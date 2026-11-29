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Ο εμβληματικός ήρωας του Νίκου Καζαντζάκη ταξιδεύει στο Μεξικό, μέσα από το graphic novel «ΖORΜΠΑΣ: Πράσινη πέτρα ωραιοτάτη» (εκδόσεις Διόπτρα), και συναντά το διεθνές κοινό στην 40η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Γουαδαλαχάρα (FIL). Η μεγάλη έκθεση πραγματοποιείται μετά από πρόσκληση του Πανεπιστημίου της Γουαδαλαχάρα (Κέντρο Αρχιτεκτονικής και Σχεδίου) σε συνεργασία με το Φεστιβάλ ΛΕΑ και την υποστήριξη του Μουσείου Καζαντζάκη από τις 28 Νοεμβρίου έως και τις 6 Δεκεμβρίου 2026 στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου (FIL) της Γουαδαλαχάρα.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη έκθεση βιβλίου στη Λατινική Αμερική και τη σημαντικότερη συνάντηση του ισπανόφωνου εκδοτικού κόσμου. Έτσι η έκθεση του «Ζορμπά» του Soloύp , μια από τις σπάνιες επίσημες εκθέσεις ελληνικού κόμικς στο εξωτερικό, θα βρεθεί στην καρδιά του ισπανόφωνου κόσμου σε μια χρονιά μάλιστα που τα κόμικς και τα graphic novels θα έχουν την τιμητική τους. Να σημειώσουμε πως τα πάνελς με τα σκίτσα του graphic novel είναι, ειδικά για τις ανάγκες της έκθεσης, μεταφρασμένα στα ισπανικά.

Η έκθεση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της δράσης «Λογοτεχνικές Γέφυρες: Ελληνικές Φωνές στην Ιβηρική Χερσόνησο και Λατινική Αμερική» της οποίας συντονίστρια είναι η Ανδριάνα Μαρτίνες Γκουέρο, ιδρύτρια, διευθύντρια και ψυχή του Φεστιβάλ ΛΕΑ. Στην αποστολή συμμετέχουν ακόμα ο μεταφραστής Κώστας Αθανασίου, ο συγγραφέας Γιάννης Παλαβός, η σκιτσογράφος Αδριάνα Μοσκερά «Nani» και ο φετινός νικητής του τρίτου διαγωνισμού γελοιογραφίας του Φεστιβάλ ΛΕΑ, Άλί Μιράε με πλήθος παρουσιάσεων και εκδηλώσεων.

Ανάμεσα σε αυτές, ο Soloύp εκτός από τη μεγάλη έκθεση του «Ζορμπά», συμμετέχει σε τρεις ακόμα επίσημες εκδηλώσεις:

Α) Εισήγηση με θέμα «Η ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΟΜΙΚΣ» στο κέντρο Αρχιτεκτονικής και Σχεδίου στο Πανεπιστήμιο της Γουαδαλαχάρα, με υλικό από τα graphic novels «ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ/ ΕΞΙ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΑΚΟ ΛΥΚΟ» (Ίκαρος) και «ΖΟRMΠΑΣ/ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΕΤΡΑ ΩΡΑΙΟΤΑΤΗ» (Διόπτρα)

Β)Στην τιμητική εκδήλωση «ΠΕΡΣΕΠΟΛΙΣ: ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΜΑΡΖΑΝ ΣΑΤΡΑΠΙ» (FIL) για το έργο της μεγάλης δημιουργού των Κόμικς και

Γ) Στο πάνελ «ΤΑ ΚΟΜΙΚΣ ΩΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (FIL) μαζί με άλλους σκιτσογράφους για την ικανότητα των σκίτσων να ερμηνεύουν την πραγματικότητα, να οικοδομούν μνήμη και να προσεγγίζουν κοινωνικά ζητήματα.

Το Φεστιβάλ ΛΕΑ ιδρύθηκε το 2009 και αποτελεί σήμερα γέφυρα μεταξύ της ελληνικής και της ιβηροαμερικανικής λογοτεχνίας. Πραγματοποιείται κάθε Ιούνιο στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, καθώς και στη Λευκωσία της Κύπρου. Μέσα από συναντήσεις με συγγραφείς, μεταφράσεις, εκθέσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, προωθεί την ανάγνωση και τον διαπολιτισμικό διάλογο σε ανθρώπους που ανήκουν σε διαφορετικές γενιές.

Το μουσείο Καζαντζάκη φέτος γιορτάζει με φεστιβάλ και σειρά εκδηλώσεων τα 80 χρόνια από την πρώτη έκδοση του εμβληματικού μυθιστορήματος «Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, αποτέλεσμα της οποίας είναι και η έκθεση «Ζορμπάς/ Λόγια και Εικόνες» στη Μυρτιά Ηρακλείου η οποία μετά από παράταση, συνεχίζεται μέχρι και τον Ιανουράριο του 2027. Οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται χάρη στην υποστήριξη του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη, της FIL Γουαδαλαχάρα, της Διεθνούς Συνάντησης Κινούμενων Σχεδίων και Κόμικς του Πανεπιστημιακό Κέντρο Αρχιτεκτονικής και Σχεδίου του Πανεπιστημίου της Γουαδαλαχάρα, και του τουριστικού πρακτορείου Travel Latino.

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