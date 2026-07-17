Ο «ΖΟRΜΠΑΣ» του Soloύp με… «Λόγια και Εικόνες» στο Μουσείο Καζαντζάκη

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Μια μεγάλη έκθεση κόμικς ετοιμάζεται στην καρδιά του καλοκαιριού αλλά και στην… καρδιά της Κρήτης, στη Μυρτιά του Ηρακλείου, που βρίσκεται το Μουσείο Καζαντζάκη.

Φέτος λοιπόν στο πλαίσιο του φεστιβάλ του μουσείου υπό τον τίτλο «ΖΟΡΜΠΑΣ: Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνης» και πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων και συναυλιών ( 29 Ιουλίου με 2 Αυγούστου), επίσημος καλεσμένος είναι ο Soloύp και το graphic novel «Ζορμπάς- Πράσινη πέτρα ωραιοτάτη» που κυκλοφόρησε το 2023 από τις εκδόσεις Διόπτρα. Έτσι με αφορμή τα 80 χρόνια από την πρώτη έκδοση του εμβληματικού μυθιστορήματος του Νίκου Καζαντζάκη, το Μουσείο παρουσιάζει την έκθεση «ΖΟΡΜΠΑΣ: Λόγια και Εικόνες», βασισμένη στο graphic novel του Soloύp.

Μέσα από τη ματιά του σκιτσογράφου, η ζωή, ο έρωτας, ο θάνατος, αλλά και οι φιλοσοφικές αναζητήσεις του Καζαντζάκη που συνομιλούν με τον Νίτσε, τον Βούδα και τον Σαίξπηρ, επαναπροσδιορίζονται. Ο δημιουργός αποφεύγει τα στερεότυπα του κινηματογραφικού Ζορμπά και προτείνει μια νέα, τολμηρή αφήγηση λόγου και εικόνας—ένα ταξίδι φιλοσοφικό, γκροτέσκο και τραγικό, απόλυτα προσαρμοσμένο στον σύγχρονο αναγνώστη.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 31 Ιουλίου και ώρα 18:30, με είσοδο ελεύθερη στον Πολυχώρο του Μουσείου «Κλεοπάτρα Πρίφτη».

Το σενάριο και πρωτότυπες σελίδες του graphic novel θα παραμείνουν στο μουσείο

Η έκθεση περιλαμβάνει ολοκληρωμένες ενότητες και σχέδια από το graphic novel, αποκαλύπτοντας στο κοινό τα «μυστικά» της κατασκευής του. Στις αίθουσες του Μουσείου θα εκτεθούν ακόμα πρωτότυπες σελίδες σχεδιασμένες με μολύβι, το τελικό κείμενο του σεναρίου σε δύο χειρόγραφα όπως διαμορφώθηκε κατά την διάρκεια της σχεδίασης αλλά και τα storyboards του βιβλίου.

Ιδιαίτερη στιγμή των εγκαινίων θα αποτελέσει η παραχώρηση και επίσημα των πολύτιμων αυτών τεκμηρίων από τον Soloύp στο αρχείο του Μουσείου Καζαντζάκη. Υλικό που θα βρει αντίστοιχο υλικό από κινηματογραφικές και θεατρικές παραστάσεις όπως και άλλες εικαστικές αναφορές στο έργο του μεγάλου συγγραφέα, πολύτιμη βάση μελέτης για μελλοντικούς ερευνητές.

Από τη Μυρτιά στο Μεξικό

Η εμβέλεια της έκθεσης ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα. Ως συνέχεια του αφιερώματος του Μουσείου, το φθινόπωρο του 2026 o Soloύp και το graphic novel «ΖΟΡΜΠΑΣ», μετά από την επίσημη πρόσκληση από το Κέντρο Τέχνης, Αρχιτεκτονικής και Σχεδίου (CUADD) του Πανεπιστημίου της Γουαδαλαχάρα σε συνεργασία με το Φεστιβάλ ΛΕΑ (Λογοτεχνία Εν Αθήναις) και την υποστήριξη του Μουσείου Καζαντζάκη, θα ταξιδέψουν στο Μεξικό με παρουσιάσεις και διαλέξεις στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Γουαδαλαχάρα. Μια, εκτός των άλλων, σημαντική προβολή των Ελληνικών κόμικς αλλά και της σύγχρονης, ζωντανής προσέγγισης του εμβληματικού μυθιστορήματος του Νίκου Καζαντζάκη.

Στην διάρκεια της έκθεσης σχεδιάζονται παιχνίδι θησαυρού για παιδιά :«Το κυνήγι της Πράσινης πέτρας» αλλά και εργαστήρια κόμικς, βασισμένα στο graphic novel «Ζορμπάς- πράσινη πέτρα ωραιοτάτη». Την επιμέλεια έχουν αναλάβει μαζί με τον δημιουργό η Παρασκευή Βασιλειάδη ο Γιάννης Μαυραντωνάκης και ο Χρυσόστομος Σπετσίδης.

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 21 Οκτωβρίου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Περισσότερες πληροφορίες για το Φεστιβάλ του Μουσείου Καζαντζάκη και την έκθεση κόμικς στον σύνδεσμο: https://www.kazantzaki.gr/gr/zorbas-festival-of-speech-and-art

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