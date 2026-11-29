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Απαντώντας στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, επιτέθηκε στην αντιπολίτευση κάνοντας λόγο για κλιμάκωση της τοξικότητας και διακίνηση αφηγημάτων που βασίζονται σε φήμες.

Επίσης, αν και παραδέχτηκε την ύπαρξη σοβαρών προβλημάτων στην καθημερινότητα, όπως η ακρίβεια και ο πληθωρισμός, υποστήριξε ότι ο δημόσιος διάλογος που τροφοδοτούν τα κόμματα δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανησυχίες των πολιτών.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την πόλωση στο πολιτικό σκηνικό

Να πω ότι πράγματι αυτά τα οποία ζούμε, ειδικά τα τελευταία χρόνια, με κάποιες κορυφώσεις της τοξικότητας από την Αντιπολίτευση, αλλά με κοινό χαρακτηριστικό την προσπάθεια να χρεωθούν στην Κυβέρνηση πάσης φύσεως υποθέσεις, ακόμη και υποθέσεις οι οποίες βασίζονται σε δημοσιεύματα ή φήμες, αυτό είναι το μοτίβο και την πρώτη τετραετία και στη δεύτερη τετραετία. Απλώς, προφανώς, αυξάνεται, έχουμε μια κλιμάκωση, η οποία βέβαια βασίζεται και στο γεγονός ότι η Κυβέρνηση αυτή είναι περισσότερα χρόνια σε σχέση με την πρώτη τετραετία και, βέβαια, στο γεγονός ότι υπάρχουν και πολλά και σημαντικά υπαρκτά προβλήματα, με κορυφαίο όλων το κόστος ζωής, η ακρίβεια, ο πληθωρισμός και όχι το μοναδικό, πάνω στα οποία προσπαθεί να χτίσει αυτά τα αφηγήματα η Αντιπολίτευση, με βασικό χαρακτηριστικό τον τοξικό λόγο, τις επιθέσεις, τις κατηγορίες. Θέλω εισαγωγικά να πω κάτι το οποίο σκεφτόμουν λίγο πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξη. Συνηθίζω, στο πλαίσιο της υποψηφιότητάς μου στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, όπως κάνουν και όλοι όσοι εκτίθενται στο σταυρό, να συναντιέμαι με πολίτες. Συνηθίζω και συναντιέμαι με πολίτες, όχι απαραίτητα μέλη της Ν.Δ. ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να με γνωρίσουν, να τους γνωρίσω, να με ρωτήσουν οτιδήποτε επιθυμούν. Είναι φοβερό ότι αυτά τα οποία ρωτάει ο κόσμος, και το ξαναλέω, άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ενταγμένοι σε κάποιο κόμμα, υποθέτω, για να με συναντούν, μπορεί να έχουν μια διάθεση να στηρίξουν, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι κάπου ενταγμένοι, ούτε σημαίνει ότι αυτοί που είναι κάπου ενταγμένοι θα ρωτήσουν αυτό που ρωτάει απαραιτήτως το κόμμα. Η πλειονότητα των ερωτήσεων που κάνει ο κόσμος σε έναν πολιτικό, και ειδικά στον ομιλούντα που είναι και Εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, δεν έχει καμία σχέση με τις ερωτήσεις οι οποίες τίθενται στον δημόσιο διάλογο λόγω των ανακοινώσεων των κομμάτων, των επιθέσεων των κομμάτων και, κατ’ επέκταση λόγω αυτών των ανακοινώσεων, των ερωτήσεων που αναγκάζονται πολλές φορές και τα Μέσα να κάνουν σε εμάς. Χθες σε μια συνάντηση, με πολίτες, ρωτήθηκα για τα σχολεία, ρωτήθηκα για τα πανεπιστήμια, για τους παιδικούς σταθμούς, για το κόστος ζωής, για το πώς θα βρίσκουν πιο εύκολα τους κατάλληλους εργαζομένους οι επιχειρήσεις και πώς θα ανέβουν κι άλλο οι μισθοί. Δεν αποθέωσαν την κυβερνητική πολιτική, όμως αναγνώρισαν πάρα πολλά σημαντικά βήματα και σε κάποιους τομείς, όπως η ψηφιοποίηση και η εξωτερική πολιτική. Οι πολίτες εξέφρασαν προβληματισμούς, παράπονα, πού θα μπορούσαμε να πάμε πιο γρήγορα, πού πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα, ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες. Δεν δέχτηκα ούτε μία ερώτηση από τις ερωτήσεις τις οποίες βάζει με τις ανακοινώσεις της, δικαίωμά της, το ξαναλέω – δεν λέω ότι απαγορεύεται, για να μην παρεξηγηθώ – τις τελευταίες μέρες ή τα τελευταία χρόνια, κατά κανόνα η Αξιωματική Αντιπολίτευση, χωρίς να υποτιμώ τα θέματα.

Για την παραίτηση του Υφυπουργού Εσωτερικών Βαγγέλη Λιάκου και αν η καθυστέρηση προκάλεσε ζημιά στην Κυβέρνηση



Το τι κάνει και τι όχι ζημιά δεν είμαι εγώ αυτός που θα το αξιολογήσει. Αξιολογούν οι πολίτες με τις απαντήσεις στις δημοσκοπήσεις και πρωτίστως με την ψήφο τους στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Εγώ δεν υποτιμώ κανένα ζήτημα. Την εισαγωγή δεν την έκανα για να πω ότι το θέμα Λιάκου, Χατζηγιαννάκη ή οποιοδήποτε άλλο δεν έχει σημασία. Όλα τα θέματα έχουν τη δική τους σημασία. Αλλά έθεσα έναν προβληματισμό, λόγω της δυνατότητας που δίνετε στους πολιτικούς ή στους καλεσμένους να αναπτύσσουν τις σκέψεις τους, τον οποίον τον αφήνω να υπάρχει. Το έχω ξαναπεί αρκετές φορές. Ξεκινάω από τη χθεσινή παραίτηση του κ. Λιάκου. Όπως τόνισα και εγώ και συνολικά η Κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή- θεωρώ ότι είναι κάτι στο οποίο πρέπει να συμφωνήσουμε, δυστυχώς, δεν συμφωνούμε όλα τα κόμματα πάντοτε και, ειδικότερα, τα υπόλοιπα κόμματα αλλάζουν τη θέση με βάση το αν το θέμα αφορά πρόσωπο του δικού τους κόμματος ή άλλου κόμματος, επαναλαμβάνω λοιπόν, η Κυβέρνηση δεν πιστεύει- και εγώ προσωπικά, ότι υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Αυτό δεν αλλάζει λόγω της παραίτησης του κ. Λιάκου. Ευθύνη υπάρχει, όταν το συγγενικό πρόσωπο συνδέεται επιχειρηματικά ή επαγγελματικά με το πολιτικό πρόσωπο. Ο κ. Λιάκος χθες έβγαλε μια ανακοίνωση. Δεν πήρε αποστάσεις από τις εξηγήσεις που έχει δώσει μέχρι σήμερα. Δεν άλλαξε τη θέση του. Όμως αποφάσισε να υποβάλλει την παραίτησή του λόγω της τροπής που πήρε το θέμα, της έκτασης του θέματος, των τοποθετήσεων των συναδέλφων του βουλευτών. Αυτό το αναφέρω εγώ, νομίζω δεν το ανέφερε ο ίδιος. Είναι μια εκτίμηση που κάνω εγώ. Είναι μια απόφαση η οποία, δεδομένων των συνθηκών και χωρίς, το ξαναλέω, να υπάρχει παραδοχή από τον ίδιο για κάτι το οποίο δεν έχει κάνει ο ίδιος, ως Βαγγέλης Λιάκος, γιατί ο καθένας πρέπει να κρίνεται για τον εαυτό του, τις πράξεις του, τις παραλείψεις του, την πορεία του, ήταν μια σωστή απόφαση. Χωρίς αυτό να σημαίνει, το ξαναλέω, ότι είναι υπεύθυνος ο ίδιος για κάποια πράξη συγγενικού του προσώπου. Αυτή ήταν μία πράξη, μια απόφαση την οποία έλαβε και προφανώς συνυπολόγισε το κλίμα που δημιουργήθηκε, τη σφοδρότητα των επιθέσεων, τους εύλογους, εγώ θα πω, ή τέλος πάντων τους προσωπικούς εύλογους ή μη προβληματισμούς συναδέλφων του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, γιατί εμείς έχουμε μια Κοινοβουλευτική Ομάδα που εκφράζεται και τοποθετείται και παίρνει θέση και είχαμε αυτήν την απόφαση.

Για την υπόθεση του Γραμματέα της ΕΛ.Α.Σ Μίλτου Χατζηγιαννάκη

Έχοντας και εμπειρία από ενημερώσεις πολιτικών συντακτών γνωρίζετε ότι είμαι από τα βασικά «θύματα», λόγω της ιδιότητάς μου, αυτού που σας περιέγραψα στην αρχή, των τοξικών και προσωπικών επιθέσεων από τα κόμματα της Αντιπολίτευσης και μια μειοψηφία Μέσων Ενημέρωσης και μάλιστα έχω και την ιδιαιτερότητα να δέχομαι επιθέσεις για απαντήσεις τις οποίες δίνω με βάση πολιτικές και πληροφορίες Υπουργείων. Δεν θα κάνω λοιπόν αυτό το οποίο υφίσταμαι, έστω και αν το υφίσταμαι εκπροσωπώντας την Κυβέρνηση ή Υπουργούς ή άλλα πρόσωπα, δεν το υφίσταμαι δηλαδή προσωπικά, δεν θα το κάνω λοιπόν στους άλλους. Εγώ δεν θα σας πω τι είναι και τι δεν είναι ο κ. Χατζηγιαννάκης. Δεν θα δικάσω τον κ. Χατζηγιαννάκη. Όμως θα σας πω ότι η χθεσινή ομιλία του κ. Τσίπρα, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί από σουρεαλιστική μέχρι προκλητική. Γιατί αφενός κατηγορεί για μια σειρά από υποθέσεις την Κυβέρνηση και προσωπικά τον Πρωθυπουργό, και το έχει κάνει και τις τελευταίες μέρες, συμπεριλαμβανομένης και της υπόθεσης του κ. Λιάκου, και βάζει απόλυτο δίχτυ προστασίας στον κ. Χατζηγιαννάκη, λέγοντας ότι εμείς έχουμε έναν Γραμματέα, ελεύθερο επαγγελματία, ο οποίος δεν αμείβεται και όπως τέλος πάντων κατηγορεί τα μέλη της Κυβέρνησης ή τέλος πάντων διάφορα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και προσωπικά τον Πρωθυπουργό.

Δηλαδή, για να καταλάβετε τι είπε ο κύριος Τσίπρας, να το καταλάβει ο κόσμος με απλά λόγια: μπορεί ο κύριος Χατζηγιαννάκης, που είναι γραμματέας της ΕΛΑΣ, να παίρνει κρατικό χρήμα και μάλιστα εδώ δεν κατηγορείται ο κύριος Χατζηγιαννάκης ότι πήρε κρατικό χρήμα, τελεία. Ο κύριος Χατζηγιαννάκης κατηγορείται και όχι μόνο από την κυβέρνηση -καταρχάς, είναι δημοσιεύματα που έχουν βγει σε πάρα πολλά μέσα ενημέρωσης και από άλλα κόμματα και από το ΠΑΣΟΚ- κατηγορείται για κάποιες συναλλαγές οι οποίες γεννούν πάρα πολλά ερωτήματα τα οποία στην ουσία δεν έχουν απαντηθεί. Δηλαδή, ναι, δεν είναι κανονικό πράγμα, δεν είναι φυσιολογικό πράγμα, ο δήμαρχος του Δήμου που δίνει μια δουλειά ή κάποιες παραπάνω δουλειές σε μια εταιρεία να είναι σε άλλη εταιρεία συνέταιρος με τον ίδιο αυτό άνθρωπο. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να περάσει ούτε ασχολίαστο, ούτε απαρατήρητο, ούτε να μην απαντηθεί σε βάθος. Αυτό δεν έχει καμία σχέση λοιπόν, με την υπόθεση Λιάκου. Δεν πάμε να κάνουμε συμψηφισμό. Ούτως ή άλλως, ο κύριος Λιάκος παραιτήθηκε για τους λόγους που ήδη σας εξέθεσα.

Σχετικά με το αν υπάρχει συμψηφισμός στις υποθέσεις Λιάκου – Χατζηγιαννάκη

Όχι, δεν υπάρχει καμία σχέση του ενός θέματος με το άλλο. Το ένα θέμα αφορά το ίδιο το πολιτικό πρόσωπο, το θέμα Χατζηγιαννάκη αφορά τον ίδιο τον κύριο Χατζηγιαννάκη. Ναι, τις πρώτες ημέρες βγήκαν κάποια δημοσιεύματα για τους συγγενείς του, αλλά τις τελευταίες ημέρες μιλάμε για θέματα που αφορούν τον ίδιο τον κύριο Χατζηγιαννάκη. Το θέμα Λιάκου αφορά συγγενικά πρόσωπα του κυρίου Λιάκου. Επίσης, υπάρχουν και διαστάσεις πέραν του κρατικού χρήματος, με κορυφαία, κατά τη γνώμη μου – είναι και μια διάσταση τα γραφεία της ΕΛΑΣ – αλλά εγώ θεωρώ κορυφαία διάσταση αυτό το οποίο έγινε στον Δήμο Στυλίδας. Άρα, εγώ θεωρώ ότι γίνεται από την ανάποδη προσπάθεια συμψηφισμού. Όχι, είναι δύο διαφορετικά θέματα. Δεν υποτιμώ το ένα και το άλλο, αλλά δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους.

Σχετικά με την ηθική διάσταση στην υπόθεση του κ. Λιάκου

Κοιτάξτε, καταρχάς, δεν έδωσε στις αδελφές του ο κύριος Λιάκος αναθέσεις. Ο κύριος Λιάκος δεν είναι ούτε ο αναθέτων, ούτε αυτός που έλαβε τις αναθέσεις. Την ιστορία αυτή την έχει εξηγήσει ο ίδιος, έχει δώσει τις απαντήσεις του. Από την πρώτη στιγμή, είπα ότι εγώ δεν είμαι αυτός που έχω αρμοδιότητα, ούτε θα μπορούσα να έχω τέτοια αρμοδιότητα, να απαντήσω εξ ονόματος του κυρίου Λιάκου, όχι του κυρίου Λιάκου, των αδελφών του κυρίου Λιάκου. Έτσι, εγώ είπα ότι δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, δεδομένου ότι δεν προκύπτει επιχειρηματική – επαγγελματική σχέση του κυρίου Λιάκου, που ήταν Υφυπουργός της κυβέρνησης που εκπροσωπώ και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και παραμένει, με τις αδελφές του. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτό, σταματάει η όποια δυνατότητα, εγώ δεν θα πω… Οφείλουμε να λογοδοτούμε για όσα παραπάνω ζητήματα μπορούμε να λογοδοτήσουμε, αλλά να συμφωνήσουμε ότι η δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου ή οποιουδήποτε κυβερνητικού στελέχους δεν είναι να απαντάει για τους συγγενείς πολιτικών της ίδιας της κυβέρνησης, όταν οι ίδιοι οι συγγενείς δεν έχουν επαγγελματική ή επιχειρηματική σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Το αντιλαμβάνεστε αυτό, έτσι; Εγώ λοιπόν λέω το εξής: ο κύριος Λιάκος στάθμισε τα δεδομένα, είδε τι συνέβη τις επόμενες ημέρες, αξιολόγησε τα δεδομένα και πήρε αυτή την απόφαση με μία δήλωση που έκανε και νομίζω πρέπει να σεβαστούμε και την απόφαση και τη δήλωση που έκανε, που περιγράφει και τους λόγους όπως ακριβώς ο ίδιος τους αναφέρει.

Σχετικά με τις επικρίσεις του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ ότι ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία επισκόπηση δε μίλησε για την υπόθεση για τα σπιτάκια ανακύκλωσης

Επιτρέψτε μου να πω κάτι και επειδή εγώ έχω μια αρχή να μην επιτίθεμαι πολιτικά γενικά, όπως έχετε δει, χρησιμοποιώ όσο πιο ήπιους τόνους μπορώ, αλλά ειδικώς να μην επιτίθεμαι πολιτικά στους εκπροσώπους, έχοντας αυτή την αρμοδιότητα για την κυβέρνηση, αντιλαμβάνομαι ότι δεν υπάρχει κάτι πιο άδικο από το να χρεώνεις μία πολιτική θέση σε αυτόν που την εκφράζει εκπροσωπώντας ένα κόμμα, σε εκείνον και όχι στο ίδιο το κόμμα και τον επικεφαλής του. Αλλά τυχαίνει μάλιστα ο κύριος Τσουκαλάς να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι μόνο πολιτικός, είναι ένας κανονικός επαγγελματίας, κανονικός δικηγόρος και μάλιστα όχι από αυτούς που δηλώνουν -ο άνθρωπος έχει χιλιόμετρα στο επάγγελμα. Ο προβληματισμός όμως δεν έχει να κάνει με τον κύριο Τσουκαλά, έχει να κάνει συνολικά με το πολιτικό σύστημα. Πόσο κανονικό θα ήταν ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο επικεφαλής δηλαδή της εκτελεστικής εξουσίας, να τοποθετηθεί δημοσίως μέσω του εβδομαδιαίου απολογισμού ή σε κάποια άλλη τοποθέτηση που είχε, για μια υπόθεση που αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ερευνάται σε επίπεδο απολογιών, ανακρίσεως από την Δικαιοσύνη; Μια υπόθεση για την οποία γνώση μπορούν και έχουν μόνο οι κατηγορούμενοι και οι συνήγοροί τους και κανένας άλλος. Μεγάλη πληγή και διαρροές των δικογραφιών. Δεν θα εξαντλήσουμε αυτή τη συζήτηση τώρα, προφανώς, κλείνω αυτή την παρένθεση. Αλλά όπως και να ‘χει, μιλάμε για μια υπόθεση η οποία, με απόλυτο σεβασμό που οφείλουμε να έχουμε όλοι στο τεκμήριο αθωότητας, βρίσκεται σε μια φάση διερεύνησης και μάλιστα σε φάση ανακρίσεως και καλά-καλά, όσοι είναι κατηγορούμενοι δεν έχουν πάει να απολογηθούν. Έχουν πάρει προθεσμία να απολογηθούν. Και ζητάει, προσέξτε, η αξιωματική αντιπολίτευση του τόπου από τον Πρωθυπουργό να πει τι; Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Σκεφτείτε σε τι κατάσταση έχει φτάσει το πολιτικό σύστημα και κάποιοι δημοσιογράφοι που είδα κάποιες αναφορές ή κάποιες αναρτήσεις και εναντίον εμού ως εκπροσώπου, γιατί προ μηνών ότι όταν είχα ρωτηθεί για την ίδια υπόθεση, σε συνέχεια μάλιστα απαντήσεων του αρμόδιου Υπουργού στη Βουλή, προσέξτε, έχει απαντήσει ο αρμόδιος Υπουργός στη Βουλή, εγώ απάντησα για μια υπόθεση που τότε ήταν, όπως χαρακτηριστικά είπα στην απάντησή μου, σε επίπεδο φημών και δημοσιευμάτων, ότι δεν μπορώ να σχολιάσω μια υπόθεση η οποία προκύπτει από δημοσιεύματα ή φήμες. Δηλαδή, τι θέλουν αυτοί οι κύριοι, είτε στα κόμματα, είτε κάποιοι συνάδελφοί σας; Να έρχεται η κυβέρνηση και μάλιστα επισήμως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ή ο Πρωθυπουργός και να ανοίγει κουβέντα και να παίρνει θέση για υποθέσεις οι οποίες ακούγεται ότι θα έρθουν ή υποθέσεις οι οποίες εξετάζονται από τη Δικαιοσύνη κατά παράβαση της διάκρισης των εξουσιών, του τεκμηρίου αθωότητας; Πού τα έχουν δει αυτά; Πραγματικά αυτά δεν έχουν προηγούμενο. Εννοείται πως όποιος δημοσιογράφος θέλει κάνει την έρευνά του, θέτει τα ερωτήματά του, βάζει τους προβληματισμούς του, αλλά υπάρχουν αυτά τα οποία μπορεί εκπρόσωπος της εκτελεστικής ή της νομοθετικής εξουσίας να γνωρίζει και να απαντάει και υπάρχουν και αυτά τα οποία δεν μπορεί ή, κατά τη γνώμη μου, απαγορεύεται. Ξέρετε πόσες φορές έχω κληθεί να σχολιάσω όχι απλά δικαστικές αποφάσεις, ούτε αυτό είναι δουλειά μου να το κάνω, ούτε εμού, ούτε κανενός άλλου κυβερνητικού στελέχους, εξελίξεις σε δικαστικές υποθέσεις, έρευνες δικαστικές; Πρέπει να μάθουν όλοι αυτοί ότι είμαστε μια δημοκρατία που έχει διάκριση εξουσιών. Κάθε δικαστική υπόθεση αξιολογείται από την ίδια τη δικαιοσύνη. Έχει απόλυτη ευθύνη ο εκάστοτε ανακριτής ή εισαγγελέας σε μία τέτοια υπόθεση. Υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας για κάθε κατηγορούμενο. Θυμάστε, τι επιθέσεις είχαμε δεχθεί για μια άλλη υπόθεση, την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές; Θυμάστε που -όχι μόνο σε δημοσιεύματα- η ίδια η αξιωματική αντιπολίτευση κατηγορούσε τους βουλευτές, αυτούς που τους έλεγε υποδίκους; Κυβέρνηση υποδίκων δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι υπόδικοι. Τους ανθρώπους αυτούς που ήδη έχουν απαλλαγεί, όχι απαλλαγεί απλά λόγω έλλειψης αποδείξεων, δεν παραπέμφθηκαν καν. Είπε κανένας τίποτα; Λοιπόν, ας σοβαρευτούμε όλοι. Ας σεβαστούμε τη δικαστική έρευνα. Ας μάθουμε να διαχωρίζουμε το τι μπορούμε να πούμε και το τι όχι. Ας κάνουμε λίγο υπομονή γενικώς και ας ασχοληθούμε με αυτά τα οποία ασχολούνται οι κυβερνήσεις, οι αντιπολιτεύσεις, τα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία.

Σχετικά με τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και τις προοπτικές αυτοδυναμίας της ΝΔ, με φόντο τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης περί σκανδάλων

Οι εκλογές θα γίνουν όποτε έχει πει ο Πρωθυπουργός. Δεν έχω καμία διαφορετική πληροφόρηση ή ενημέρωση. Ισχύει στο ακέραιο ό,τι έχει πει ο Πρωθυπουργός και έχουμε απαντήσει και όλοι εμείς πάρα πολλές φορές. Και η απόφαση για τη διενέργεια εκλογών, δηλαδή το 2027, κάπου κοντά στο Μάιο, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, όχι πάντως στην ημερομηνία που είναι η Κυριακή του Πάσχα. Απλά, το εξειδικεύω για να μη θεωρηθεί ότι δεν έδωσα πλήρη απάντηση. Η απόφαση για την ημερομηνία των εκλογών είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων: του κυβερνητικού έργου, της ολοκλήρωσης μεταρρυθμίσεων, της παράδοσης έργων στους πολίτες. Η Κυβέρνηση αυτή είναι υπόλογη στους πολίτες, σε όλη την κοινωνία συνολικά, όχι μόνο σε εκείνους που μας ψήφισαν και είναι υποχρεωμένη, όσο μπορεί παραπάνω, να ολοκληρώσει την εφαρμογή, την υλοποίηση ενός προγράμματος δυνάμει του οποίου εξελέγη το 2023. Αυτή θεωρώ ότι θα είναι η βασική παράμετρος δυνάμει της οποίας θα καταλήξει στην όποια απόφαση ημερομηνίας, τότε που έχει πει ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι δική μου απόφαση, οπότε δεν μπορώ να γνωρίζω κάτι παραπάνω για τις λεπτομέρειες. Δεύτερον, είπατε ότι λέει η αντιπολίτευση ότι «είμαστε μια Κυβέρνηση που συνεχώς παράγει σκάνδαλα». Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά, με βάση την τελευταία έκθεση πεπραγμένων, τη δική της έκθεση για το 2025, συνολικά 3.602 υποθέσεις σε όλη την Ευρώπη. Είναι 175 στη χώρα μας, είναι 999 στην Ιταλία, 535 στη Ρουμανία, 360 στη Γερμανία, 267 στη Βουλγαρία και πάει λέγοντας. Ακόμα και σε χώρες όπως το Λουξεμβούργο υπάρχουν έρευνες. Κάθε έρευνα δεν σημαίνει ότι αυτοί που ερευνώνται είναι ένοχοι. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Μία καταγγελία μπορεί να οδηγήσει σε μία υπόθεση, η οποία να καταλήξει σε ενοχή. Μπορεί να οδηγήσει και σε μία υπόθεση που να μην καταλήξει σε ενοχή. Αυτά είναι ψιλά γράμματα για την αντιπολίτευση, γιατί το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να εργαλειοποιήσει, να αξιοποιήσει πολιτικά οποιαδήποτε εξέλιξη, πολιτική, δικαστική ή πάσης φύσεως εξέλιξη, για να ψαλιδίσει πολιτικά την Κυβέρνηση, γιατί δεν μπορεί να αντιπαρατεθεί μαζί της στον προγραμματικό λόγο. Αυτό είναι το κίνητρο της αντιπολίτευσης. Δεν τρελάθηκαν μια μέρα και αποφάσισαν να γίνουν τηλεδικαστές, αυτόκλητοι δικαστές ή οτιδήποτε άλλο. Η ένδεια κοστολογημένου και πολιτικού λόγου, κοστολογημένων προγραμμάτων και πολιτικού λόγου, η ένδεια, η έλλειψη δυνατότητας διατύπωσης αντιπροτάσεων, τους έχει κάνει να ακολουθούν μόνον αυτόν τον δρόμο. Τώρα, στο δια ταύτα, πώς θα πάμε σε εκλογές; Εμείς θα πάμε σε εκλογές με τον τρόπο που έχουμε μάθει να πηγαίνουμε μέχρι τώρα, όπως πήγαμε και το ’19, όπως πήγαμε και το ’23. Είναι η μέθοδος που ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, της απευθείας επικοινωνίας με τους πολίτες. Είναι αυτό το «συμβόλαιο αλήθειας», η «συμφωνία αλήθειας». Δεν λέω ότι τα έχουμε κάνει όλα σωστά. Έχουν γίνει και λάθη. Υπάρχουν και παραλείψεις. Πρέπει να διορθωθούνε πράγματα, αλλά έχουμε κάνει πολλά και σημαντικά. Στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα, στην οικονομία -σε μια περίοδο έντονης ακρίβειας έχουμε καταφέρει και έχουμε ανεβάσει όσο παραπάνω μπορούμε τα εισοδήματα και χρειάζεται ακόμα περισσότερο- στο ψηφιακό κράτος, στην υγεία, στην παιδεία, σε πολλούς τομείς πολιτικής. Όλα αυτά ο κόσμος θα τα δει, οι πολίτες θα τα αξιολογήσουν, θα τα βάλουνε στο ζύγι, θα βάλουν τα θετικά, θα βάλουν και τα αρνητικά. Άρα, εμείς το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να κοιτάξουμε στην πλευρά των θετικών να είναι όσο το δυνατόν περισσότερα και, με απόλυτο σεβασμό στους πολίτες, να κριθούμε και εμείς και όλοι οι υπόλοιποι από αυτούς.

Για το αποτέλεσμα των εκλογών, το αν υπάρχει περιθώριο συνεννόησης

Δεν είναι άδικος και δεν στερείται λογικής ο προβληματισμός σας. Εύλογος είναι ο προβληματισμός σας. Όμως, θα σας πω κάτι. Όταν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε ακόμα και σε μία μεταρρύθμιση, όπως είναι η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε ανήλικους, που είναι ένα αίτημα σχεδόν κάθε πατέρα ή κάθε μητέρας σε αυτή τη χώρα και κάθε παιδιού όταν του το εξηγείς, κάθε δασκάλου, όταν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε στο ότι πρέπει οι ανεξάρτητες αρχές να διοικούνται και να μην είναι ακέφαλες και μάλιστα σε περιπτώσεις κάποιων εξ’ αυτών υπάρχουν και έντονα παράπονα και ανησυχίες από τους εργαζόμενους αυτών, τότε η αλήθεια είναι: ποια άλλη πρωτοβουλία θα μπορούσε να ληφθεί; Εγώ δεν λέω να συμφωνήσουμε σε μεγάλα νομοσχέδια, που και εκεί καλό είναι να υπάρχει ένα μίνιμουμ συνεννόησης όταν μιλάμε για μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Είναι εύλογος ο προβληματισμός σας και είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να προβληματίσει όσους μετέχουν στο πολιτικό σύστημα, πολλώ δε μάλλον εκείνους που αντιπολιτεύονται με όρους στείρας αντιπολίτευσης. Αλλά θεωρώ, ότι όλα αυτά τα αδιέξοδα θα τα λύσει το εκλογικό αποτέλεσμα. Εμείς πιστεύουμε στην αυτοδυναμία. Είναι ο στόχος μας. Ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολος στόχος αυτός. Θέλει δουλειά. Είναι εφικτός. Θα τον πετύχουμε μόνο αν είμαστε αποτελεσματικοί και τους τελευταίους αυτούς μήνες και πειστικοί με τα επιχειρήματά μας για το πρόγραμμα της επόμενης τετραετίας. Και από κει και πέρα, θα σεβαστούμε το οποιοδήποτε εκλογικό αποτέλεσμα, το οποίο θα μας δείξει το δρόμο και την επόμενη μέρα των εκλογών.

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