμβαίνουν.

Un grupo de colonos judíos agrede a la reportera @Laura_chiclana : la agresión ha ocurrido cuando trabajaba en un reportaje sobre la violencia contra los palestinos en la Cisjordania ocupada pic.twitter.com/MoG7jmOvBL — Informativos Telecinco (@informativost5) November 28, 2026

Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Ynet, το περιστατικό σημειώθηκε στον απόηχο μιας φονικής σύγκρουσης μεταξύ εποίκων και Παλαιστινίων στη γειτονιά Αΐν αλ-Ντουγιούκ αλ-Τάχτα, στα περίχωρα της Ιεριχούς, κατά την οποία πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε η 62χρονη Φάντα Φεϊντάτ.

Η Παλαιστίνια γυναίκα σκοτώθηκε σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από μια περιοχή όπου, πριν από περίπου δύο εβδομάδες, έποικοι αγόρασαν κατοικίες, αναφέρουν οι Times of Israel.

Διαβάστε επίσης:

Τροχαίο σε live streaming στην Πορτογαλία: Διάβαζε μηνύματα στο κινητό ενώ οδηγούσε και συγκρούστηκε μετωπικά (Video)

Στις κάλπες οι Ισπανοί: Ο Σάντσεθ παλεύει για την ανατροπή και η ακροδεξιά «καραδοκεί» – Πότε βγαίνουν τα πρώτα αποτελέσματα

Ισραήλ: Σε εξέλιξη οι συνομιλίες Νετανιάχου, Άιζενκοτ για κυβέρνηση εθνικής ενότητας – Το τελεσίγραφο των 24 ωρών και το «αγκάθι» στην εναλλαγή της πρωθυπουργίας