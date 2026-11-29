Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι απολογίες των κατηγορουμένων για τον βιασμό της 15χρονης στο Παναιτώλιο στο Αγρίνιο. Σύμφωνα με πληροφορίες εισαγγελίας κι ανακριτής αποφάσισαν την προφυλάκιση δυο ατόμων που φέρεται να τέλεσαν ασελγείς πράξεις στο κορίτσι έναντι αμοιβής.

Αυτήν την ώρα απολογούνται οι γονείς της 15χρονης και τις επόμενες ώρες αναμένεται η απόφαση για την ποινική μεταχείριση τους.

Ο ρόλος των γονέων και του 45χρονου

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η 15χρονη, η μητέρα της φέρεται να κανόνιζε συναντήσεις με άνδρες, εν γνώσει του πατέρα της, με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση της ανήλικης έναντι χρηματικής αμοιβής.

Η μητέρα φέρεται να συνόδευε η ίδια το κορίτσι στα ραντεβού του βιασμού, ενώ όταν αυτές πραγματοποιούνταν σε μεγαλύτερη απόσταση, τη μεταφορά της αναλάμβανε ένας 45χρονος, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ των συλληφθέντων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κανένας δικηγόρος μέχρι στιγμής δεν έχει αναλάβει την 48χρονη μητέρα και το πιο πιθανό είναι από τον δικηγορικό κατάλογο να βρεθεί ένας δικηγόρος προκειμένου να την υπερασπιστεί.

Στο μικροσκόπιο τρεις σημειώσεις στο τετράδιο της 15χρονης

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι Αρχές σε τρεις χειρόγραφες σημειώσεις που εντοπίστηκαν σε τετράδιο της 15χρονης, καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και άλλων εμπλεκομένων.

Στην κατάθεσή της, η ανήλικη ανέφερε ότι η σεξουαλική εκμετάλλευσή της ξεκίνησε όταν ήταν μόλις οκτώ ετών, ενώ κατήγγειλε περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης ακόμη και σε μικρότερη ηλικία, από άνδρα που βρίσκεται μεταξύ των συλληφθέντων.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι γονείς της ασκούσαν συστηματικά σωματική βία σε βάρος της, προκειμένου να την εξαναγκάζουν να συμμετέχει στις συναντήσεις που εκείνοι οργάνωναν.

«Θέλω να με πάρεις από εδώ γιατί υποφέρω»

Η φρικώδης υπόθεση βγήκε στο προσκήνιο όταν η 15χρονη αποφάσισε να εκμυστηρευτεί τον εφιάλτη που ζούσε, σε έναν συγχωριανό της, ζητώντας τη βοήθειά του για να απομακρυνθεί από το οικογενειακό της περιβάλλον. «Θέλω να με πάρεις από το σπίτι. Θέλω να με πάρεις από εδώ γιατί υποφέρω», φέρεται να του είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, του αποκάλυψε όσα, σύμφωνα με την καταγγελία της, βίωνε επί σειρά ετών, με τους γονείς της να φέρονται να την εξαναγκάζουν σε σεξουαλική εκμετάλλευση έναντι χρηματικών ποσών που κυμαίνονταν ακόμη και μεταξύ 10 και 15 ευρώ.

Έπονται νέες συλλήψεις

Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, αξιολογώντας τις καταθέσεις και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, προκειμένου να διαπιστωθεί η πλήρης έκταση της υπόθεσης. Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι τις επόμενες ημέρες θα εκδοθούν νέα εντάλματα σύλληψης μιας και σφίγγει ο κλοιός γύρω κι από άλλους βιαστές της ανήλικης.

Διαβάστε επίσης:

Τροχαίο δυστύχημα στο Κορωπί: H συγκλονιστική μαρτυρία του πατέρα του 22χρονου – «Εγώ βρήκα το παιδί νεκρό»

Άλιμος: Πλημμύρισε ξανά από λύματα η λεωφόρος Ποσειδώνος – «Τριτοκοσμικές και επικίνδυνες καταστάσεις», λέει ο Κονδύλης (Video)

Κακοκαιρία «Άργος»: Νέο έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ – Το μεσημέρι ακραία φαινόμενα στην Αττική