Μητσοτάκης με τράπεζες για δωρεά στα ΑΕΙ: «Εφαλτήριο για την ανακαίνιση υποδομών των ιστορικών μας ιδρυμάτων»

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Το ποσό των 160 εκατ. ευρώ θα παράσχουν ως δωρεά οι τέσσερις συστημικές τράπεζες για την ανακαίνιση κτιρίων και χώρων του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ και του ΕΜΠ.

Αυτό ανακοινώθηκε από τους προέδρους και τους διευθύνοντες συμβούλους της Alpha Bank, της Eurobank, της Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας Πειραιώς, κατά τη διάρκεια σύσκεψης υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου. Το σχέδιο προβλέπει την εκπόνηση μελετών για την αναμόρφωση της Πανεπιστημιούπολης και τη συντήρηση κτηρίων διδασκαλίας, διοίκησης και κοινόχρηστων χώρων στο ΕΚΠΑ, την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών στο ΑΠΘ με παράλληλη αναβάθμιση αμφιθεάτρων και κοινόχρηστων χώρων, καθώς και την ανακαίνιση του εμβληματικού κτηρίου Γκίνη στο ΕΜΠ.

«Με την πρωτοβουλία την οποία παρουσιάζουμε, γίνεται ένα πολύ αποφασιστικό βήμα αναβάθμισης του δημόσιου πανεπιστημίου, καθώς τα 160 εκατομμύρια της δωρεάς των τεσσάρων συστημικών τραπεζών της χώρας γίνονται εφαλτήριο για την ανακαίνιση ιστορικών υποδομών των ιστορικών μας ιδρυμάτων», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Η δωρεά θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στις παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υποδομών των δημόσιων ΑΕΙ, στο πλαίσιο της ευρύτερης επένδυσης στη δημόσια παιδεία, με τον Κ. Μητσοτάκη να σημειώνει ότι «είμαι απολύτως σίγουρος ότι οι σημαντικοί αυτοί πόροι θα πιάσουν τόπο και θα έρθουν να προστεθούν σε σημαντικές δαπάνες οι οποίες ήδη έχουν γίνει από εθνικούς πόρους αλλά και από Ταμείο Ανάκαμψης.Νομίζω ότι πια ανατέλλει μια καινούργια μέρα για τα δημόσια πανεπιστήμια, χωρίς καταλήψεις, με βιβλιοθήκες, με χώρους συνάθροισης, με χώρους χαράς και γνώσης. Αυτό είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο το οποίο θέλουμε και γι’ αυτό θα εργαστούμε όλοι».

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε, επίσης και τη χορηγία των τεσσάρων συστημικών τραπεζών για τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», για την ανακαίνιση 670 δημοσίων σχολείων, λέγοντας ότι «το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου” υλοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πρέπει να σας πω ότι δίνει, όπως το έχετε κι εσείς αντιληφθεί, πολύ μεγάλη χαρά στις τοπικές κοινωνίες, που βλέπουν ότι σε μεγάλο βαθμό σχολεία τα οποία ήταν παρατημένα αναβαθμίζονται, γίνονται προσβάσιμα, ξαναβάφονται, επισκευάζονται οι αθλητικοί χώροι, που προσφέρουν στα παιδιά και σε όλες τις γειτονιές τόσο μεγάλη χαρά. Και πιστεύω ότι αυτές οι δωρεές πραγματικά έχουν ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό αλλά και εκπαιδευτικό αποτύπωμα».

Από την πλευρά της, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη υπενθύμισε ότι «από τον Απρίλιο έχει καταβληθεί η τακτική επιχορήγηση που ξεπερνάει τα 110 εκατομμύρια για τα λειτουργικά έξοδα των πανεπιστημίων, έχει ήδη κατανεμηθεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το γνωστό στη νέα προγραμματική περίοδο ΕΠΑ, ποσό το οποίο ξεπερνά τα 120 εκατ. για συντηρήσεις. Και βέβαια, ας μην ξεχνάμε ότι τρέχει το πολύ αισιόδοξο και φιλόδοξο, θα έλεγα, εγχείρημα της κατασκευής φοιτητικών εστιών σε περιφερειακά αλλά και κεντρικά πανεπιστήμια. Θα ξεπεράσουμε τον στόχο μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια της κατασκευής 8.500 νέων κλινών για τα παιδιά μας, ένα έργο ΣΔΙΤ το οποίο και αυτό ξεπερνά τα 700 εκατ.».

Ο Γιώργος Ζανιάς, πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών υπογράμμισε ότι «οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, η Alpha, η Eurobank, η Εθνική και η Πειραιώς, αποφάσισαν να ανταποκριθούν στη νέα πρόσκληση, ώστε να συμβάλλουν στη ριζική αναβάθμιση τριών ελληνικών εμβληματικών πανεπιστημίων. Tα δύο από αυτά είναι και τα μεγαλύτερα ελληνικά πανεπιστήμια. Με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε πως η παραγωγή και η μετάδοση της γνώσης που γίνεται στα πανεπιστήμια, θα μπορέσει να ενισχυθεί περαιτέρω», προσθέτοντας ότι «αυτό καθίσταται σήμερα δυνατό διότι μετά από όλα αυτά που περάσαμε, με την κρίση, οι ελληνικές τράπεζες είναι πλέον ισχυρές και μπορούν να διαδραματίσουν τον αναπτυξιακό και τον κοινωνικό τους ρόλο».

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